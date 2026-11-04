Milly Carlucci contro Pierluigi Diaco, il caso Ravagnani agita la Rai: cosa rischia

Pubblicazione: 04 novembre alle 11:54

Un'intervista televisiva si è trasformata in un caso destinato a far discutere negli ambienti Rai. Al centro della vicenda ci sono Pierluigi Diaco, conduttore di BellaMa’, e Alberto Ravagnani, ex sacerdote entrato nel cast di Ballando con le stelle. Il confronto, trasmesso su Rai 2, avrebbe suscitato più di qualche malumore, soprattutto per le domande rivolte all'ospite sulla sua sfera personale. Ma a far discutere sarebbe stato anche un riferimento diretto allo show del sabato sera di Rai 1. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Milly Carlucci non avrebbe gradito l'accaduto e la produzione starebbe valutando una conseguenza drastica.

Il punto più delicato riguarderebbe il modo in cui Ravagnani è stato coinvolto nella conversazione,, spostando l'attenzione dall'esperienza a Ballando con le stelle a questioni personali. Un'impostazione che, secondo le indiscrezioni,

A rendere ancora più delicato il confronto sarebbe stata una battuta pronunciata dal conduttore di BellaMa’: "Non ti faccio venire qui a fare la passerella di Ballando con le Stelle". Una frase che avrebbe chiamato direttamente in causa il programma di Milly Carlucci e che Diaco avrebbe successivamente cercato di ridimensionare, riconoscendo la popolarità della trasmissione e sottolineando che non avrebbe bisogno di ulteriore pubblicità. Tuttavia, proprio questo passaggio avrebbe contribuito ad alimentare le tensioni, andando ad aggiungersi alle contestazioni sulla conduzione dell'intervista.

La reazione di Carlucci sarebbe stata particolarmente netta. Il gruppo di lavoro di Ballando con le stelle avrebbe preso in considerazione una misura precisa, impedire agli altri concorrenti dell'attuale edizione di partecipare come ospiti alle successive puntate del talk pomeridiano di Rai 2. Si tratterebbe di una sorta di embargo televisivo, pensato per evitare che altri protagonisti del talent si trovino coinvolti in interviste considerate poco rispettose della loro sfera privata. Al momento non si tratta di un provvedimento ufficialmente confermato dalla Rai.

Milly Carlucci che incontra Pierluigi Diaco: #BallandoConLeStellle #bellama https://t.co/bLWaGZvA1d — SOTER (@SonoSoter) November 3, 2026