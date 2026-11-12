Affari Tuoi, stop forzato su Rai 1 oggi 12 novembre: perché non va in onda e quando torna De Martino

Pubblicazione: 12 novembre alle 13:17

Brutta sorpresa per gli affezionati telespettatori dell'access prime time di Rai 1: oggi, giovedì 12 novembre 2026, Affari Tuoi non andrà in onda. Il celebre game show dei pacchi guidato con grande successo da Stefano De Martino osserva un turno di riposo forzato, lasciando momentaneamente orfano il pubblico delle consuete sfide tra i rappresentanti delle regioni e le telefonate strategiche del Dottore. Dietro questa improvvisa assenza dai palinsesti non si nasconde alcuna flessione negli ascolti né tantomeno problemi legati alla produzione del programma. La decisione dei vertici di Viale Mazzini dipende esclusivamente da esigenze legate alla programmazione sportiva.

A occupare l'intera fascia serale della rete ammiraglia sarà infatti la Nazionale italiana di calcio, impegnata nella delicata sfida contro la Francia valida, con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45 e collegamenti in diretta a partire dal termine del TG1 delle 20:00. L'evento sportivo impone una vera e propria rivoluzione del palinsesto: oltre ad Affari Tuoi, la serata di giovedì 12 novembre vedrà saltare anche l'atteso appuntamento in prima serata con Doc – Nelle tue mani 4. Per scoprire i nuovi sviluppi delle vicende del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, i fan della fiction dovranno attendere direttamente giovedì 19 novembre.

Chi segue quotidianamente il gioco dei pacchi non dovrà comunque aspettare molto. Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda domani, venerdì 13 novembre, nella sua collocazione tradizionale subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. Tuttavia, la settimana riserva ancora un piccolo ostacolo per gli appassionati: domenica 15 novembre Stefano De Martino cederà nuovamente il passo agli Azzurri. In quella data, infatti, Rai 1 trasmetterà in prima serata la seconda partita della Nazionale italiana, che scenderà in campo contro il Belgio. Superato questo secondo impegno calcistico, la trasmissione riprenderà la sua regolare corsa a partire da lunedì 16 novembre, pronta a riaccendere la sfida quotidiana degli ascolti contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui su Canale 5.

Se novembre porta con sé qualche inevitabile pausa dovuta al calcio, i fan di Stefano De Martino possono già sorridere guardando al calendario delle festività invernali. La Rai ha infatti confermato che Affari Tuoi terrà compagnia al pubblico anche durante il periodo natalizio, andando regolarmente in onda persino nella serata di venerdì 25 dicembre, giorno di Natale.

L'unica eccezione prevista per leper lasciare spazio al tradizionale veglione musicale L'anno che verrà, condotto da Marco Liorni in diretta da Palermo per accompagnare gli italiani verso l'arrivo del 2027.