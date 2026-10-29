Mezzo milione al Gratta e Vinci, il compagno lo ruba: l'incredibile storia a La Volta Buona

Pubblicazione: 29 ottobre alle 12:21

Ci sono storie che sembrano sceneggiate per il grande schermo, ma che invece appartengono alla realtà più cruda. Quella di Maria è una di queste.La donna è stata ospite in collegamento a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dove ha ripercorso i momenti più drammatici di una truffa che le ha cambiato la vita. Tutto inizia nel 2016, quando Maria incontra un uomo che si presenta come un imprenditore di origini svizzere. Tra i due nasce una relazione sentimentale e, nel corso del tempo, Maria decide di aiutarlo economicamente prestandogli la considerevole somma di 34mila euro.





Vince mezzo milione al gratta e vinci e lo affida al fidanzato ma lui sparisce: Condannato ma il biglietto non si trova ⤵️⤵️ https://t.co/bggFSs17W1 https://t.co/rZlmaPcaa8 — La Panoramica (@LaPanoramicaIT) October 28, 2026

Poi arriva il momento che dovrebbe cambiare tutto:Una cifra che potrebbe rappresentare una svolta,, di realizzare progetti rimasti nel cassetto. Ma il destino, o meglio la malafede umana, ha altri piani.vincente nella propria cassaforte, spacciando il gesto per un favore, una premura nei confronti della sua compagna.Quando. Le scuse si moltiplicano, i rinvii diventano sospetti. È allora che la donna decide di indagare per conto proprio e scopre una verità agghiacciante:. Con l'aiuto di una tabaccaia, Maria riesce a risalire alla sua vera identità. La conferma definitiva del raggiro arriva quando Maria riceve una busta. Per un attimo la speranza: forse è il biglietto, forse è finita. Invece no. All'interno trova soltanto un collage realizzato con altri biglietti, una beffa crudele che. A quel punto, Maria non ha altra scelta che

L'uomo, intuendo che la situazione gli sta sfuggendo di mano, sparisce. Maria si rivolge alla Guardia di Finanza che interviene prontamente bloccando la riscossione della vincita. Una mossa necessaria per evitare che il truffatore potesse incassare il premio, ma che di fatto sigilla anche il destino di Maria: quei 500mila euro non li vedrà mai nessuno. Il biglietto vincente risulta introvabile, volatilizzato nel nulla insieme alla persona che doveva custodirlo. L'uomo viene processato e condannato, sconta la sua pena. Ma la giustizia, per quanto sia stata fatta dal punto di vista penale, non restituisce a Maria ciò che ha perso. Dei 34mila euro prestati, le vengono restituiti appena 2mila euro. Una somma irrisoria rispetto al danno economico e, soprattutto, emotivo subito.



