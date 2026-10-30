Sanremo 2027, chi saranno i Big? Da Annalisa a Emma, i nomi in corsa e le sorprese per Stefano De Martino

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:30

Il Festival di Sanremo 2027 comincia a prendere forma e, mentre cresce l'attesa per le prime comunicazioni ufficiali, Stefano De Martino si trova davanti a una delle decisioni più importanti della sua nuova avventura televisiva. Il conduttore, chiamato a guidare anche la direzione artistica della manifestazione, dovrà scegliere i cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston, e stando alle ultime anticipazioni, la selezione potrebbe rivelarsi particolarmente complicata: tra grandi ritorni, debutti attesi e nomi che sembravano ormai lontani dal Festival, la lista dei possibili protagonisti continua ad allungarsi.

Secondo le indiscrezioni spuntate online,sarebbe intenzionato a, senza aumentare il numero dei partecipanti. Di questi,selezionati dalla direzione artistica, mentre l'ultimo andrebbe al vincitore di Sanremo Giovani. Una scelta che renderebbe la competizione per entrare nel cast ancora più serrata, soprattutto considerando il numero di cantanti interessati a partecipare. L'obiettivo sarebbe quello di costruire un Festival capace di parlare principalmente alle nuove generazioni,, ma senza rinunciare completamente ai nomi più affermati della musica italiana.

Tra i ritorni più discussi c'è quello di Annalisa, che potrebbe ritrovare il palco dell'Ariston dopo il successo ottenuto nel 2024 con Sinceramente, brano che le permise di conquistare il terzo posto. Il suo nome continua a circolare nonostante le smentite arrivate durante l'estate. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme sulla sua effettiva partecipazione. Un'altra artista particolarmente chiacchierata è Emma Marrone, assente dalla gara dal 2024, quando presentò Apnea, ed a rendere interessante questa possibilità c'è anche il rapporto di amicizia che la lega a Stefano De Martino, anche se questo elemento non rappresenta naturalmente una garanzia di partecipazione.

Stefano De Martino, fonte: Rai

Secondo Adnkronos, tra i candidati più ricorrenti figura inoltre Irama, che potrebbe tornare per la settima volta al Festival dopo l'esperienza del 2025 con Lentamente. Il cantante, recentemente impegnato anche come giudice di X Factor, rimane uno dei nomi più riconoscibili della scena pop italiana. Le indiscrezioni coinvolgono anche Ghali, che nel 2024 conquistò il quarto posto con Casa mia, e Salmo, il cui possibile debutto all'Ariston continua a essere oggetto di voci contrastanti. Proprio il rapper sardo rappresenta uno dei casi più incerti: nelle ultime settimane è stato descritto alternativamente come vicino alla partecipazione e lontano dalla gara.

Tra gli artisti che potrebbero tornare sul palco ci sono anche, entrambi già protagonisti di precedenti edizioni. Il primo debuttò nel, mentre Ariete partecipò nel 2023 con Mare di guai, mentre non mancano anche le ipotesi, che potrebbero tornare dopo l'esperienza del 2025 con Tu con chi fai l'amore. La band guidata da Stash rappresenterebbe una presenza particolarmente interessante anche per il legame tra il cantante e. Tra i nomi più desiderati da una parte del pubblico continua a, secondo classificato nel 2024 alle spalle di Angelina Mango.

Proprio quest'ultima viene indicata tra le possibili protagoniste del prossimo Festival, anche se per entrambi, al momento, si tratta soltanto di ipotesi. Per quanto riguarda la scena musicale campana, sono circolati anche i nomi di Rocco Hunt, Clementino, Nu Genea e La Niña, senza che siano emerse conferme sulla loro presenza. Un altro possibile ritorno è quello di Tananai, che potrebbe partecipare per la terza volta dopo le esperienze del 2022 e del 2023. Il suo percorso sanremese è stato particolarmente significativo: dall'ultimo posto conquistato con Sesso occasionale alla quinta posizione ottenuta l'anno successivo con Tango, il cantante è riuscito a trasformare il Festival in un passaggio fondamentale della propria carriera.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Tra gli artisti nuovamente accostati alla manifestazione compare anche Rkomi, già in gara nel 2022 e nel 2025. Le indiscrezioni coinvolgono inoltre Gaia, reduce dal successo estivo di Bossa Nostra, che potrebbe tornare all'Ariston dopo aver partecipato alle edizioni del 2021 e del 2025. Un altro nome particolarmente interessante è quello di Arisa, che raggiungerebbe la nona partecipazione in gara qualora venisse selezionata. Tra le possibili protagoniste compare anche Sarah Toscano, che ha già calcato il palco del Festival nel 2025 con Amarcord, ma Sanremo 2027 potrebbe riservare spazio anche a diversi debutti.

Stefano De Martino, fonte: Rai

vengono indicati tra gli artisti che potrebbero partecipare per la prima volta alla competizione principale. Si tratta di nomi capaci di rappresentare una scena musicale differente rispetto a quella dei grandi protagonisti delle classifiche, in linea con la volontà di dare spazio anche a nuove proposte artistiche. Tra le possibili sorprese, che potrebbe rappresentare una delle poche presenze di una generazione più matura. La cantante, già vincitrice del Festival nel 1971 insieme a, porterebbe all'Ariston una lunga esperienza artistica e un repertorio particolarmente riconoscibile. Non tutti i nomi più discussi, però, sembrano avere le stesse possibilità.

Achille Lauro viene considerato un ritorno poco probabile, anche a causa degli impegni televisivi che lo attendono con uno spettacolo in due puntate previsto su Rai 1. Appaiono al momento complicate anche le ipotesi che riguardano Blanco e Anna Pepe, quest'ultima ancora in attesa di un eventuale debutto sanremese. Accanto alle indiscrezioni raccolte negli ambienti musicali, continuano poi ad arrivare dichiarazioni di artisti che non nascondono il desiderio di partecipare, dove tra questi figurano Mario Biondi, Paola Turci, Elettra Lamborghini, Cristina D'Avena, Rita Pavone e Jessica Morlacchi, oltre ad Al Bano e ai Jalisse, da anni protagonisti delle discussioni sulle possibili candidature.

È importante, però, distinguere chi ha espresso pubblicamente interesse da chi sarebbe effettivamente in corsa per un posto nella selezione finale. La lista ufficiale dei Big di Sanremo 2027 non è ancora stata annunciata e nessuno dei nomi circolati può essere considerato confermato. Le candidature rimarranno aperte fino al 23 novembre 2026, lasciando ancora diverse settimane agli artisti e alle case discografiche per presentare le proprie proposte. Soltanto dopo questa scadenza sarà possibile capire quali canzoni avranno realmente convinto Stefano De Martino.