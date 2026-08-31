Doc 4, tutte le novità: trama, cast, puntate e l'ingresso di Cristina Marino

Pubblicazione: 31 agosto alle 12:28

Doc – Nelle tue mani si prepara a tornare su Rai 1 con una quarta stagione che promette di cambiare ancora una volta gli equilibri del Policlinico Ambrosiano. Al centro della storia ci sarà naturalmente Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, ma il suo ritorno in ospedale non coinciderà con una semplice ripresa della vita professionale lasciata in sospeso. Dopo quanto accaduto nella terza stagione, il protagonista si troverà infatti davanti a una realtà profondamente trasformata. La fiction, diventata uno dei medical drama italiani più amati degli ultimi anni, ripartirà dunque da un nuovo capitolo della vita di Fanti e dei suoi colleghi. La quarta stagione sarà composta da 16 episodi, distribuiti in 8 prime serate, e debutterà su Rai 1 giovedì 1° ottobre 2026. La programmazione era stata inizialmente indicata per settembre, ma il calendario è stato successivamente modificato.

Il finale della terza stagione aveva lasciato Andrea davanti a una decisione difficile. Dopo aver scoperto la recidiva della malattia di Agnese, Fanti aveva scelto di mettere da parte il proprio incarico per starle accanto. Al suo posto, la responsabilità del reparto era passata a Giulia Giordano, interpretata daLa quarta stagione ripartirà proprio. Trascorso un anno di aspettativa,, ma troverà un ospedale molto diverso da quello che aveva lasciato. Lasarà alle prese con una situazione economica complicata, caratterizzata da riduzione dei finanziamenti, diminuzione del personale e taglio dei posti letto.

Per Fanti, abituato a mettere il paziente al centro del proprio lavoro, accettare passivamente questa nuova organizzazione sarà praticamente impossibile. Il medico tornerà quindi a combattere per difendere il reparto e soprattutto per garantire ai malati le cure che ritiene necessarie. Ma la battaglia professionale sarà soltanto uno dei fili narrativi della nuova stagione. Ad alimentare la tensione arriverà infatti anche un nuovo scandalo destinato a coinvolgere l'intero ospedale, costringendo Andrea e gli altri protagonisti a confrontarsi con decisioni difficili e possibili conseguenze sul futuro del Policlinico.

Interpreti di Doc nelle tue mani - Fonte: Rai

Tra le dinamiche più interessanti ci sarà ancora quella tra Andrea e Giulia. Dopo le vicende sentimentali delle stagioni precedenti, il loro rapporto ha ormai assunto una forma diversa, ma resta uno dei legami più importanti della serie. Giulia sarà chiamata a gestire il reparto durante l'assenza di Fanti e il suo ritorno rischierà inevitabilmente di rimettere in discussione gli equilibri costruiti nel frattempo. La loro relazione non sarà però soltanto personale: entrambi dovranno trovare un nuovo modo di collaborare mentre l'ospedale attraversa una fase delicata.

La quarta stagione sembra inoltre destinata ad aprire una nuova fase per la serie. Gli sceneggiatori hanno infatti parlato didopo la conclusione del lungo arco narrativo legato alla sua amnesia e alla ricostruzione del proprio passato. Il volto centrale resta quello di, nuovamente nei panni di Andrea Fanti. Con lui tornerannonel ruolo di Giulia Giordano e Sara Lazzaro come Agnese Tiberi.

Nel cast ritroveremo inoltre Pierpaolo Spollon nei panni di Riccardo Bonvegna, Giovanni Scifoni nel ruolo di Enrico Sandri, Marco Rossetti come Damiano Cesconi, oltre a Elisa Di Eusanio, Laura Cravedi, Elisa Wong e Giacomo Giorgio. La quarta stagione prevede anche diversi nuovi ingressi. Tra le novità più attese c'è Cristina Marino, che interpreterà una dottoressa a gettone destinata a entrare nelle dinamiche della Medicina Interna. La sua presenza ha suscitato particolare curiosità anche perché l'attrice è la moglie di Luca Argentero: per i due si tratta quindi di una nuova occasione per condividere il set.

Quante puntate sono e quando andranno in onda? La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani sarà composta complessivamente da 16 episodi. Come già accaduto nelle precedenti stagioni, la struttura prevede due episodi per ciascuna serata televisiva, per un totale di otto appuntamenti in prima serata su Rai 1. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 1° ottobre 2026. La nuova stagione accompagnerà così il pubblico nel corso dell'autunno, riportando al centro della narrazione i casi clinici, i rapporti tra i medici e le vicende personali che hanno contribuito al successo della fiction.