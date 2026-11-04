"Mi sento a disagio" Diaco attacca Ravagnani a BellaMa', scoppia il caso e le polemiche online

Pubblicazione: 04 novembre alle 11:44

L'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMa’ si è trasformata in un confronto particolarmente acceso, destinato a far discutere anche fuori dallo studio televisivo. Al centro della conversazione non sono finiti Ballando con le Stelle o il percorso personale dell'ex sacerdote, ma domande molto dirette sulla sua sessualità. Il conduttore ha insistito per conoscere dettagli della sua vita sentimentale, incontrando più volte la resistenza dell'ospite.

, senza riuscire a spostare il discorso su altri argomenti. A rendere il momento ancora più delicato sono state alcune affermazioni di Diaco, che ha rivendicato il diritto di porre domande scomode a chi sceglie di raccontarsi pubblicamente. L'incontro televisivo era nato con l'obiettivo di parlare dell'esperienza di Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, oltre che del suo libro autobiografico e della decisione di lasciare il sacerdozio.

L'ex presbitero, appartenuto alla Diocesi di Milano, si è trovato ad affrontare un'intervista molto diversa da quella probabilmente immaginata. Diaco ha orientato quasi subito la conversazione verso la sua sfera affettiva, chiedendogli apertamente se provasse attrazione per gli uomini oppure per le donne. Ravagnani ha risposto di essere attratto dalle donne, ma ha anche fatto notare come la domanda, in quel contesto, non avesse un presupposto che ne giustificasse la formulazione.

Diaco non aveva alcuna intenzione di parlare di #BallandoConLeStelle con Alberto Ravagnani. Voleva solo essere il “redentore” e farlo cascare nella sua trappola di verità, spalando il privato in faccia a tutti. Guidato solo dal pregiudizio. Guardate, una clip non basta. #BellaMa https://t.co/hF5fTmwiUp — Rebecca Russo (@rebruss9) November 4, 2026

Il conduttore ha proseguito cercando di approfondire il rapporto dell'ospite con la sessualità, mettendo a confronto il periodo trascorso da sacerdote con la nuova fase della sua vita. In particolare, gli ha domandato se, dopo aver abbandonato la tonaca, avesse già avuto esperienze intime con un'altra persona. Una richiesta alla quale Ravagnani non ha voluto dare una risposta precisa.

"Mi stai mettendo in difficoltà", ha osservato, spiegando che Diaco lo stava portando su un terreno estremamente personale, sul quale chiunque avrebbe potuto sentirsi a disagio. Nonostante questa presa di posizione, il presentatore ha continuato a insistere, senza abbandonare l'argomento. A quel punto il confronto si è fatto ancora più teso.attraverso un libro e diverse apparizioni televisive,

Secondo il conduttore, il pubblico avrebbe diritto a comprendere meglio la persona che si trova davanti e il suo percorso, anche attraverso domande che possono apparire al limite della maleducazione. Ha richiamato il concetto di sincerità nel rapporto con i telespettatori, arrivando a invitare l'ospite a non alimentare ambiguità sulla propria immagine. Ravagnani, non ha cambiato posizione e ha continuato a manifestare il proprio disagio, evitando di entrare nei dettagli della sua intimità.

L'intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani è stata una delle pagine più imbarazzanti viste in Rai, per modi e toni inopportuni. Eppure, per vicende meno gravi, in passato l'azienda non ha esitato a prendere provvedimenti. Oggi, invece, tutto tace. #BellaMa — Ⓜ️🅰️Rℹ️ (@queenmarii1993) November 4, 2026

Dopo la messa in onda, l'episodio ha suscitato numerosi commenti sui social network, dove diversi spettatori hanno contestato l'insistenza del conduttore e giudicato eccessivamente personali le domande rivolte a Ravagnani. La vicenda avrebbe provocato malumori nell'ambiente di Ballando con le Stelle, secondo le indiscrezioni circolate sul rapporto tra le due trasmissioni Rai. Il confronto tra Diaco e Ravagnani resta soprattutto al centro del dibattito sul confine tra libertà di intervista e rispetto della riservatezza, scegliere di raccontare pubblicamente il proprio percorso non significa necessariamente rinunciare al diritto di decidere quali aspetti della propria vita tenere per sé.