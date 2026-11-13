Ballando con le stelle, retroscena su Ornella Muti: ha ballato finora con tre costole incrinate
Clamoroso retroscena a Ballando con le stelle: Ornella Muti sta gareggiando con tre costole incrinate dall'inizio. Ecco come sta e se ci sarà sabato.
Un retroscena rimasto finora lontano dai riflettori cambia completamente la lettura del percorso di Ornella Muti a Ballando con le stelle. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'attrice settantunenne starebbe affrontando l'intera edizione dello show del sabato sera di Rai 1 con tre costole incrinate sin dall'inizio della gara. A questo quadro già delicato si è poi aggiunto il recente infortunio alla spalla, rimediato a seguito della brutta caduta durante le prove di venerdì 6 novembre.
Nei giorni immediatamente successivi all'episodio, sul web e tra gli addetti ai lavori si sono rincorse le ipotesi più disparate: da un possibile ritiro già concordato con la produzione fino alle insinuazioni di chi, sui social network, aveva liquidato lo stop come una mossa studiata a tavolino. A spegnere sul nascere le polemiche ci ha pensato la figlia Naike Rivelli, intervenuta prima su Instagram per ribadire che l'infortunio è ampiamente documentato da referti medici ufficiali, e poi sulle pagine del settimanale Gente.
Proprio nell'intervista al periodico, Rivelli aveva svelato i primi dettagli clinici, parlando di costole fratturate, di problemi pregressi a un ginocchio e dell'uso costante di antidolorifici fin dallo scorso settembre, mese di debutto della trasmissione. Le ultime ricostruzioni confermano e ampliano ulteriormente la portata del sacrificio fisico sostenuto dall'attrice, portando a tre il conto delle costole incrinate da mesi. Un elemento che giustifica anche la prudenza consigliata dalla figlia, preoccupata che uno sforzo eccessivo possa compromettere i numerosi impegni già in calendario tra cinema e teatro una volta calato il sipario sullo show di Milly Carlucci.