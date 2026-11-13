Ballando con le stelle, retroscena su Ornella Muti: ha ballato finora con tre costole incrinate

Pubblicazione: 13 novembre alle 11:44

Un retroscena rimasto finora lontano dai riflettori cambia completamente la lettura del percorso di Ornella Muti a Ballando con le stelle. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l'attrice settantunenne starebbe affrontando l'intera edizione dello show del sabato sera di Rai 1 con tre costole incrinate sin dall'inizio della gara. A questo quadro già delicato si è poi aggiunto il recente infortunio alla spalla, rimediato a seguito della brutta caduta durante le prove di venerdì 6 novembre.

Per settimane, la protagonista assoluta del cinema italiano ha scelto la strada del silenzio assoluto, evitando di fare parola delle proprie condizioni di salute sia in diretta televisiva sia sui propri canali social. Una decisione dettata dalla volontà di non creare allarmismi e, soprattutto, dal timore di mettere in difficoltàdel programma. Il punto di rottura è arrivato però nel corso della sesta puntata, quando il dolore acuto alla spalla l'ha costretta a interrompere la propria coreografia dopo appena trentotto secondi dal via.

Nei giorni immediatamente successivi all'episodio, sul web e tra gli addetti ai lavori si sono rincorse le ipotesi più disparate: da un possibile ritiro già concordato con la produzione fino alle insinuazioni di chi, sui social network, aveva liquidato lo stop come una mossa studiata a tavolino. A spegnere sul nascere le polemiche ci ha pensato la figlia Naike Rivelli, intervenuta prima su Instagram per ribadire che l'infortunio è ampiamente documentato da referti medici ufficiali, e poi sulle pagine del settimanale Gente.

Proprio nell'intervista al periodico, Rivelli aveva svelato i primi dettagli clinici, parlando di costole fratturate, di problemi pregressi a un ginocchio e dell'uso costante di antidolorifici fin dallo scorso settembre, mese di debutto della trasmissione. Le ultime ricostruzioni confermano e ampliano ulteriormente la portata del sacrificio fisico sostenuto dall'attrice, portando a tre il conto delle costole incrinate da mesi. Un elemento che giustifica anche la prudenza consigliata dalla figlia, preoccupata che uno sforzo eccessivo possa compromettere i numerosi impegni già in calendario tra cinema e teatro una volta calato il sipario sullo show di Milly Carlucci.

Nonostante il quadro clinico complesso e il consiglio di valutare con calma il da farsi, la determinazione di Ornella Muti sembra prevalere sul dolore. L'obiettivo dichiarato dell'attrice è quello di stringere ancora una volta i denti per tornare in pista già nella, così da poter portare a termine l'esibizione rimasta incompiuta la scorsa settimana. Dietro le quinte dell'Auditorium del Foro Italico filtra un cauto ottimismo sulla sua presenza, ma la decisione definitiva resta legata al responso delle ultime prove in sala e alla risposta della spalla nelle ore immediatamente precedenti alla diretta.