Sanremo 2027, Stefano De Martino rivoluziona il Festival con una decisione a sorpresa: c'entra la Gialappa's Band

Pubblicazione: 05 novembre alle 20:54

Una decisione destinata a cambiare uno degli appuntamenti più riconoscibili del Festival di Sanremo. Stefano De Martino rivoluziona il programma della manifestazione del 2027, annunciando al TG1 la cancellazione del tradizionale DopoFestival e l'arrivo del ControFestival, un nuovo progetto che coinvolgerà la Gialappa's Band. Una svolta che arriva a pochi giorni dalle indiscrezioni sul possibile ritorno del celebre gruppo comico nella programmazione notturna della Rai e che conferma la volontà del nuovo direttore artistico di imprimere un'identità personale alla kermesse.

La novitàche, storicamente, accompagna il pubblico dopo la conclusione delle serate al Teatro Ariston. Il DopoFestival non sarà riproposto nella sua formula tradizionale, lasciando invece spazio a un appuntamento dal nome decisamente significativo:. Una scelta che sembra voler sottolineare una precisa differenza rispetto al passato, puntando su u, probabilmente più vicino alla satira e all'ironia che caratterizzano da sempre il lavoro della Gialappa's Band.

Marco Santin e Giorgio Gherarducci, i due componenti rimasti nello storico gruppo dopo l'uscita di Carlo Taranto, rappresentano infatti alcuni dei volti più riconoscibili della comicità televisiva italiana. Negli ultimi anni hanno conquistato nuovamente il pubblico grazie al successo del GialappaShow, costruito intorno a imitazioni, commenti irriverenti, sketch e personaggi diventati particolarmente popolari. La possibilità di un loro coinvolgimento a Sanremo aveva cominciato a circolare nei giorni scorsi. Alcune indicazioni avevano anticipato che la Rai e lo staff di Stefano De Martino stavano valutando l'ipotesi di affidare proprio alla Gialappa's Band il DopoFestival, immaginando un programma capace di superare il tradizionale modello del talk show notturno.

🔴 È ufficiale: a #Sanremo2027 non ci sarà il #DopoFestival. Dopo le serate del Festival andrà in onda il #ControFestival con la Gialappa’s Band. Lo ha appena annunciato il nuovo giornalista del TG1, Stefano De Martino. #TG1 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 5, 2026

Tra i nomi associati al progetto era emerso anche quello del Mago Forest, da tempo protagonista del GialappaShow e figura centrale della sua comicità surreale. Un'eventuale partecipazione del conduttore permetterebbe di trasferire almeno una parte dello spirito del programma all'interno della settimana sanremese. Ma le indiscrezioni non si erano fermate qui. Durante la puntata del 3 novembre de La Pennicanza, Fiorello aveva infatti chiamato in causa anche Paola Iezzi, lasciando intendere che la cantante potesse entrare nella squadra destinata ad accompagnare il Festival.

Lo showman aveva contattato telefonicamente l'artista, cercando di ottenere una conferma sulla sua possibile presenza a Sanremo. Paola Iezzi aveva risposto con ironia, evitando però di annunciare ufficialmente un coinvolgimento. Una conversazione che aveva contribuito ad alimentare ulteriormente le aspettative, soprattutto considerando che la cantante ha già collaborato con la, partecipando come co-conduttrice al GialappaShow., del resto, conosce molto bene il. Nel corso degli anni ha commentato la manifestazione attraverso numerose esperienze radiofoniche, trasformando le esibizioni e gli imprevisti della gara in occasioni per battute e osservazioni spesso imprevedibili.

Nel 2016, inoltre, il gruppo aveva già partecipato al DopoFestival insieme a Nicola Savino e Max Giusti, tornando a occuparsi dell'appuntamento anche nell'edizione successiva. Il ControFestival rappresenterebbe quindi un ritorno alle origini, ma contemporaneamente anche l'occasione per sperimentare una formula differente, costruita intorno a un linguaggio televisivo che ha dimostrato di saper conquistare pubblici di generazioni diverse. La scelta si inserisce in un progetto di rinnovamento più ampio voluto da Stefano De Martino, chiamato a condurre e dirigere artisticamente il suo primo Festival di Sanremo dopo il passaggio di consegne con Carlo Conti.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Il presentatore di Affari Tuoi ha già ufficializzato un'altra importante novità, affidando ai The Jackal la conduzione del PrimaFestival 2027. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Fru e Aurora Leone accompagneranno infatti gli spettatori verso le serate dell'Ariston, portando in Rai il loro stile comico e il linguaggio che li ha resi popolari sul web. Un'impostazione che sembra puntare sulla presenza di gruppi comici capaci di raccontare Sanremo da prospettive differenti, utilizzando anche gli strumenti e i ritmi dell'intrattenimento contemporaneo. Con i The Jackal prima delle esibizioni e la Gialappa's Band coinvolta nel nuovo progetto, il Festival potrebbe quindi essere accompagnato da due interpretazioni molto diverse della stessa manifestazione, entrambe lontane dalle formule più tradizionali.