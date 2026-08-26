Programmi Rai settembre 2026: tutte le date e dove vederli, da Affari Tuoi a Carlo Conti

Pubblicazione: 26 agosto alle 12:50

Con la fine dell'estate riparte ufficialmente la stagione televisiva Rai 2026-2027. Settembre segna il ritorno di gran parte degli appuntamenti più conosciuti di Rai 1 e Rai 2, dai programmi del mattino ai contenitori pomeridiani, passando per l'access prime time e i grandi show serali. Stefano De Martino riapre i pacchi di Affari Tuoi, Alberto Matano torna con La Vita in Diretta, Antonella Clerici riprende il suo posto a È sempre mezzogiorno! e Carlo Conti inaugura una nuova edizione di Tale e Quale Show, quest'anno con un'importante variazione nella programmazione. Ecco il calendario dei principali programmi Rai in partenza a settembre 2026, con date, orari e novità.

Stefano De Martino nel poster di Affari Tuoi, fonte: Rai

Il primo grande ritorno di settembre è quello di Affari Tuoi. Il game show condotto da Stefano De Martino riparte domenica 6 settembre alle 20.35 su Rai 1, tornando a occupare quotidianamente l'access prime time della rete.

La stagione 2026-2027 porta con sé anche un'importante novità logistica: il programma si trasferisce a Milano, lasciando Roma e ripartendo da uno studio rinnovato. Accanto a De Martino sono confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi. La struttura del gioco resta invece quella ormai familiare, con i concorrenti rappresentanti delle venti regioni italiane e il confronto a distanza con il Dottore tra offerte, cambi e pacchi da aprire. Per Affari Tuoi è inoltre prevista nel corso della stagione una puntata speciale in prima serata, programmata per il 4 dicembre.

Unomattina News

La programmazione quotidiana di Rai 1 riparte in blocco lunedì 7 settembre e ad aprire la giornata sarà ancora Unomattina News. Alla conduzione sono confermati Tiberio Timperi e Maria Soave, che torneranno in onda dalle 5.58.

Unomattina

Realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time insieme al Tg1, il programma mantiene la propria vocazione prevalentemente informativa: cronaca italiana e internazionale, collegamenti, approfondimenti e interviste accompagneranno il pubblico nelle primissime ore della mattina. La trasmissione continuerà inoltre ad affidarsi alla rete di inviati e corrispondenti Rai per seguire le principali notizie della giornata.

Subito dopo Unomattina News torna anche uno dei programmi storici della televisione pubblica. Dal 7 settembre alle 8.35, Unomattina sarà nuovamente affidato alla coppia formata da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla.

L'edizione 2026-2027 coincide con un anniversario importante: il programma, nato nel 1986, raggiunge infatti i quarant'anni. La formula continuerà a mescolare informazione e servizio, affrontando temi che vanno dalla cronaca all'economia domestica, dal lavoro alla salute, fino all'ambiente, ai consumi e al racconto dei territori italiani.

Eleonora Daniele torna su Rai 1 dal 7 settembre alle 9.50 con una nuova stagione di Storie Italiane. Il programma continuerà a concentrarsi sulla cronaca e sui grandi temi sociali, alternando casi di attualità, testimonianze e approfondimenti. Nel corso della nuova stagione resterà centrale l'attenzione verso questioni di interesse pubblico, dalla tutela dei minori alle difficoltà delle persone con disabilità, passando per emergenza abitativa e diritti sociali.

È sempre mezzogiorno!

La cucina di Antonella Clerici riapre lunedì 7 settembre alle 11.55 su Rai 1. È sempre mezzogiorno! torna così nella sua tradizionale fascia che accompagna il pubblico verso l'ora di pranzo.

Il programma conserverà la formula costruita nelle stagioni precedenti: ricette e cucina italiana restano il punto di partenza, ma sono affiancate da giochi, ospiti, racconti, prodotti del territorio e momenti di intrattenimento. Confermato anche il coinvolgimento del pubblico da casa, diventato negli anni uno degli elementi caratteristici della trasmissione.

Caterina Balivo in un momento de La volta buona (fonte: Rai)

Caterina Balivo inaugura la quarta stagione de La Volta Buona il 7 settembre alle 14 su Rai 1.

Il programma pomeridiano continuerà a muoversi tra spettacolo, costume, attualità e storie personali. Nel salotto di Balivo troveranno spazio interviste a personaggi del cinema, della televisione, della musica e della cultura, ma anche racconti legati alla vita quotidiana e alle relazioni. Resta inoltre centrale il recupero della memoria televisiva e musicale italiana attraverso filmati, testimonianze e aneddoti.

