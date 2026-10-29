SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
TV

Paola Perego irriconoscibile a Tale e Quale: la trasformazione in Max Pezzali (e la battuta su Mastrota)

A Tale e Quale Show la metamorfosi surreale di Paola Perego nei panni di Max Pezzali stupisce il web. L'ironia della conduttrice: "Sembro Mastrota".

di Barbara Di Castro
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
RAI
TV

Certe volte la televisione sa regalare perle di puro intrattenimento involontario (e autoironia) che in pochissimi minuti riescono a conquistare il popolo del web. È esattamente quello che è successo durante l'ultima e seguitissima puntata di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Protagonista assoluta della serata è stata Paola Perego, finita al centro dell'attenzione (e dei trending topic sui social) per una metamorfosi a dir poco surreale.

La nota conduttrice si è cimentata in un'impresa titanica: vestire i panni e interpretare la voce del celebre leader degli 883, Max Pezzali. Tra trucco prostetico pesante, parrucche e un look studiato nei minimi dettagli, il risultato finale ha letteralmente spiazzato il pubblico in studio e la giuria. Più che il celebre autore di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il "mascherone" sfoggiato sul palco ha finito per restituire un ritratto decisamente inedito e bizzarro.

La stessa Paola Perego, dotata di grande tempismo comico e di un'autentica dose di autoironia, ha anticipato i giudizi della giuria con una battuta fulminante che ha strappato una risata generale: "A me sembra di somigliare più a Giorgio Mastrota che a Pezzali!" Non si è fatta attendere la reazione della giuria e degli ospiti in studio. Tra le battute più spassose della serata spicca quella di Alessandro Siani, che ha commentato la performance con la sua consueta verve comica:

"Per le imitazioni di Tommaso Paradiso e Samurai Jay abbiamo avvisato direttamente gli artisti. Stavolta non me la sono sentita di chiamare gli 883… ho preferito chiamare il 118". Battute a parte, l'esibizione ha centrato in pieno lo spirito di Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1 conferma infatti la sua formula vincente: non solo la ricerca della perfezione vocale, ma anche e soprattutto quei momenti di spettacolo leggero e spensierato capaci di diventare virali in pochissimi minuti sulle piattaforme social. E la simpatia di Paola Perego, capace di riderci su per prima, ha decisamente vinto su tutto.

Continua a leggere su BadTaste