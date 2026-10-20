Sanremo 2027, esce la lista dei 26 possibili Big: da Mengoni a Geolier, ma c'è un'assenza che fa rumore

Pubblicazione: 20 ottobre alle 18:00

Sanremo 2027 comincia già a prendere forma, almeno sul fronte delle indiscrezioni e quando mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival, il toto-cantanti è entrato nel vivo e questa volta a far discutere è una lista che comprende alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Da Marco Mengoni a Geolier, passando per Emma, Tananai e Loredana Bertè, il possibile cast della prima edizione guidata da Stefano De Martino potrebbe riservare sorprese davvero interessanti.

A riaccendere l'attenzione è, che ha aggiornato la propria lista di indiscrezioni sui possibili protagonisti del Festival. Il risultato è, con artisti affermati, possibili ritorni e nuove proposte della scena musicale italiana. Una selezione che, se dovesse trovare conferma, potrebbe dare vita a un'edizione particolarmente variegata. Prima di scoprire chi compare nella lista, però, è necessaria una precisazione:, e si tratta di indiscrezioni raccolte dalla redazione di All Music Italia, che potrebbero cambiare nelle prossime settimane.

Comunque, secondo la ricostruzione pubblicata da All Music Italia, questi sarebbero i 26 artisti attualmente presenti nella lista dei possibili Big di Sanremo 2027:

Marco Mengoni

Geolier

Emma

Tananai

Loredana Bertè

Ghali

The Kolors

Nek

Gaia

Tedua

Alfa

Madame

Rocco Hunt e Clementino (in coppia)

Sarah Toscano

Fred De Palma

Coez

Joan Thiele

Settembre

Angelica Bove

Centomilacarie

California (ex Coma_Cose)

Faccianuvola

Naska

Venerus

Emma Nolde

Tamango

La lista ha già acceso il dibattito tra gli appassionati del Festival, e nei commenti sono diversi gli utenti che sperano di vedere un nome che, almeno per il momento, non compare tra i 26 artisti indicati: Nicolò Filippucci. Il giovane cantante viene infatti indicato da alcuni fan come uno dei possibili protagonisti della prossima edizione, segno dell'interesse che continua a suscitare. Naturalmente, si tratta di un desiderio espresso dal pubblico e non di un'indiscrezione sulla sua effettiva partecipazione.

, la selezione mette insieme generazioni e generi musicali molto diversi, dalla tradizione pop al rap, passando per il cantautorato e alcune delle realtà più interessanti della nuova scena italiana. Tra gli artisti destinati ad attirare maggiormente l'attenzione c'è senza dubbio, che potrebbe tornare all'Ariston dopo le vittorie del 2013 con L'essenziale e del 2023 con Due vite. Un'eventuale partecipazione rappresenterebbe uno dei ritorni più importanti della prossima edizione, soprattutto considerando il percorso artistico costruito dal cantante negli ultimi anni.

Grande curiosità anche per Geolier, protagonista di Sanremo 2024 con I p' me, tu p' te. Il rapper napoletano aveva conquistato il secondo posto al termine di un'edizione particolarmente discussa, dimostrando di poter contare su un pubblico estremamente numeroso. Un suo ritorno potrebbe riaccendere l'interesse intorno a uno degli artisti più seguiti della scena urban italiana. Tra le possibili sorprese figura invece la partecipazione in coppia di Rocco Hunt e Clementino. I due rapper campani potrebbero presentarsi insieme, dando vita a una collaborazione capace di unire le rispettive identità musicali. Per il momento, tuttavia, anche questa resta soltanto un'ipotesi.

Stefano De Martino, fonte: YouTube

Le indiscrezioni non si fermano ai possibili concorrenti, visto che secondo All Music Italia sarebbero già emerse alcune ipotesi relative agli autori dei brani. I The Kolors potrebbero presentare una canzone firmata da Calcutta e Davide Petrella, mentre Loredana Bertè avrebbe un brano scritto da Fulminacci. Per Sarah Toscano si parla invece di un possibile coinvolgimento di Etta, mentre il progetto di California potrebbe vedere la partecipazione di Antonio Filippelli e Jacopo Ettorre. Anche in questo caso, naturalmente, si tratta di informazioni non confermate. Il Festival del 2027 rappresenterà un appuntamento particolarmente importante per Stefano De Martino, chiamato a raccogliere una delle eredità più impegnative della televisione italiana. Il conduttore sarà infatti anche direttore artistico della manifestazione e avrà il compito di costruire un cast capace di intercettare pubblici differenti.

Il regolamento prevedein gara:. Una formula che riduce il numero dei concorrenti rispetto ad alcune delle edizioni precedenti e che potrebbe rendere ancora più combattuta la selezione. Ma quando verranno annunciati i cantanti? Il calendario offre già due date fondamentali. Ilscadrà il termine per presentare le proposte alla Rai, mentre il. Questo significa che, fino ad allora, nessuna delle indiscrezioni potrà essere considerata una conferma definitiva. Nel frattempo, l'attenzione si concentra anche sugli eventuali ospiti.

Sempre secondo le ricostruzioni di All Music Italia, tra i nomi che De Martino vorrebbe portare all'Ariston figurerebbero Ultimo e Vasco Rossi, mentre per Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Achille Lauro si ipotizzerebbe una partecipazione fuori gara. Più incerta, invece, la situazione dei Måneskin. Dopo le prime indiscrezioni su una possibile reunion in occasione del Festival, lo stesso De Martino aveva chiarito di non sapere se il gruppo sarebbe tornato insieme. Al momento, dunque, non esiste alcuna conferma sulla loro presenza. Tra le altre voci circolate nelle ultime settimane compare anche quella relativa ai The Jackal, che potrebbero essere coinvolti nella conduzione del PrimaFestival. Un'ulteriore ipotesi che, se confermata, aggiungerebbe un elemento di novità alla macchina televisiva della manifestazione. L'appuntamento con Sanremo 2027 è fissato dal 16 al 20 febbraio, quando il Teatro Ariston tornerà ad accogliere alcuni dei protagonisti della musica italiana.