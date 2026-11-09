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Sanremo 2027, la Gialappa's Band svela le prime novità sul Controfestival: una sorpresa sulla conduttrice

Sanremo 2027, la Gialappa's Band anticipa le novità del Controfestival: tanta musica, Vittorio Cosma e un mistero sulla conduttrice.

di Alberto Rossi
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Un nuovo programma destinato a cambiare le abitudini del pubblico di Sanremo, una conduttrice ancora avvolta nel mistero e una sorpresa che riguarda direttamente la musica. La Gialappa's Band ha svelato i primi dettagli del Controfestival, la trasmissione che prenderà il posto del tradizionale DopoFestival durante Sanremo 2027. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ospiti del Festival dello Spettacolo organizzato da TV Sorrisi e Canzoni a Milano, hanno anticipato alcune delle novità previste per il programma, facendo chiarezza anche su un nome circolato nelle ultime ore.

Paola Iezzi, infatti, non sarà la conduttrice che affiancherà il duo, nonostante quanto emerso durante un recente intervento di Stefano De Martino. Ma chi prenderà il suo posto? L'annuncio ufficiale del Controfestival era arrivato giovedì 5 novembre 2026, quando De Martino aveva sorpreso i telespettatori del TG1 con un filmato decisamente particolare. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 si era presentato nei panni di un giornalista televisivo, comunicando ironicamente la scomparsa del DopoFestival.

Una trovata comica che si era conclusa con l'intervento delle voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci, pronti a prendere il controllo della nuova trasmissione. Il Controfestival andrà in onda al termine delle serate del Festival di Sanremo, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027, proponendo un racconto alternativo della manifestazione. Al centro ci saranno naturalmente i protagonisti della gara, ma osservati attraverso l'ironia e lo stile irriverente che hanno reso celebre la Gialappa's Band. La nuova trasmissione non sarà però soltanto uno spazio dedicato alla comicità e ai commenti sulle esibizioni.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Durante l'incontro milanese, Santin e Gherarducci hanno confermato che la musica avrà un ruolo particolarmente importante, anticipando anche il coinvolgimento di un collaboratore storico. “Ci sarà una grande parte musicale, questo possiamo dirlo”, hanno spiegato, confermando che a occuparsene sarà il maestro Vittorio Cosma, già protagonista del GialappaShow. Una presenza significativa, considerando il lavoro svolto dal musicista nelle precedenti produzioni del duo. Proprio durante il programma televisivo, infatti, Cosma ha contribuito a realizzare esibizioni e reinterpretazioni di brani molto conosciuti, coinvolgendo artisti provenienti da generi differenti.

L'obiettivo sembra essere quello di dare spazio anche a una dimensione musicale meno prevedibile rispetto a quella della gara dell'Ariston. La Gialappa's Band ha ricordato di aver ospitato, nel corso delle proprie trasmissioni, musicisti importanti e di aver riportato all'attenzione del pubblico canzoni che difficilmente trovano spazio nei programmi televisivi tradizionali. Una formula che potrebbe adattarsi particolarmente bene al contesto sanremese, offrendo agli spettatori la possibilità di continuare ad ascoltare musica anche dopo la conclusione delle esibizioni ufficiali.

Ma la curiosità più grande riguarda l'identità della donna che affiancherà la Gialappa's Band nella conduzione. Nelle ore precedenti all'incontro erano circolate alcune indiscrezioni su Paola Iezzi, anche in seguito alle parole pronunciate da Stefano De Martino. La cantante, già protagonista di diverse esperienze televisive, sembrava essere uno dei nomi possibili per completare il cast. Santin e Gherarducci hanno però deciso di intervenire direttamente, smentendo l'ipotesi. “Non vi diremo chi sarà la conduttrice, ma possiamo anticipare che non sarà Paola Iezzi, come ha detto ieri Stefano De Martino”, hanno dichiarato durante l'incontro con il pubblico.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Una precisazione che lascia aperto il mistero sul volto femminile della trasmissione. Al momento non è stato annunciato alcun nome alternativo, e non è chiaro quando arriverà la comunicazione ufficiale. Il Controfestival, del resto, è ancora in una fase di definizione. Gli stessi protagonisti hanno ammesso di non aver stabilito completamente la struttura delle puntate, pur avendo già individuato alcuni elementi fondamentali. “Dobbiamo ancora decidere come lo faremo”, hanno spiegato, confermando che il progetto deve ancora prendere una forma definitiva. Un altro retroscena interessante riguarda proprio la nascita della trasmissione.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l'idea di affidare il Controfestival alla Gialappa's Band non è partita direttamente dai due comici. A contattarli è stato Stefano De Martino, che ha voluto coinvolgerli nel progetto della prossima edizione. Santin e Gherarducci hanno raccontato che un ritorno a Sanremo era stato preso in considerazione anche l'anno precedente, senza però concretizzarsi. Questa volta, invece, la proposta è arrivata ufficialmente e i due hanno accettato con entusiasmo, anche grazie all'esperienza già maturata alla guida del DopoFestival.

Per la Gialappa's Band si tratta infatti di un ritorno a Sanremo dopo circa dieci anni. Nel 2016 e nel 2017 Marco Santin e Giorgio Gherarducci avevano partecipato al programma che seguiva le serate della manifestazione, affiancando Nicola Savino. Un'esperienza che aveva permesso al duo di portare il proprio stile comico all'interno di uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Il ritorno nel 2027 avverrà però in un contesto differente, con un programma completamente rinnovato e un direttore artistico intenzionato a dare un'identità riconoscibile anche alle trasmissioni che accompagnano la gara.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Stefano De Martino ha infatti già annunciato un'altra importante novità: la conduzione del PrimaFestival sarà affidata ai The Jackal, il gruppo comico napoletano che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico attraverso social, cinema e televisione. La scelta di coinvolgere i The Jackal prima delle serate e la Gialappa's Band al termine delle esibizioni sembra indicare la volontà di costruire un Festival caratterizzato da una forte componente ironica. Naturalmente, il Controfestival manterrà anche un legame diretto con le canzoni e gli artisti protagonisti della manifestazione, come dimostra proprio la presenza annunciata di Vittorio Cosma.

Il nuovo programma avrà quindi il compito di raccogliere l'eredità del DopoFestival, senza necessariamente riproporne la stessa formula. L'obiettivo sarà accompagnare il pubblico dopo le serate dell'Ariston attraverso musica, commenti e momenti comici. Rimangono però ancora diverse domande senza risposta. Non conosciamo il nome della conduttrice, la struttura definitiva delle puntate e gli eventuali ospiti che prenderanno parte alla trasmissione. Per il momento, la Gialappa's Band ha confermato due elementi fondamentali: Paola Iezzi non sarà alla conduzione e Vittorio Cosma avrà un ruolo centrale nella componente musicale. Il resto verrà svelato nei prossimi mesi, mentre Stefano De Martino continua a definire gli ultimi dettagli di Sanremo 2027. E considerando il carattere imprevedibile di Santin e Gherarducci, il Controfestival potrebbe riservare al pubblico più di una sorpresa.

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