Doc-Nelle tue mani 4 salta la puntata di stasera: perché non va in onda

Pubblicazione: 12 novembre alle 19:00

Brutta sorpresa per tutti gli appassionati della celebre fiction medica con protagonista Luca Argentero: giovedì 12 novembre Doc – Nelle tue mani 4 non andrà in onda su Rai 1. Proprio mentre la quarta stagione si avvicina al suo epilogo più atteso e carico di tensione, i telespettatori si trovano costretti a fare i conti con un improvviso cambio di programmazione che interrompe il consueto appuntamento settimanale in prima serata.

Nelle ultime settimane, gli equilibri interni al Policlinico Ambrosiano sono apparsi più fragili che mai. Tra gravi difficoltà organizzative, tensioni crescenti tra i medici e i segreti sempre più oscuri legati alla figura di Stefano Campigli, la narrazione aveva raggiunto un livello di coinvolgimento altissimo. Tuttavia, sul più bello, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca e tante domande in sospeso.

La sospensione della serie non dipende da problemi produttivi, bensì da improrogabili impegni sportivi inseriti nel palinsesto di Rai 1. Nella serata di giovedì 12 novembre, infatti, l'emittente lascerà spazio alla diretta televisiva di Italia-Francia, sfida valida per la UEFA Nations League. Questo slittamento comporta inevitabilmente una riorganizzazione del calendario per il gran finale della quarta stagione. Le ultime due serate vengono infatti posticipate di un'intera settimana: per assistere al ritorno in onda dei nuovi episodi, il pubblico dovrà quindi pazientare fino a giovedì 19 novembre, sempre in prima serata su Rai 1 (e in streaming su RaiPlay).

L'attesa si fa ancora più snervante se si considera il drammatico cliffhanger con cui si era chiusa la sesta puntata. Il dottor Andrea Fanti è stato infatti colpito da un improvviso e grave malore, crollando a terra in corsia a causa delle complicazioni legate alla sua malattia. Le condizioni del medico sono apparse subito critiche, rendendo necessario un delicatissimo intervento chirurgico. Le prime indiscrezioni legate ai promo ufficiali dei prossimi episodi non lasciano presagire nulla di rassicurante.

L'operazione a cui verrà sottoposto Doc comporta un rischio altissimo: quello di compromettere. A gettare ulteriormente nel panico i fan è stata una frase pronunciata da Enrico nel filmato promozionale, in cui si lascia intendere che Fanti stenti a risvegliarsi dopo l'intervento. Con il primario costretto lontano dal reparto e in lotta per la propria salute

La dottoressa dovrà gestire il caos quotidiano dell'ospedale e, allo stesso tempo, portare avanti da sola le delicate indagini per smascherare una volta per tutte il discutibile operato di Stefano Campigli. Non resta che segnare in rosso la data del 19 novembre per scoprire quale destino attende davvero Andrea Fanti.