La Vita in Diretta

Tra i ritorni più attesi del pomeriggio di Rai 1 c'è anche quello di Alberto Matano, nuovamente alla guida de La Vita in Diretta dal 7 settembre alle 17.

BellaMa'

La trasmissione proseguirà sulla strada delle ultime stagioni, dedicando ampio spazio alla cronaca e alle principali notizie della giornata. Inviati e collegamenti in diretta permetteranno di seguire gli avvenimenti da tutta Italia, mentre in studio troveranno posto approfondimenti, storie personali, costume e dibattito. Confermato anche il tradizionale segmento finale con gli ospiti al tavolo.

Su Rai 2, Pierluigi Diaco torna dal 7 settembre con la quinta stagione di BellaMa', in onda nel pomeriggio a partire dalle 15.25 circa. Prima del debutto vero e proprio, dal 31 agosto al 4 settembre, sono previste le puntate di Aspettando BellaMa', dedicate alla selezione dei nuovi concorrenti.

Il confronto tra Generazione Z e Boomer rimane il cuore del format, ma la nuova stagione introduce diversi volti e rubriche. Entrano nella squadra Angela Melillo, Marino Bartoletti e Giordano Bruno Guerri. Melillo affiancherà Rosa Sorrentino nello spazio dedicato al ballo, Bartoletti racconterà la storia della musica leggera italiana, mentre Guerri curerà Lezioni di storia, una rubrica dedicata a grandi personaggi reali e immaginari.

Unomattina in Famiglia

Restano naturalmente spazio per interviste, musica, attualità e confronto generazionale, insieme alle rubriche già conosciute dal pubblico.

Il weekend di Rai 1 ritrova Unomattina in Famiglia da sabato 12 settembre. Alla conduzione sono confermati Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini. L'appuntamento è previsto il sabato dalle 8.35 e la domenica dalle 7.05.

Lo storico contenitore del fine settimana continuerà a combinare informazione e intrattenimento, con particolare attenzione alle storie provenienti dal territorio italiano. Attualità, costume, curiosità, tradizioni e collegamenti accompagneranno il pubblico nelle mattine del sabato e della domenica.

Un momento di Tale e Quale Show (fonte: Rai)

Una delle novità più evidenti della nuova stagione riguarda Tale e Quale Show. Carlo Conti torna dal 23 settembre, ma per la prima volta il programma si sposta al mercoledì sera. La sedicesima edizione sarà composta da nove puntate in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Completamente rinnovata anche parte della giuria. Cristiano Malgioglio resta al suo posto e sarà affiancato da Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, oltre a un quarto giudice ospite che cambierà nel corso delle puntate.

Il cast dei concorrenti comprende Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano inoltre Flavio Insinna e Gabriele Cirilli con i loro "duetti impossibili".

Domenica In

Domenica In, fonte: Rai

La nuova collocazione al mercoledì rappresenta uno dei cambiamenti più significativi del palinsesto autunnale di Rai 1: il programma abbandona infatti il venerdì, giornata alla quale era stato legato per molte delle sue precedenti edizioni.

Domenica 27 settembre alle 14 torna su Rai 1 anche Domenica In. Al centro del programma resta Mara Venier, ancora una volta padrona di casa dello storico contenitore domenicale, affiancata da Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Le lunghe interviste di Venier continueranno a essere uno degli elementi portanti della trasmissione, con protagonisti provenienti soprattutto dal cinema, dalla musica e dalla televisione. La nuova stagione punta però anche a rafforzare la componente di spettacolo e intrattenimento, con musica, performance e momenti pensati per coinvolgere maggiormente il pubblico.

Da noi... a ruota libera

La trasmissione continuerà quindi a muoversi tra racconto personale, attualità e varietà, mantenendo la formula costruita negli ultimi anni ma introducendo nuovi spazi nel corso del pomeriggio.

A completare la domenica pomeriggio di Rai 1 sarà ancora Francesca Fialdini con Da noi... a ruota libera. La nuova stagione partirà il 27 settembre alle 17.20, subito dopo Domenica In.

Il programma continuerà ad alternare incontri con personaggi conosciuti dal grande pubblico e testimonianze di persone comuni. Al centro resteranno soprattutto storie di cambiamento, scelte importanti, difficoltà superate e nuovi inizi.

La "ruota" che dà il titolo alla trasmissione continuerà così a funzionare come filo conduttore di racconti molto diversi tra loro, con spazio anche per l'attualità e per il confronto in studio. Una formula che punta a chiudere il pomeriggio domenicale di Rai 1 mettendo al centro le persone e le loro esperienze.