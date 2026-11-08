Pierluigi Diaco si era già scusato con Alberto Ravagnani a BellaMa', ma la frase è sfuggita a molti

Pubblicazione: 08 novembre alle 08:30

Un'intervista diventata un caso televisivo, l'intervento di Milly Carlucci e persino le scuse ufficiali della Rai, ma nella polemica tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani emerge un dettaglio che potrebbe essere passato inosservato a molti telespettatori. Il conduttore di BellaMa', infatti, aveva già pronunciato una frase di scuse nei confronti dell'ex sacerdote durante la contestata intervista del 3 novembre, prima che la vicenda provocasse un acceso dibattito pubblico. Parole che, tuttavia, non gli avevano impedito di difendere le proprie domande.

“Se ti ho messo in difficoltà mi scuso con te”,rivolgendosi direttamente al suo ospite. Una frase che assume un significato particolare alla luce delle polemiche successive e, arrivata tre giorni dopo il confronto televisivo. Ma cosa era accaduto realmente durante quella puntata? Tutto è cominciato martedì 3 novembre, quando, la ballerina che lo accompagna nell'avventura a. L'ex sacerdote, diventato un volto particolarmente conosciuto anche attraverso i social, era stato invitato per raccontaree il percorso che lo aveva portato a lasciare il sacerdozio.

Un cambiamento affrontato anche nel suo libro autobiografico La scelta, nel quale Ravagnani ha ripercorso le riflessioni e le difficoltà che hanno accompagnato una delle decisioni più importanti della sua vita. Durante l'intervista, però, Pierluigi Diaco ha deciso di approfondire anche alcuni aspetti particolarmente intimi della vita dell'ospite. Il conduttore ha rivolto a Ravagnani domande dirette sul suo orientamento sessuale e sulle esperienze sentimentali successive all'abbandono dell'abito talare.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

L'ex sacerdote ha inizialmente risposto, spiegando di essere attratto dalle donne, ma ha successivamente manifestato il proprio disagio per la direzione assunta dalla conversazione. “Tu mi stai mettendo in difficoltà portandomi su un terreno sul quale chiunque sarebbe in difficoltà”, ha dichiarato Ravagnani, facendo capire al presentatore che quelle domande lo stavano mettendo in una posizione scomoda. È proprio a questo punto che Diaco ha pronunciato le parole tornate al centro dell'attenzione nelle ultime ore. “Se ti ho messo in difficoltà mi scuso con te”, ha risposto il conduttore. Ma il confronto non si è concluso con quella frase.

Diaco ha infatti continuato a sostenere la legittimità delle proprie domande, ricordando all'ospite che aveva scelto di condividere pubblicamente alcuni aspetti della sua esperienza personale. Ilse, dopo aver raccontato temi così profondi nel proprio libro, non ritenesse appropriato r. Le scuse, quindi, erano arrivate già durante la trasmissione, ma non rappresentavano una rinuncia all'impostazione dell'intervista. Una distinzione importante, soprattutto considerando quello che sarebbe accaduto nei giorni successivi.

Le immagini del confronto hanno iniziato rapidamente a circolare sui social, provocando numerose reazioni da parte dei telespettatori. Molti utenti hanno criticato l'insistenza di Diaco, giudicando alcune domande troppo invasive rispetto alla sfera personale dell'ex sacerdote. La polemica ha coinvolto anche Milly Carlucci e la produzione di Ballando con le Stelle, che hanno deciso di esprimere pubblicamente la propria solidarietà al concorrente. Attraverso una nota diffusa sui social, la conduttrice e il gruppo di lavoro del programma hanno giudicato inaccettabile quanto accaduto, manifestando affetto e vicinanza a Ravagnani.

Alberto Ravagnani e Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

Successivamente, durante un collegamento con La volta buona, Carlucci è tornata sull'argomento, definendo quella di Diaco un'intervista infelice. La presa di posizione della presentatrice ha provocato una nuova reazione del conduttore di BellaMa'. Diaco ha infatti espresso sorpresa per il fatto che una collega avesse utilizzato una trasmissione della stessa azienda per manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Il presentatore ha inoltre difeso il proprio operato attraverso alcune dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos. “Quello che ho fatto si chiama giornalismo, mestiere sempre più raro in Italia”, ha affermato, ribadendo la convinzione che le domande rivolte a Ravagnani fossero legittime alla luce del suo percorso pubblico.

Secondo Diaco, infatti, l'ex sacerdote aveva già affrontato diversi aspetti della propria vita personale attraverso interviste, contenuti social e apparizioni televisive. Il, però, è arrivato anche. La Direzione Intrattenimento Day Time, attraverso una comunicazione firmata dal direttore, ha espresso rammarico per l'accaduto, presentando le proprie scuse ad Alberto Ravagnani e al pubblico. L'azienda ha giudicato alcuni passaggi dell'intervista non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di equilibrio e rispetto che dovrebbero caratterizzare il linguaggio del servizio pubblico.

Allo stesso tempo, la Rai ha precisato che porre domande incisive e scomode rimane una parte legittima del confronto giornalistico. La posizione dell'azienda, dunque, non ha contestato il diritto di affrontare argomenti delicati, ma ha richiamato l'attenzione sulle modalità con cui vengono rivolte le domande. Ed è proprio qui che le scuse pronunciate da Diaco il 3 novembre assumono un significato particolare. Il conduttore aveva riconosciuto la possibilità di aver messo in difficoltà il suo interlocutore, ma aveva continuato a difendere la pertinenza del confronto.

Pierluigi Diaco, fonte: YouTube

La Rai, invece, ha successivamente espresso una valutazione critica sui toni utilizzati durante alcuni passaggi della trasmissione. Due interventi differenti, che non devono essere confusi e che permettono di comprendere meglio l'evoluzione della vicenda. Nel frattempo, Ravagnani continua a essere uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, dove la sua partecipazione sta attirando l'attenzione del pubblico anche per il percorso personale raccontato nelle ultime settimane.