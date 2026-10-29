Belve torna su Rai 2, emergono alcuni ospiti: Francesco Totti si aprirà su Blasi e Bocchi?
Belve torna su Rai 2 il 24 novembre con ospiti eccezionali. Scopri cosa chiederà Francesca Fagnani all'ex capitano della Roma dopo anni di rifiuti.
Con un mese di ritardo rispetto alla scorsa stagione, Belve torna su Rai 2 martedì 24 novembre. Francesca Fagnani ha preparato una nuova serie di faccia a faccia e, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, sul famoso sgabello potrebbero sedersi alcuni dei nomi più importanti dello sport e dello spettacolo italiano: Francesco Totti, Federica Pellegrini ed Elisabetta Gregoraci.
Il nome più solido è quello di Federica Pellegrini. La Divina, la campionessa italiana con più medaglie nella storia del nuoto, avrebbe sciolto le riserve dopo una lunga trattativa e accettato di rispondere alle domande della conduttrice. Negli ultimi mesi Pellegrini si è raccontata spesso in podcast e interviste, da quelli di Giulia Salemi e Victoria Cabello fino a Poretcast di Giacomo Poretti e Il Fienile di Luca Zaia, l'ex presidente della regione Veneto.
Per Francesco Totti l'accordo sarebbe quasi chiuso, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale. L'ex capitano della Roma non è un habitué delle interviste lunghe e raramente si concede a giornalisti e conduttori. Per Fagnani, notoriamente tifosa giallorossa, sarebbe un ospite particolarmente speciale. La conduttrice è famosa per la sua capacità di preparazione maniacale: studia ogni dichiarazione pubblica dei suoi ospiti, ne conosce le contraddizioni, i punti deboli, le storie mai completamente raccontate. Cosa chiederà a Totti? Probabilmente scaverà nel suo passato, tra le sue dichiarazioni e gli angoli meno battuti nelle altre interviste, toccando temi che vanno oltre il calcio e che riguardano l'uomo dietro il campione.
Alessia Marcuzzi, invece, rimane soltanto una possibilità non confermata. Il suo nome era circolato in estate, lanciato da Alberto Dandolo su Oggi lo scorso agosto, ma un'ufficialità non è mai arrivata. Al momento questo rumor non ha trovato riscontri nelle indiscrezioni più recenti. La permanenza di Belve in Rai non era scontata. Nella primavera del 2025 erano circolate voci insistenti sul fatto che Mediaset avrebbe pensato di far traslocare Francesca Fagnani e il suo programma su Italia 1, affidandole circa venti prime serate oltre alla conduzione de L'Isola dei Famosi. La trattativa, però, non sarebbe andata in porto prima di arrivare a delle vere discussioni concrete.