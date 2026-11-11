Gaffe in TV su Rai 3: Roberto Vannacci cita il "Carlo V di Shakespeare", ma l'opera non esiste
Scontro acceso a Filorosso su Rai 3: Roberto Vannacci risponde alle polemiche sulle defezioni nel suo partito citando Shakespeare. Ma la citazione si rivela una clamorosa gaffe letteraria.
Momenti di tensione nell'ultima puntata di Filorosso, il programma di approfondimento politico e attualità in onda su Rai 3. Ospite in studio, il generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è trovato al centro di un acceso dibattito guidato da Antonino Monteleone e dal direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato. Al centro della discussione, un'inchiesta giornalistica che sta facendo molto discutere: il presunto record di defezioni, comitati chiusi e tessere restituite all'interno del movimento guidato dal generale, da nord a sud d'Italia.
"A chi lascia Futuro Nazionale dico, citando Carlo V di Shakespeare, che noi garantiamo cavalli freschi e vivande in abbondanza. Chi resta deve essere pronto a un confronto aspro." Peccato che il celebre drammaturgo inglese William Shakespeare non abbia mai scritto alcuna opera intitolata o dedicata a "Carlo V". L'errore è duplice e sovrappone epoche storiche ed opere teatrali differenti: la celebre "banda di fratelli" (band of brothers) richiamata indirettamente dal generale non appartiene a un ipotetico dramma su Carlo V d'Asburgo, bensì all'Enrico V, pronunciata nel IV Atto durante il famoso discorso di San Crispino alla vigilia della battaglia di Azincourt (1415).
Nel testo reale dell'Enrico V, inoltre, il sovrano non offre "cavalli freschi e vivande" a chi tentenna, bensì le monete per il viaggio e un lasciapassare, accompagnati da un congedo decisamente severo verso chi non ha il fegato di combattere al suo fianco. La scivolata letteraria ha alleggerito solo per un attimo il clima in studio. Francesco Cancellato ha subito incalzato il generale sul paradosso tra la retorica della "banda di pochi e felici fratelli" utilizzata da Shakespeare e i numeri rivendicati da Futuro Nazionale, che conterebbe oltre 163mila iscritti con un ritmo di crescita pari a mille tesserati a settimana.
Resta comunque la gaffe televisiva che ha scatenato la rete e i social network, trasformando la diretta di Rai 3 in uno dei contenuti più virali e commentati delle ultime ore.