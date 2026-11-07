Sanremo 2027, Stefano De Martino smentisce Fiorello su Paola Iezzi: chi condurrà il ControFestival?

Pubblicazione: 07 novembre alle 09:15

Il Festival di Sanremo 2027 continua a riservare sorprese, ma questa volta una delle indiscrezioni più chiacchierate è stata smentita direttamente dal suo direttore artistico. Stefano De Martino ha infatti escluso la presenza di Paola Iezzi alla conduzione del ControFestival, il nuovo programma che prenderà il posto del tradizionale DopoFestival. Una dichiarazione che arriva a pochi giorni dallo spoiler lanciato da Fiorello durante La Pennicanza, quando lo showman aveva fatto proprio il nome della cantante come possibile protagonista della trasmissione. Ma la smentita nasconde anche un'altra novità: accanto alla Gialappa's Band arriverà un volto che non è stato ancora annunciato ufficialmente.

A chiarire la situazione è stato lo stesso, ospite venerdì 6 novembre del Festival dello Spettacolo organizzato da Tv Sorrisi e Canzoni. Durante l'incontro, il conduttore di Affari Tuoi ha parlato dei preparativi per la prossima edizione della kermesse, soffermandosi anche sul nuovo appuntamento televisivo destinato ad accompagnare il pubblico al termine delle serate. “Paola Iezzi è bravissima, ma non condurrà il ControFestival”,, smentendo quanto era stato anticipato da Fiorello.ha quindi spiegato che la conduzione non è stata ancora completamente definita pubblicamente e che ulteriori dettagli arriveranno presto.

Una precisazione importante, perché soltanto due giorni prima il nome di Paola Iezzi sembrava essere diventato uno dei più probabili per il nuovo programma. Tutto era cominciato mercoledì 4 novembre, durante una puntata de La Pennicanza, quando Fiorello aveva deciso di lanciare una delle sue consuete anticipazioni sul Festival di Sanremo. Lo showman aveva raccontato che la Gialappa's Band non sarebbe stata sola alla guida del programma, facendo intendere di conoscere già l'identità della persona scelta per affiancarla.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Dopo aver alimentato la curiosità degli ascoltatori, Fiorello aveva pronunciato il nome di Paola Iezzi, arrivando persino a contattare telefonicamente la cantante durante la trasmissione. La conversazione si era trasformata rapidamente in un momento divertente. Alla domanda sui suoi eventuali impegni nel mese di febbraio, Paola aveva risposto in maniera evasiva, scherzando sulla possibilità di trovarsi in Svizzera proprio durante il Festival. Quando Fiorello aveva insistito sulla sua possibile presenza a Sanremo, la cantante aveva lasciato trascorrere qualche istante di silenzio, una reazione che lo showman aveva immediatamente interpretato come una conferma, nonostante Paola Iezzi avesse provato a negare l'indiscrezione.

Il siparietto aveva inevitabilmente alimentato le aspettative del pubblico, anche perché la cantante ha già maturato diverse esperienze televisive,. La conferma ufficiale dellaera arrivata invece giovedì 5 novembre, durante l'edizione delle 20 del Tg1. Stefano De Martino aveva annunciato personalmente che, sostituendo il tradizionale DopoFestival. L'annuncio era stato costruito attraverso una gag nella quale i due comici avevano preso immediatamente in giro il direttore artistico, anticipando il tono irriverente della nuova trasmissione.

Per la Gialappa's Band si tratta di un ritorno particolarmente significativo. Gherarducci e Santin avevano già partecipato al DopoFestival nel 2016 e nel 2017 insieme a Nicola Savino, mentre il loro legame con Sanremo risale addirittura al 2001, quando il gruppo aveva cominciato a commentare la manifestazione attraverso Rai Radio2. Questa volta, però, Stefano De Martino vuole qualcosa di differente. Il nuovo programma non dovrà limitarsi a raccontare quanto accaduto durante le serate, ma rappresentare uno spazio televisivo capace di osservare il Festival con uno sguardo critico, ironico e imprevedibile. “Voglio una cosa pirata, non al servizio del Festival, ma contro il Festival”, ha spiegato il conduttore, sottolineando che proprio la Gialappa's Band possiede l'esperienza e la credibilità necessarie per realizzare un progetto del genere.

Stefano De Martino, fonte: Rai

De Martino ha inoltre chiarito di non essere particolarmente preoccupato dalle anticipazioni che continuano a circolare sulla prossima edizione. Al contrario, considera gli spoiler un segnale dell'interesse che il pubblico sta dimostrando nei confronti della manifestazione. Secondo il direttore artistico, infatti, le indiscrezioni possono persino trasformarsi in uno stimolo creativo, suggerendo idee che potrebbero trovare spazio durante la preparazione dello spettacolo. Ma le novità di Sanremo 2027 non riguardano soltanto il ControFestival. De Martino ha confermato anche l'intenzione di introdurre una serata dedicata alle performance, ispirata allo spettacolo dell'Eurovision Song Contest.

L'appuntamento è previsto pere offrirà agli artisti la possibilità di valorizzare le proprie canzoni attraverso coreografie, scenografie ed elementi visivi, aggiungendo una dimensione spettacolare alla competizione musicale. Un'altra novità riguarda, completando così un progetto televisivo nel quale l'ironia dovrebbe accompagnare il pubblico sia prima sia dopo le serate principali. Nel frattempo,ha raccontato anche le difficoltà organizzative legate agli spazi del Teatro Ariston, spiegando che realizzare uno spettacolo di queste dimensioni in una struttura relativamente piccola richiede un lavoro particolarmente complesso.

Nonostante questo, il conduttore considera proprio l'atmosfera del teatro uno degli elementi irrinunciabili della manifestazione. Sanremo 2027 si svolgerà dal 16 al 20 febbraio, con Stefano De Martino alla conduzione e alla direzione artistica. E mentre il programma delle cinque serate comincia a prendere forma, rimane ancora un interrogativo importante: chi affiancherà davvero la Gialappa's Band al ControFestival? Per il momento, l'unica certezza è che non sarà Paola Iezzi, almeno secondo quanto dichiarato ufficialmente da De Martino. Il nome della persona scelta resta ancora segreto, ma il direttore artistico ha assicurato che l'annuncio arriverà presto. Dopo la smentita a Fiorello, dunque, il mistero continua e potrebbe riservare un'altra sorpresa agli appassionati del Festival.