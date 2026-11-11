Sanremo 2027: quando verranno annunciati i Big? Stefano De Martino prepara un colpo di scena

Pubblicazione: 11 novembre alle 12:12

Il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è iniziato, e Stefano De Martino sembra intenzionato a riscrivere le regole di uno dei rituali più consolidati della televisione italiana. Il conduttore napoletano, chiamato per la prima volta alla direzione artistica del Festival, sta preparando un'edizione ricca di novità che partono già dal modo in cui verrà annunciato il cast dei 24 big in gara.





che circolano negli ambienti Rai, la storica liturgia dell'potrebbe essere. Una tradizione che per anni ha scandito l'avvicinarsi della kermesse sanremese, trasformando un semplice notiziario in un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori.del nuovo corso targato De Martino. Il direttore artistico tornerà nella Città dei Fiori per ledi Area Sanremo, una trasferta che rappresenta molto più di una semplice formalità. Sarà l'occasione per incontrare l'amministrazione comunale, visitare nuovamente il Teatro Ariston dove, e soprattutto per dare il via alla macchina organizzativa di quella che si preannuncia come un'edizione rivoluzionaria.

Il calendario verso il Festival prevede tappe ben precise. Il 21 e 22 novembre si terrà il confronto decisivo tra i quindici vincitori di Area Sanremo e altrettanti artisti selezionati attraverso Sanremo Giovani. Da questo doppio binario emergeranno sei finalisti, tre per ciascun canale di selezione, che si giocheranno l'ultima possibilità di accedere alla gara principale.





Ma è. Quella seradal Teatro dell'Opera del Casinò con De Martino alla conduzione. Al termine delle esibizioni, uno solo dei sei finalisti conquisterà l'ambito posto tra i big del Festival. E proprio durante questa serata evento, secondo quanto trapela da fonti vicine alla produzione, potrebbe arrivare la sorpresa più attesa:Un cambio di strategia che trasformerebbe la finale dei giovani in un vero happening televisivo, capace di monopolizzare l'attenzione mediatica e di creare un evento nello evento. Del resto,per massimizzare l'impatto dello svelamento.

Non è l'unico segnale di discontinuità con il passato. De Martino ha già annunciato altre novità che ridefiniscono il perimetro della manifestazione: l'affidamento del PrimaFestival al gruppo The Jackal, con Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone pronti a portare il loro linguaggio irriverente nel racconto della kermesse. E poi la trasformazione del tradizionale Dopofestival in un ControFestival affidato alla storica ironia della Gialappa's Band, annunciato attraverso un'originale parodia del Tg1 che ha fatto il giro dei social.





Sono scelte che raccontano molto della direzione che il conduttore vuole imprimere al suo primo Festival:, costruire ponti tra linguaggi diversi, creare un mix di tradizione e innovazione capace di conquistare un pubblico trasversale. Mancano ancora tre mesi all'accensione delle luci dell'Ariston, ma ilE se questa è l'anteprima, viene da chiedersi quali altre sorprese De Martino stia preparando per febbraio.