Doc – Nelle tue mani 4: Cristina Marino sul set con Luca Argentero e la dolce attesa del terzo figlio

Pubblicazione: 23 settembre alle 15:33

Il Policlinico Ambrosiano si prepara a riaprire le porte e, con l'atteso arrivo della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, i fan della celebre fiction Rai dovranno prepararsi a un colpo di scena clamoroso, destinato a far parlare a lungo gli appassionati di cronaca rosa e serialità televisiva. Sul set, infatti, non ci sarà soltanto il carismatico e amato Andrea Fanti, ma farà il suo ingresso ufficiale anche Cristina Marino, moglie di Luca Argentero nella vita di tutti i giorni e ora pronta a vestire i panni di una dottoressa a gettone.

Per l'attrice e imprenditrice si tratta del primissimo debutto assoluto all'interno della fortunata serie tv. Un'occasione unica che porterà per la prima volta la chimica di coppia direttamente sotto i riflettori televisivi, creando un cortocircuito affascinante tra realtà e finzione narrativa. I telespettatori piùda Cristina Marino si inserirà nelle dinamiche della corsia e quale sarà l'impatto sul complicato e affascinante mondo di Andrea Fanti.

Lavorare insieme sul medesimo set televisivo avrebbe potuto far temere dinamiche di favoreggiamento o un clima fin troppo rilassato. A sgomberare il campo da qualsiasi dubbio ci ha pensato direttamente Luca Argentero. In una recente intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l'attore ha voluto mettere subito in chiaro le regole d'ingaggio adottate durante le riprese delle nuove puntate.

Argentero ha spiegato di aver trattato la moglie esattamente come qualsiasi altro collega, mantenendo uno standard di assoluta severità e rigore professionale: "Sul set è brillante e io con lei sono stato esigente. Ho preteso tantissimo", ha raccontato l'attore, consapevole che la presenza congiunta della coppia avrebbe inevitabilmente catalizzato l'attenzione mediatica e attirato le critiche dei più scettici. Proprio per questa ragione, la scelta condivisa è stata quella di puntare su una professionalità ferrea, lasciando fuori dalla porta di reparto qualsiasi concessione personale.

Il debutto televisivo di Cristina Marino in Doc – Nelle tue mani 4 coincide con un periodo straordinariamente felice e ricco di novità anche sul piano strettamente privato. La coppia, che ha già dato alla luce i piccoli Nina e Noè, ha recentemente annunciatocon i fan sui social uno scatto in bianco e nero accompagnato dalla dolcissima didascalia "La vita, ancora".

Una pioggia di auguri e di affetto sta accompagnando i futuri genitori, che continuano a collezionare successi su più fronti. Oltre al ritorno nei panni del primario più famoso d'Italia, Luca Argentero è difatti atteso da un altro grande impegno professionale: l'attore tornerà presto sul piccolo schermo anche con la seconda stagione di Avvocato Ligas, il legal drama targato Sky che ha conquistato il pubblico fin dal suo esordio. L'appuntamento con le nuove e imperdibili dinamiche di Doc 4 si conferma così uno degli eventi televisivi più caldi della stagione, pronto a incollare milioni di spettatori davanti allo schermo.