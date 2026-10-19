Fiorello batte De Martino con gli ascolti e lancia l’indiscrezione: "Dua Lipa a Sanremo 2027" (e non solo)

Pubblicazione: 19 ottobre alle 16:32

Fiorello torna a far parlare di sé dopo il successo del mini-show trasmesso su Rai 1 subito dopo il Tg1. Lo speciale Tg1 – Edizione più che straordinaria, realizzato con Fabrizio Biggio, ha conquistato milioni di telespettatori in pochi minuti. Lo showman ha commentato il risultato con la sua consueta ironia durante La Pennicanza, tornando anche a scherzare sui colleghi della televisione italiana. Nel corso della trasmissione ha acceso la curiosità sul prossimo Festival di Sanremo, facendo tre nomi di grande richiamo. Tra le presunte guest star figurerebbero Maria De Filippi, Dua Lipa e Brad Pitt, ma al momento si tratta di anticipazioni non confermate ufficialmente.

Il successo di Tg1 – Edizione più che straordinaria ha offerto a Fiorello l'occasione per rivendicare scherzosamente il risultato ottenuto. Lo speciale, andato in onda domenica 18 ottobre, ha trasformato per circa quindici minuti lo studio del telegiornale a Saxa Rubra in un palcoscenico. Al fianco di Biggio, lo showman ha mescolato gag, musica e incursioni dei conduttori del Tg1, con la partecipazione di Annalisa, Gigi D’Alessio e TonyPitony e del corpo di ballo diretto da Luca Tommassini. La parentesi ha avuto anche un momento più serio,. Il programma ha unito intrattenimento e un riferimento all’attualità, prima di lasciare spazio alla normale programmazione.

Durante la successiva puntata de La Pennicanza, Fiorello ha commentato i dati Auditel con una serie di frecciate rivolte ad alcuni volti noti della televisione. Il suo speciale ha registrato 4.826.000 spettatori e il 26,3% di share, superando nei numeri citati Stefano De Martino, seguito da 4.061.000 persone con il 22%, e Gerry Scotti, arrivato a 4.352.000 spettatori con il 23,6%. Anche Alberto Angela è diventato bersaglio delle sue battute, il programma dedicato a Giulio Cesare ha raccolto 2.151.000 spettatori e il 15,6% di share. Non è mancata una provocazione nei confronti di Fabio Fazio, mentre Fiorello ha riconosciuto che persino l’Angelus del Papa aveva ottenuto una percentuale superiore, pari al 28,5%. Il tono è rimasto quello della competizione televisiva trasformata in gioco comico, senza rinunciare all'autocitazione e all'ironia.

Il momento più chiacchierato della puntata ha riguardato Sanremo 2027, che sarà condotto da Stefano De Martino. Fiorello ha sostenuto di conoscere già alcuni degli ospiti previsti per tre serate e ha pronunciato i nomi di Maria De Filippi, Dua Lipa e Brad Pitt. Fabrizio Biggio ha alimentato la gag assicurando che le indiscrezioni fossero vere, mentre Fiorello ha insistito sulla loro attendibilità. Al momento i nomi vanno considerati indiscrezioni e non ospiti confermati dalla Rai. L'eventuale presenza di personalità così diverse tra loro renderebbe comunque il Festival un appuntamento capace di attirare l'attenzione sia del pubblico italiano sia di quello internazionale.

Il ritorno di Fiorello non si esaurisce con lo speciale televisivo. La Pennicanza, condotto con Biggio, torna su Radio2 dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:30, con la trasmissione disponibile anche su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.. La strategia punta a rafforzare il legame tra radio e televisione, mantenendo un linguaggio rapido, ricco di gag e adatto anche alla fruizione online.

Nella stessa puntata, Fiorello è intervenuto anche sulle manifestazioni in corso in Italia. Ha riconosciuto la legittimità delle proteste, invitando però a rispettare la legalità e distinguendo il diritto di manifestare dagli atti di furto o danneggiamento. Il conduttore ha rivolto un pensiero alle persone del Sud Italia, chiedendo che le difficoltà e le iniziative pacifiche di quei territori ricevessero maggiore attenzione. Un passaggio che ha affiancato alla comicità un richiamo alla responsabilità e alla visibilità delle questioni sociali.