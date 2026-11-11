Gaffe in TV su Rai 3: Roberto Vannacci cita il "Carlo V di Shakespeare", ma l'opera non esiste

Pubblicazione: 11 novembre alle 14:04

Momenti di tensione nell'ultima puntata di Filorosso, il programma di approfondimento politico e attualità in onda su Rai 3. Ospite in studio, il generale e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è trovato al centro di un acceso dibattito guidato da Antonino Monteleone e dal direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato. Al centro della discussione, un'inchiesta giornalistica che sta facendo molto discutere: il presunto record di defezioni, comitati chiusi e tessere restituite all'interno del movimento guidato dal generale, da nord a sud d'Italia.

Invitato a chiarire cosa stesse accadendo all'interno del partito dopo la lettura in diretta di alcune testimonianze di ex dirigenti delusi,ed epica per liquidare chi sta abbandonando il progetto politico. Una scelta che si è però trasformata in un inaspettato autogol culturale. Per difendere la compattezza dei suoi e salutare chi se ne va, Vannacci ha dichiarato con fermezza davanti alle telecamere:

"A chi lascia Futuro Nazionale dico, citando Carlo V di Shakespeare, che noi garantiamo cavalli freschi e vivande in abbondanza. Chi resta deve essere pronto a un confronto aspro." Peccato che il celebre drammaturgo inglese William Shakespeare non abbia mai scritto alcuna opera intitolata o dedicata a "Carlo V". L'errore è duplice e sovrappone epoche storiche ed opere teatrali differenti: la celebre "banda di fratelli" (band of brothers) richiamata indirettamente dal generale non appartiene a un ipotetico dramma su Carlo V d'Asburgo, bensì all'Enrico V, pronunciata nel IV Atto durante il famoso discorso di San Crispino alla vigilia della battaglia di Azincourt (1415).

Nel testo reale dell'Enrico V, inoltre, il sovrano non offre "cavalli freschi e vivande" a chi tentenna, bensì le monete per il viaggio e un lasciapassare, accompagnati da un congedo decisamente severo verso chi non ha il fegato di combattere al suo fianco. La scivolata letteraria ha alleggerito solo per un attimo il clima in studio. Francesco Cancellato ha subito incalzato il generale sul paradosso tra la retorica della "banda di pochi e felici fratelli" utilizzata da Shakespeare e i numeri rivendicati da Futuro Nazionale, che conterebbe oltre 163mila iscritti con un ritmo di crescita pari a mille tesserati a settimana.

Non sono mancati momenti di sarcasmo sul tema delle verifiche anagrafiche dei tesserati. Alla battuta di Cancellato, che ha rivelato come durante le verifiche giornalistiche fossero stati registrati persino nomi di fantasia come Hannibal Lecter o Crudelia De Mon, Vannacci ha replicato con una stoccata: "assicurando che il database del suo movimento è presidiato da un algoritmo di intelligenza artificiale per l'incrocio di nomi e codici fiscali.

Resta comunque la gaffe televisiva che ha scatenato la rete e i social network, trasformando la diretta di Rai 3 in uno dei contenuti più virali e commentati delle ultime ore.