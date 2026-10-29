Paola Perego irriconoscibile a Tale e Quale: la trasformazione in Max Pezzali (e la battuta su Mastrota)

Pubblicazione: 29 ottobre alle 12:10

Certe volte la televisione sa regalare perle di puro intrattenimento involontario (e autoironia) che in pochissimi minuti riescono a conquistare il popolo del web. È esattamente quello che è successo durante l'ultima e seguitissima puntata di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Protagonista assoluta della serata è stata Paola Perego, finita al centro dell'attenzione (e dei trending topic sui social) per una metamorfosi a dir poco surreale.

La nota conduttrice si è cimentata in un'impresa titanica: vestire i panni e interpretare la voce del. Tra trucco prostetico pesante, parrucche e un look studiato nei minimi dettagli, il risultato finale ha letteralmente spiazzato il pubblico in studio e la giuria. Più che il celebre autore di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il "mascherone" sfoggiato sul palco ha finito per restituire un ritratto decisamente inedito e bizzarro.

La stessa Paola Perego, dotata di grande tempismo comico e di un'autentica dose di autoironia, ha anticipato i giudizi della giuria con una battuta fulminante che ha strappato una risata generale: "A me sembra di somigliare più a Giorgio Mastrota che a Pezzali!" Non si è fatta attendere la reazione della giuria e degli ospiti in studio. Tra le battute più spassose della serata spicca quella di Alessandro Siani, che ha commentato la performance con la sua consueta verve comica:

"Per le imitazioni di Tommaso Paradiso e Samurai Jay abbiamo avvisato direttamente gli artisti. Stavolta non me la sono sentita di chiamare gli 883… ho preferito chiamare il 118". Battute a parte, l'esibizione ha centrato in pieno lo spirito di Tale e Quale Show. Il programma di Rai 1 conferma infatti la sua formula vincente: non solo la ricerca della perfezione vocale, ma anche e soprattutto quei momenti di spettacolo leggero e spensierato capaci di diventare virali in pochissimi minuti sulle piattaforme social. E la simpatia di Paola Perego, capace di riderci su per prima, ha decisamente vinto su tutto.