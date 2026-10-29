Doc 4 Nelle Tue Mani: quante puntate sono, quando escono, anticipazioni e cast con Luca Argentero

Pubblicazione: 29 ottobre alle 19:30

Il camice bianco più amato della televisione italiana è tornato a far battere il cuore del pubblico. Doc – Nelle tue mani 4 è protagonista nel palinsesto di Rai 1, confermandosi uno dei titoli di punta della serialità medica. Guidata come sempre dall'istrionico e carismatico Luca Argentero nei panni del Professor Andrea Fanti, questa nuova imperdibile stagione della fiction promette emozioni forti, dilemmi etici e misteri da svelare tra i corridoi del Policlinico Ambrosiano.

Per chi vuole seguire tutti gli sviluppi della fiction, ecco la programmazione ufficiale: la quarta stagione è composta da, trasmessi nel corso di(ciascuna con un doppio episodio). Il debutto è avvenutosu Rai 1. La messa in onda prosegue(dalle ore 21:30 circa), con l'atteso appuntamento finale fissato per giovedì 19 novembre 2026 (salvo variazioni di palinsesto). Tutti gli episodi sono inoltre disponibili in streaming e on-demand sulla piattaforma

In questa nuova annata, il dottor Fanti deve fare i conti con un ospedale profondamente cambiato, segnato da rigide logiche di budget e tensioni crescenti all'interno del reparto. Il rapporto via via più complesso con Giulia Giordano (Matilde Gioli) rappresenta uno dei nodi centrali della narrazione. Tra i banchi dell'Ambrosiano non mancano intrecci a tinte gialle, come i misteriosi furti di morfina che agitano lo staff, spingendo i protagonisti a indagini parallele.

Grande curiosità anche per le entrate nel cast, tra cui spicca la presenza di Cristina Marino (moglie di Luca Argentero nella vita reale), che interpreta un medico a gettone arricchendo la dinamica della serie. Con la sua miscela unica di medical drama, empatia e suspense, Doc – Nelle tue mani 4 continua a registrare ascolti eccezionali: l'appuntamento con i prossimi episodi del giovedì sera su Rai 1 è imperdibile per tutti gli appassionati del genere.