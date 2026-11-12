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Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco dopo la bufera: "Le persone perbene possono sbagliare, ha chiesto scusa"

Nancy Brilli difende Pierluigi Diaco dopo la bufera Rai per l'intervista a Ravagnani. Le parole dell'attrice su perdono, errori e tritacarne mediatico.

di Andrea Palazzolo
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Nancy Brilli, nelle ultime ore, ha scelto Instagram per schierarsi pubblicamente al fianco di Pierluigi Diaco, il giornalista e conduttore travolto da una bufera dopo la controversa intervista ad Alberto Ravagnani durante il programma BellaMa' su Rai2. Le parole di Brilli arrivano in un momento delicato, all'indomani della decisione della Rai di avviare un'indagine interna sul programma. Un gesto istituzionale che ha amplificato ulteriormente il clamore attorno alla vicenda, trasformando quello che era nato come un episodio televisivo in un caso che ha coinvolto vertici aziendali, opinione pubblica e naturalmente i social network.

Attraverso le sue Instagram stories, Nancy Brilli ha voluto condividere una riflessione personale che parte da un dato di fatto: la conoscenza diretta. "Conosco Pierluigi da molto tempo, con me è sempre stato gentile, generoso e affettuoso", ha scritto l'attrice, costruendo la sua difesa non su principi astratti ma su un'esperienza concreta e prolungata nel tempo. Ma è sul concetto di errore e redenzione che Brilli costruisce il cuore del suo messaggio. "Anche una persona perbene può fare un errore e di fatto ha chiesto scusa", ha sottolineato, richiamando un principio che appartiene profondamente alla cultura italiana: la possibilità del perdono dopo un riconoscimento di colpa.

L'attrice non si è limitata a difendere il giornalista. Ha anche espresso un auspicio di riconciliazione, facendo riferimento diretto all'intervista con Alberto Ravagnani, l'ex prete e content creator che è stato al centro della polemica. Nancy Brilli ha dichiarato di sperare che i due "possano riappacificarsi e che il tritacarne mediatico smetta di funzionare". Una metafora potente, "tritacarne mediatico", che evoca la violenza con cui il sistema dell'informazione e dei social può macinare reputazioni e persone.

Storia Instagram di Nancy Brilli, fonte: Instagram

Il ragionamento di Brilli si conclude con una riflessione più ampia sul diritto all'errore e alla crescita: "Le persone perbene possono sbagliare, come tutte le altre. Possono anche accorgersi dell'errore e chiedere scusa. E si va avanti, si va oltre". Una filosofia di vita che contrasta con la logica della gogna permanente, quella che non concede appello né seconda possibilità.

L'intervento dell'attrice si inserisce in un coro di voci che hanno preso posizione sulla vicenda. Prima di lei, anche gli autori di BellaMa', Filippo Mauceri e Maurizio Gianotti, avevano difeso pubblicamente il conduttore, sostenendo che "non merita questo livore". Un supporto professionale che si aggiunge ora a quello personale di Nancy Brilli, componendo un quadro più articolato rispetto alla narrazione univoca della condanna.

La vicenda ha origini nell'intervista che Diaco ha condotto con Alberto Ravagnani, durante la quale il tono e alcune domande del giornalista hanno sollevato critiche e polemiche. Lo stesso Ravagnani ha successivamente commentato l'accaduto dichiarando che "la mia famiglia ha sofferto più di me", aggiungendo un elemento di dolore personale che ha contribuito ad alimentare il dibattito. Da parte sua, Pierluigi Diaco ha affrontato la questione in diretta televisiva a BellaMa', definendo quella giornata come "la più difficile sul piano personale e professionale", ribadendo di essere "un servitore della Rai". Parole che hanno cercato di contenere i danni, in attesa degli sviluppi dell'indagine interna avviata dall'azienda.

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