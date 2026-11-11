Sanremo 2027: quando verranno annunciati i Big? Stefano De Martino prepara un colpo di scena
De Martino rivoluziona Sanremo 2027: i big non saranno svelati al Tg1 ma l'11 dicembre in diretta durante "Sarà Sanremo". Tutte le novità del Festival.
Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è iniziato, e Stefano De Martino sembra intenzionato a riscrivere le regole di uno dei rituali più consolidati della televisione italiana. Il conduttore napoletano, chiamato per la prima volta alla direzione artistica del Festival, sta preparando un'edizione ricca di novità che partono già dal modo in cui verrà annunciato il cast dei 24 big in gara.
Questo weekend del 14 e 15 novembre segna il primo appuntamento ufficiale del nuovo corso targato De Martino. Il direttore artistico tornerà nella Città dei Fiori per le audizioni finali di Area Sanremo, una trasferta che rappresenta molto più di una semplice formalità. Sarà l'occasione per incontrare l'amministrazione comunale, visitare nuovamente il Teatro Ariston dove dal 16 al 21 febbraio 2027 andrà in scena il Festival, e soprattutto per dare il via alla macchina organizzativa di quella che si preannuncia come un'edizione rivoluzionaria.
Il calendario verso il Festival prevede tappe ben precise. Il 21 e 22 novembre si terrà il confronto decisivo tra i quindici vincitori di Area Sanremo e altrettanti artisti selezionati attraverso Sanremo Giovani. Da questo doppio binario emergeranno sei finalisti, tre per ciascun canale di selezione, che si giocheranno l'ultima possibilità di accedere alla gara principale.
Un cambio di strategia che trasformerebbe la finale dei giovani in un vero happening televisivo, capace di monopolizzare l'attenzione mediatica e di creare un evento nello evento. Del resto, il regolamento consentirebbe di comunicare i nomi già dal 29 novembre, ma De Martino sembra voler sfruttare la potenza della prima serata per massimizzare l'impatto dello svelamento.
Non è l'unico segnale di discontinuità con il passato. De Martino ha già annunciato altre novità che ridefiniscono il perimetro della manifestazione: l'affidamento del PrimaFestival al gruppo The Jackal, con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone pronti a portare il loro linguaggio irriverente nel racconto della kermesse. E poi la trasformazione del tradizionale Dopofestival in un ControFestival affidato alla storica ironia della Gialappa's Band, annunciato attraverso un'originale parodia del Tg1 che ha fatto il giro dei social.