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The Jackal condurranno il PrimaFestival di Sanremo 2027? Le indiscrezioni parlano della trattativa avanzata

The Jackal verso il PrimaFestival di Sanremo 2027 con De Martino. Trattativa Rai avanzata, manca solo la firma. Tutte le novità sul Festival.

di Andrea Palazzolo
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La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già a pieno regime, nonostante manchino ancora quattro mesi all'inizio della kermesse. Stefano De Martino, al suo esordio come direttore artistico e conduttore della manifestazione, sta costruendo pezzo dopo pezzo la squadra che lo accompagnerà nella 77ª edizione del Festival. E le prime indiscrezioni rivelano che il conduttore napoletano avrebbe scelto i volti che lo affiancheranno negli appuntamenti satellite della settimana sanremese.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi, i The Jackal sarebbero in pole position per la conduzione del PrimaFestival, la striscia quotidiana che va in onda subito dopo il Tg1 e che accompagna il pubblico attraverso interviste, retroscena e curiosità prima dell'inizio delle serate ufficiali. La trattativa con la Rai sarebbe ormai a buon punto, in fase decisamente avanzata. Mancherebbe, stando alle fonti, soltanto la firma per arrivare alla definizione dell'accordo.

Se l'intesa dovesse concretizzarsi, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone diventerebbero i nuovi volti del PrimaFestival, prendendo il posto di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che hanno guidato il programma nell'edizione precedente. Il format resterebbe sostanzialmente invariato, con il suo mix collaudato di interviste ai cantanti in gara, aggiornamenti in tempo reale e quel dietro le quinte che il pubblico italiano ama divorare nei giorni della manifestazione.

The Jackal, fonte: Prime Video

La scelta dei The Jackal confermerebbe una linea editoriale precisa da parte di De Martino: un'attenzione particolare ai linguaggi contemporanei, all'ironia intelligente e al forte impatto sul pubblico giovane che popola i social network. Il collettivo comico partenopeo, del resto, rappresenta oggi uno dei fenomeni più rilevanti della commedia italiana, capace di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare a una qualità narrativa che attraversa le fasce d'età.

Per i The Jackal non si tratterebbe nemmeno di un esordio assoluto nelle dinamiche festivaliere. Il rapporto tra il gruppo e Sanremo si è consolidato nel corso degli ultimi anni attraverso diverse collaborazioni che hanno sempre ottenuto ottimi riscontri di pubblico. Ciro Priello aveva già condotto il PrimaFestival nel 2022 insieme a Roberta Capua e Paola Di Benedetto, dimostrando di saper gestire con disinvoltura i ritmi televisivi della fascia pre-serale.

La 77ª edizione del Festival di Sanremo porta con sé anche altre novità strutturali significative. Il regolamento ufficiale prevede quest'anno un totale di 24 Campioni nella categoria unica, un numero inferiore rispetto alle 30 presenze delle edizioni precedenti guidate da Carlo Conti. Ma l'innovazione più importante introdotta da De Martino è senza dubbio la Serata Performance del 19 febbraio. Inoltre, quell'indiscrezione data da Fiorello su Dua Lipa e altri ospiti.

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