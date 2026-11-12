Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco dopo la bufera: "Le persone perbene possono sbagliare, ha chiesto scusa"

Pubblicazione: 12 novembre alle 12:34

Nancy Brilli, nelle ultime ore, ha scelto Instagram per schierarsi pubblicamente al fianco di Pierluigi Diaco, il giornalista e conduttore travolto da una bufera dopo la controversa intervista ad Alberto Ravagnani durante il programma BellaMa' su Rai2. Le parole di Brilli arrivano in un momento delicato, all'indomani della decisione della Rai di avviare un'indagine interna sul programma. Un gesto istituzionale che ha amplificato ulteriormente il clamore attorno alla vicenda, trasformando quello che era nato come un episodio televisivo in un caso che ha coinvolto vertici aziendali, opinione pubblica e naturalmente i social network.





Storia Instagram di Nancy Brilli, fonte: Instagram

Attraverso le sue Instagram stories,che parte da un dato di fatto: la conoscenza diretta. "Conosco Pierluigi da molto tempo, con me è sempre stato gentile, generoso e affettuoso", ha scritto l'attrice, costruendo la sua difesa non su principi astratti ma su. Ma. "Anche una persona perbene può fare un errore e di fatto ha chiesto scusa", ha sottolineato, richiamando un principio che appartiene profondamente alla cultura italiana: la possibilità del perdono dopo un riconoscimento di colpa.L'attrice non si è limitata a difendere il giornalista. Ha, l'ex prete e content creator che è stato al centro della polemica."possano riappacificarsi e che il tritacarne mediatico smetta di funzionare". Una metafora potente, "tritacarne mediatico", che evoca la violenza con cui il sistema dell'informazione e dei social può macinare reputazioni e persone.

Il ragionamento di Brilli si conclude con una riflessione più ampia sul diritto all'errore e alla crescita: "Le persone perbene possono sbagliare, come tutte le altre. Possono anche accorgersi dell'errore e chiedere scusa. E si va avanti, si va oltre". Una filosofia di vita che contrasta con la logica della gogna permanente, quella che non concede appello né seconda possibilità.



