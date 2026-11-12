Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco dopo la bufera: "Le persone perbene possono sbagliare, ha chiesto scusa"
Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco dopo la bufera Rai per l'intervista a Ravagnani. Le parole dell'attrice su perdono, errori e tritacarne mediatico.
Nancy Brilli, nelle ultime ore, ha scelto Instagram per schierarsi pubblicamente al fianco di Pierluigi Diaco, il giornalista e conduttore travolto da una bufera dopo la controversa intervista ad Alberto Ravagnani durante il programma BellaMa' su Rai2. Le parole di Brilli arrivano in un momento delicato, all'indomani della decisione della Rai di avviare un'indagine interna sul programma. Un gesto istituzionale che ha amplificato ulteriormente il clamore attorno alla vicenda, trasformando quello che era nato come un episodio televisivo in un caso che ha coinvolto vertici aziendali, opinione pubblica e naturalmente i social network.
L'attrice non si è limitata a difendere il giornalista. Ha anche espresso un auspicio di riconciliazione, facendo riferimento diretto all'intervista con Alberto Ravagnani, l'ex prete e content creator che è stato al centro della polemica. Nancy Brilli ha dichiarato di sperare che i due "possano riappacificarsi e che il tritacarne mediatico smetta di funzionare". Una metafora potente, "tritacarne mediatico", che evoca la violenza con cui il sistema dell'informazione e dei social può macinare reputazioni e persone.
Il ragionamento di Brilli si conclude con una riflessione più ampia sul diritto all'errore e alla crescita: "Le persone perbene possono sbagliare, come tutte le altre. Possono anche accorgersi dell'errore e chiedere scusa. E si va avanti, si va oltre". Una filosofia di vita che contrasta con la logica della gogna permanente, quella che non concede appello né seconda possibilità.
La vicenda ha origini nell'intervista che Diaco ha condotto con Alberto Ravagnani, durante la quale il tono e alcune domande del giornalista hanno sollevato critiche e polemiche. Lo stesso Ravagnani ha successivamente commentato l'accaduto dichiarando che "la mia famiglia ha sofferto più di me", aggiungendo un elemento di dolore personale che ha contribuito ad alimentare il dibattito. Da parte sua, Pierluigi Diaco ha affrontato la questione in diretta televisiva a BellaMa', definendo quella giornata come "la più difficile sul piano personale e professionale", ribadendo di essere "un servitore della Rai". Parole che hanno cercato di contenere i danni, in attesa degli sviluppi dell'indagine interna avviata dall'azienda.