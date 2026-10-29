Doc – Nelle tue mani 4, anticipazioni: l'errore di Giulia e la decisione di Andrea che cambia tutto

Pubblicazione: 29 ottobre alle 12:25

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani continua a tenere incollati milioni di telespettatori su Rai 1, confermandosi uno dei titoli di punta della fiction televisiva italiana. Con le vicende ambientate nel Policlinico Ambrosiano e guidate dall'amato Luca Argentero nei panni del Professor Andrea Fanti, la tensione all'interno dei reparti medici non accenna a diminuire. Al centro dei nuovi episodi ci sono dinamiche professionali al limite, decisioni inattese e dilemmi personali che mettono a dura prova i protagonisti.

Nel corso del primo episodio della serata, intitolato “Paura di volare”, la dottoressa Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli) commette un passo falso destinato a pesare pesantemente sugli equilibri del reparto di Medicina Interna. Un errore che rischia di avere serie ripercussioni e che spinge la dottoressa a un confronto diretto:Quest'ultimo, fedele al suo stile diretto e umano, la spinge ad affrontare la situazione assumendosi le proprie responsabilità e dicendo la verità.

Contemporaneamente, la trama si arricchisce di un ulteriore strato di mistero grazie a Claudia, che si trova a fare i conti con un vero e proprio dilemma morale dopo aver assistito a una scena compromettente. Il dubbio se rivelare o meno la verità a Damiano terrà i fan con il fiato sospeso, accentuando il clima di segreti e non-detti che attraversa l'ospedale. A completare il quadro, Andrea riceve un'offerta inaspettata capace di rimescolare le carte in tavola e di incrinare ulteriormente il rapporto già fragile con Giulia.

Il secondo episodio, intitolato “Ciglia”, alza ulteriormente la posta in gioco clinica ed emotiva. Andrea Fanti sceglie di scavalcare apertamente Giulia, prendendo una decisione autonoma e coraggiosa: dispone il ricovero urgente di una giovane paziente colpita dalla sindrome dello scafandro (la cosiddetta locked-in syndrome), una condizione neurologica gravissima in cui la persona resta cosciente ma incapace di muoversi o comunicare, e per la quale sembrano non esserci più speranze. Una scelta forte che riaccende lo scontro tra i due medici.

Nel frattempo, all'interno dell'Ambrosiano non si placano le preoccupazioni per i. La situazione sta mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti e la reputazione della struttura. Per fermare il colpevole prima che sia troppo tardi, Giulia e Teresa decidono di unire le forze e di avviare un'indagine personale. Tra casi clinici disperati, colpi di scena sentimentali e indagini interne, il medical drama di Rai 1 conferma la sua straordinaria capacità di emozionare il pubblico.