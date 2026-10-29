Mezzo milione al Gratta e Vinci, il compagno lo ruba: l'incredibile storia a La Volta Buona
Maria vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma il compagno ruba il biglietto e sparisce con identità falsa. La storia del tradimento raccontata in TV.
Ci sono storie che sembrano sceneggiate per il grande schermo, ma che invece appartengono alla realtà più cruda. Quella di Maria è una di queste.La donna è stata ospite in collegamento a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, dove ha ripercorso i momenti più drammatici di una truffa che le ha cambiato la vita. Tutto inizia nel 2016, quando Maria incontra un uomo che si presenta come un imprenditore di origini svizzere. Tra i due nasce una relazione sentimentale e, nel corso del tempo, Maria decide di aiutarlo economicamente prestandogli la considerevole somma di 34mila euro.
Quando Maria comincia a chiedere la restituzione del biglietto, l'uomo inizia a prendere tempo. Le scuse si moltiplicano, i rinvii diventano sospetti. È allora che la donna decide di indagare per conto proprio e scopre una verità agghiacciante: l'uomo con cui condivide la vita utilizza un cognome falso. Con l'aiuto di una tabaccaia, Maria riesce a risalire alla sua vera identità. La conferma definitiva del raggiro arriva quando Maria riceve una busta. Per un attimo la speranza: forse è il biglietto, forse è finita. Invece no. All'interno trova soltanto un collage realizzato con altri biglietti, una beffa crudele che certifica la scomparsa del Gratta e Vinci da mezzo milione. A quel punto, Maria non ha altra scelta che denunciare l'accaduto alle autorità.
L'uomo, intuendo che la situazione gli sta sfuggendo di mano, sparisce. Maria si rivolge alla Guardia di Finanza che interviene prontamente bloccando la riscossione della vincita. Una mossa necessaria per evitare che il truffatore potesse incassare il premio, ma che di fatto sigilla anche il destino di Maria: quei 500mila euro non li vedrà mai nessuno. Il biglietto vincente risulta introvabile, volatilizzato nel nulla insieme alla persona che doveva custodirlo. L'uomo viene processato e condannato, sconta la sua pena. Ma la giustizia, per quanto sia stata fatta dal punto di vista penale, non restituisce a Maria ciò che ha perso. Dei 34mila euro prestati, le vengono restituiti appena 2mila euro. Una somma irrisoria rispetto al danno economico e, soprattutto, emotivo subito.
Secondo la ricostruzione di Maria, il biglietto sarebbe ancora nelle mani dell'ex compagno. "Aspetta che forse un domani lo potrà riscuotere per intero. È anche cretino e ignorante come la fame, lo tiene là senza farci nulla", ha affermato con un misto di amarezza e sarcasmo. Un'ipotesi che lascia aperta una domanda: cosa può spingere una persona a custodire un biglietto da 500mila euro senza poterlo mai incassare, sapendo che quella vincita è ormai bloccata per sempre?
La vicenda di Maria non è un caso isolato nel panorama delle dispute legate ai Gratta e Vinci. La storia si conclude senza un vero finale. I soldi non sono stati recuperati, il biglietto non è mai stato ritrovato, e Maria ha dovuto ricostruire la propria vita con la consapevolezza di essere stata tradita in modo così profondo da un uomo che credeva di conoscere. Resta l'amarezza, come quella della Balivo a La Volta Buona quando è stata sanzionata dal Codacons, quella che il tempo può attenuare ma non cancellare del tutto, e la certezza che mezzo milione di euro giacciano da qualche parte, su un pezzo di carta che nessuno potrà mai trasformare in realtà.