Dua Lipa condurrà Sanremo 2027? Stefano De Martino tenta la fortuna, trattative avanzate
Dua Lipa co-conduttrice a Sanremo 2027? De Martino in trattativa avanzata con la popstar. Ipotesi anche Maria De Filippi e Brenda Lodigiani sul palco dell'Ariston.
Dietro le quinte del Teatro Ariston si sta consumando una partita diplomatica di alto livello. Stefano De Martino, al suo esordio come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, sta orchestrando quello che potrebbe trasformarsi nel colpo mediatico della kermesse: portare Dua Lipa sul palco non come semplice ospite musicale, ma come co-conduttrice ufficiale di una delle cinque serate.
Secondo quanto riportato, la trattativa con l'artista sarebbe già in fase avanzata. Dagli uffici di Viale Mazzini, però, filtra il massimo riserbo. Non è ancora chiaro se De Martino stia puntando alla serata inaugurale del 16 febbraio, alla finale di sabato 20 o alla nuova serata Performance, quella dedicata anche alla selezione del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest.
Un dettaglio non trascurabile gioca a favore dell'operazione: al momento Dua Lipa non ha concerti in calendario durante la settimana del Festival, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. L'agenda libera lascia spazio a possibilità che fino a qualche tempo fa sarebbero sembrate irrealizzabili. Avere ottenuto la direzione artistica con largo anticipo ha garantito a De Martino un vantaggio strategico fondamentale: il tempo per costruire un cast capace di unire il richiamo globale alle radici televisive italiane. E in questo puzzle di nomi e volti, un altro tassello potrebbe incastrarsi alla perfezione.
Sul fronte dell'intrattenimento comico, invece, sembra ormai quasi certa la presenza di Brenda Lodigiani, già complice di De Martino a Stasera tutto è possibile. Per lei si starebbe studiando un coinvolgimento trasversale, non limitato a una singola serata ma pensato per punteggiare con interventi ironici tutte le cinque serate del Festival. Un modo per dare continuità e ritmo a uno spettacolo che De Martino vuole moderno, dinamico e capace di parlare anche alle generazioni più giovani.
Non tutti sono felici di tornare all'Ariston e hanno già detto no. Belén Rodriguez ha provato a chiamarsi fuori dal toto-Sanremo, rispondendo sui social a chi continuava a chiederle se sarebbe stata accanto all'ex marito: "Sanremo è di Stefano", ha tagliato corto. Per poi aggiungere una previsione affettuosa e fiduciosa: "Fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia".