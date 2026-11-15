Ballando con le Stelle, chi è stato eliminato il 14 novembre? La classifica finale della settima puntata

Pubblicazione: 15 novembre alle 02:00

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 14 novembre su Rai 1, si è conclusa con una nuova eliminazione e una decisione sulla Wild Card che ha cambiato il destino di una delle coppie in gara. La serata condotta da Milly Carlucci ha regalato emozioni, sorprese e una classifica finale capace di ribaltare le posizioni stabilite inizialmente dalla giuria. Ma soprattutto ha visto due concorrenti affrontarsi in uno spareggio particolarmente delicato, con il pubblico chiamato a scegliere chi avrebbe potuto continuare l'avventura. Ma alla fine Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina hanno dovuto abbandonare la gara.

A rendere il verdetto ancora più significativo è stato quanto accaduto nella puntata precedente, quando una coppia era riuscita a salvarsi proprio. Questa volta, però, la decisione finale è stata molto diversa. La serata è entrata nel vivo con la presentazione della classifica tecnica parziale, costruita attraverso i voti dei giudici. Al primo posto si sono classificate, protagonisti di un percorso particolarmente convincente nelle ultime settimane. La coppia è riuscita ancora una volta a conquistare il favore della giuria, confermandosi tra le più competitive di questa edizione.

Alle loro spalle si sono posizionati Monica Guerritore e Luca Urso, mentre il terzo posto è stato condiviso da due coppie: Anna Safroncik e Leonardo Lini, a pari merito con Alessandro Matri e Giada Lini. Una classifica che, tuttavia, rappresentava soltanto il primo passo verso il risultato definitivo. Come accade abitualmente a Ballando con le Stelle, infatti, l'assegnazione dei tesoretti ha modificato gli equilibri della competizione. Simona Ventura ha scelto di premiare Alessandro Matri e Giada Lini, assegnando loro il proprio tesoretto. Francesca Fialdini ha invece deciso di sostenere Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, mentre Rossella Erra ha consegnato il tesoretto del cuore a Monica Guerritore e Luca Urso.

Tre scelte che hanno contribuito a rendere ancora più imprevedibile il risultato della serata, soprattutto considerando il peso del voto del pubblico. Quando sono stati comunicati gli esiti delle votazioni, è arrivata una delle sorprese più importanti: a conquistare la vittoria della settima puntata sono stati Monica Guerritore e Luca Urso. La coppia è riuscita così a superare la concorrenza e a ottenere un risultato particolarmente significativo, interrompendo la serie di successi che aveva visto Noemi Bocchi e Giovanni Pernice imporsi nelle puntate precedenti.

Persi tratta di una conferma importante, arrivata in una fase del programma nella quale la competizione diventa sempre più impegnativa. Ma la vittoria di puntata non era l'unico verdetto atteso dal pubblico. Dopo aver comunicato la classifica, Milly Carlucci ha annunciato anche le coppie che. A proseguire l'avventura sono stati Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Ornella Muti e Pasquale La Rocca, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli.

Salvi anche Anna Safroncik e Leonardo Lini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi e Alessandro Matri e Giada Lini, oltre naturalmente ai vincitori Monica Guerritore e Luca Urso. A quel punto, però, restavano ancora due coppie in bilico. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina sono stati chiamati ad affrontare lo spareggio contro Manuela Moreno e Carlo Aloia, in un confronto che avrebbe deciso chi sarebbe stato costretto a lasciare la competizione. Per Ghione si trattava di un momento particolarmente delicato. L'ex inviato di Striscia la Notizia era infatti già finito a rischio eliminazione nella puntata precedente, riuscendo a rimanere in gara soltanto grazie alla Wild Card assegnata da Matteo Addino.

Quella seconda possibilità gli aveva permesso di continuare a ballare insieme ad Anastasia Kuzmina, ma con una penalizzazione di 20 punti da scontare nella puntata successiva. Lo spareggio del 14 novembre rappresentava quindi un'altra occasione per dimostrare di meritare un posto nella competizione. Le due coppie sono tornate al centro della pista per esibirsi un'ultima volta davanti al pubblico. Manuela Moreno e Carlo Aloia hanno proposto un quickstep sulle note di “Gli spari sopra”, il celebre brano di Vasco Rossi, cercando di conquistare i telespettatori attraverso una coreografia energica.

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, fonte: Rai

hanno invece scelto una samba sulle note di “Nessun dolore”, affidandosi a un ritmo completamente diverso per tentare di ribaltare il risultato., con Milly Carlucci pronta a comunicare il verdetto del televoto. Il pubblico ha deciso di salvare, decretando così. Un risultato che ha riportato la coppia nella stessa situazione vissuta soltanto sette giorni prima. Anche questa volta, infatti, esisteva ancora la possibilità di evitare l'uscita grazie a una Wild Card.

A detenere questo potere era Sara Di Vaira, chiamata a decidere se offrire ai due concorrenti un'ulteriore opportunità. La sua scelta, però, è stata diversa da quella compiuta da Matteo Addino nella puntata precedente. Sara Di Vaira ha deciso di non utilizzare la Wild Card, confermando così l'eliminazione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. La coppia è diventata ufficialmente la quarta eliminata di questa edizione, dopo un percorso caratterizzato da difficoltà, momenti di crescita e una salvezza che aveva permesso di prolungare la permanenza sulla pista.

Per Jimmy Ghione, tuttavia, non tutte le possibilità sono necessariamente svanite, visto che l'eventuale ripescaggio potrebbe consentirgli di tornare in gara, offrendo a lui e Anastasia Kuzmina un'ultima occasione per conquistare un posto nelle fasi successive del programma. Intanto, la settima puntata si chiude con la vittoria di Monica Guerritore e Luca Urso e con una nuova eliminazione che rende ancora più serrata la competizione. Dopo una settimana puntata, ricca di sorprese, Ballando con le Stelle tornerà sabato 21 novembre 2026, sempre in prima serata su Rai 1, con l'ottava puntata. Le coppie rimaste in gara dovranno affrontare nuove esibizioni e cercare di conquistare il favore della giuria e del pubblico, mentre per gli eliminati resta aperta la possibilità di un ritorno attraverso il ripescaggio.