The Jackal condurranno il PrimaFestival di Sanremo 2027? Le indiscrezioni parlano della trattativa avanzata
The Jackal verso il PrimaFestival di Sanremo 2027 con De Martino. Trattativa Rai avanzata, manca solo la firma. Tutte le novità sul Festival.
La macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già a pieno regime, nonostante manchino ancora quattro mesi all'inizio della kermesse. Stefano De Martino, al suo esordio come direttore artistico e conduttore della manifestazione, sta costruendo pezzo dopo pezzo la squadra che lo accompagnerà nella 77ª edizione del Festival. E le prime indiscrezioni rivelano che il conduttore napoletano avrebbe scelto i volti che lo affiancheranno negli appuntamenti satellite della settimana sanremese.
Se l'intesa dovesse concretizzarsi, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci e Aurora Leone diventerebbero i nuovi volti del PrimaFestival, prendendo il posto di Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, che hanno guidato il programma nell'edizione precedente. Il format resterebbe sostanzialmente invariato, con il suo mix collaudato di interviste ai cantanti in gara, aggiornamenti in tempo reale e quel dietro le quinte che il pubblico italiano ama divorare nei giorni della manifestazione.
La scelta dei The Jackal confermerebbe una linea editoriale precisa da parte di De Martino: un'attenzione particolare ai linguaggi contemporanei, all'ironia intelligente e al forte impatto sul pubblico giovane che popola i social network. Il collettivo comico partenopeo, del resto, rappresenta oggi uno dei fenomeni più rilevanti della commedia italiana, capace di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare a una qualità narrativa che attraversa le fasce d'età.
La 77ª edizione del Festival di Sanremo porta con sé anche altre novità strutturali significative. Il regolamento ufficiale prevede quest'anno un totale di 24 Campioni nella categoria unica, un numero inferiore rispetto alle 30 presenze delle edizioni precedenti guidate da Carlo Conti. Ma l'innovazione più importante introdotta da De Martino è senza dubbio la Serata Performance del 19 febbraio. Inoltre, quell'indiscrezione data da Fiorello su Dua Lipa e altri ospiti.