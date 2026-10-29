Belve torna su Rai 2, emergono alcuni ospiti: Francesco Totti si aprirà su Blasi e Bocchi?

Pubblicazione: 29 ottobre alle 11:47

Con un mese di ritardo rispetto alla scorsa stagione, Belve torna su Rai 2 martedì 24 novembre. Francesca Fagnani ha preparato una nuova serie di faccia a faccia e, secondo le indiscrezioni che circolano negli ambienti televisivi, sul famoso sgabello potrebbero sedersi alcuni dei nomi più importanti dello sport e dello spettacolo italiano: Francesco Totti, Federica Pellegrini ed Elisabetta Gregoraci.





Poster di Belve, fonte: Rai

della settima edizione, ma. Il programma resterà, meno delle cinque andate in onda tra ottobre e dicembre 2025. Per questa stagione Fagnani sta già registrando le interviste ai cosiddetti NIP, persone comuni che chiuderanno ogni appuntamento, mentre la sigla finale continuerà a proporre i fuori onda degli ospiti, quei momenti rubati che spesso diventano virali sui social.. La Divina, la campionessa italiana con più medaglie nella storia del nuoto, avrebbe sciolto le riserve dopo una lunga trattativa e. Negli ultimi mesi Pellegrini si è raccontata spesso in podcast e interviste, da quelli di Giulia Salemi e Victoria Cabello fino a Poretcast di Giacomo Poretti e Il Fienile di Luca Zaia, l'ex presidente della regione Veneto.

Per Francesco Totti l'accordo sarebbe quasi chiuso, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su Quotidiano Nazionale. L'ex capitano della Roma non è un habitué delle interviste lunghe e raramente si concede a giornalisti e conduttori. Per Fagnani, notoriamente tifosa giallorossa, sarebbe un ospite particolarmente speciale. La conduttrice è famosa per la sua capacità di preparazione maniacale: studia ogni dichiarazione pubblica dei suoi ospiti, ne conosce le contraddizioni, i punti deboli, le storie mai completamente raccontate. Cosa chiederà a Totti? Probabilmente scaverà nel suo passato, tra le sue dichiarazioni e gli angoli meno battuti nelle altre interviste, toccando temi che vanno oltre il calcio e che riguardano l'uomo dietro il campione.



