Ballando con le Stelle, Fiorello lancia un appello a Milly Carlucci: “Manda tutti i concorrenti a BellaMà”

Pubblicazione: 07 novembre alle 10:00

La polemica tra Pierluigi Diaco e Milly Carlucci continua a far discutere, ma questa volta a intervenire è stato Fiorello, che ha deciso di affrontare la vicenda con la sua consueta ironia. Dopo le critiche all'intervista di Alberto Ravagnani, le scuse ufficiali della Rai e la decisione di non mandare più i concorrenti di Ballando con le Stelle a BellaMà, lo showman ha rivolto un appello decisamente particolare alla conduttrice di Rai 1. Una richiesta che sembra andare nella direzione opposta rispetto alle intenzioni di Milly e che nasconde una provocazione sul mondo della televisione. E nel suo intervento Fiorello ha trovato anche il modo di tirare in ballo Maria De Filippi.

Tutto è accaduto durante la puntata di, il programma di Rai Radio2 condotto da. Lo showman è tornato sulla controversia che da giorni coinvolge due programmi della televisione pubblica, scherzando sull'enorme attenzione mediatica generata dall'intervista di Pierluigi Diaco all'ex sacerdote Alberto Ravagnani. “Vorrei ringraziare Ballando, Milly Carlucci e Pierluigi Diaco, è una settimana che viviamo di questo”, ha, sottolineando ironicamente quanto la vicenda sia diventata uno degli argomenti più discussi del panorama televisivo italiano.

Ma la parte più sorprendente è arrivata quando ha fatto riferimento alla decisione di Milly Carlucci di interrompere le ospitate dei concorrenti di Ballando con le Stelle nel programma pomeridiano di Rai 2. “Milly non vuole mandare più ospiti a BellaMà, le faccio un appello: non lo fare! Mandali tutti! Immagina, una settimana di hype ogni volta!”, ha dichiarato Fiorello, trasformando una polemica piuttosto delicata in una battuta sulle dinamiche della televisione. Una provocazione che, naturalmente, non rappresenta un vero invito a ripetere quanto accaduto durante l'intervista a Ravagnani, ma prende di mira il meccanismo attraverso il quale anche le controversie finiscono per alimentare l'attenzione del pubblico.

Fiorello, fonte: Rai

Lo showman si è spinto ancora oltre, immaginando per scherzo che dietro lo scontro tra i due programmi potesse addirittura nascondersi una strategia per conquistare visibilità. “A volte penso: ma non è che è tutta una combutta?!”, ha domandato, prima di descrivere una situazione nella quale un concorrente viene mandato in trasmissione, l'intervista provoca uno scandalo e i programmi coinvolti finiscono al centro dell'attenzione. La battuta si è conclusa con un riferimento a Maria De Filippi, chiamata in causa proprio per l'ipotetica competizione sugli ascolti televisivi. Il tono dell'intervento era evidentemente scherzoso e non ci sono elementi per sostenere che la controversia sia stata organizzata per ottenere maggiore visibilità.

su quanto il clamore mediatico possa diventare parte integrante delle dinamiche televisive, ma per comprendere il significato della sua provocazione bisogna tornare a quanto accaduto nei giorni precedenti. La polemica è cominciata martedì 3 novembre, quando, il programma condotto da. Durante l'intervista, il giornalista ha rivolto all'ex sacerdote numerose domande sulla sua vita privata ed intima, insistendo anche quando l'ospite ha manifestato disagio.

Il confronto ha suscitato reazioni particolarmente accese, soprattutto dopo l'intervento di Milly Carlucci e degli autori di Ballando con le Stelle, che hanno espresso solidarietà al concorrente e criticato apertamente le modalità dell'intervista. Lo scontro ha finito per coinvolgere anche i vertici dell'azienda. Venerdì 6 novembre, Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time, ha diffuso una nota ufficiale nella quale la Rai ha espresso rammarico per quanto accaduto, chiedendo scusa ad Alberto Ravagnani e al pubblico. Proprio mentre la Rai cercava di riportare la vicenda su un piano più disteso, Fiorello ha deciso di aggiungere un'altra provocazione.

Milly Carlucci, fonte: Rai

Durante La Pennicanza, infatti, lo showman ha commentato anche le indiscrezioni su un possibile ripensamento da parte di Pierluigi Diaco. “Pare che Diaco voglia fare un passo indietro. Un passo di danza o cosa?”, ha scherzato, utilizzando ancora una volta un riferimento a Ballando con le Stelle per alleggerire il racconto della polemica. Fiorello ha poi concluso osservando ironicamente che, mentre i protagonisti continuano a discutere, la vicenda finisce per attirare l'attenzione sui programmi coinvolti.

È importante precisare che le indiscrezioni su un eventuale passo indietro di. Le scuse comunicate dalla Rai sono arrivate dalla direzione aziendale, mentre il conduttore aveva precedentemente difeso il proprio operato. Nel frattempo, la situazione continua a suscitare interrogativi anche sul futuro dei rapporti tra. Non è ancora chiaro se la decisione di interrompere le ospitate dei concorrenti nel programma di Rai 2 sarà mantenuta anche nelle prossime settimane.

L'appello di Fiorello, però, non è passato inosservato, perché arriva proprio quando la vicenda sembrava avviarsi verso una possibile distensione dopo l'intervento della Rai. E mentre Milly Carlucci continua a difendere Alberto Ravagnani, lo showman ha scelto di osservare l'intera questione da una prospettiva differente: quella di una televisione nella quale persino uno scontro tra colleghi può trasformarsi in uno degli argomenti più seguiti della settimana.