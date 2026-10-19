The Jackal condurranno il PrimaFestival di Sanremo 2027? Le indiscrezioni parlano della trattativa avanzata

Pubblicazione: 19 ottobre alle 17:55

La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già a pieno regime, nonostante manchino ancora quattro mesi all'inizio della kermesse. Stefano De Martino, al suo esordio come direttore artistico e conduttore della manifestazione, sta costruendo pezzo dopo pezzo la squadra che lo accompagnerà nella 77ª edizione del Festival. E le prime indiscrezioni rivelano che il conduttore napoletano avrebbe scelto i volti che lo affiancheranno negli appuntamenti satellite della settimana sanremese.





The Jackal, fonte: Prime Video

in esclusiva dal giornalista Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi,, la striscia quotidiana che va in onda subito dopo il Tg1 e che accompagna il pubblico attraverso interviste, retroscena e curiosità prima dell'inizio delle serate ufficiali., inper arrivare alla definizione dell'accordo.Se l'intesa dovesse concretizzarsi,, prendendo il posto di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che hanno guidato il programma nell'edizione precedente., con il suo mix collaudato di interviste ai cantanti in gara, aggiornamenti in tempo reale e quel dietro le quinte che il pubblico italiano ama divorare nei giorni della manifestazione.

La scelta dei The Jackal confermerebbe una linea editoriale precisa da parte di De Martino: un'attenzione particolare ai linguaggi contemporanei, all'ironia intelligente e al forte impatto sul pubblico giovane che popola i social network. Il collettivo comico partenopeo, del resto, rappresenta oggi uno dei fenomeni più rilevanti della commedia italiana, capace di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare a una qualità narrativa che attraversa le fasce d'età.



