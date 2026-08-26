Dua Lipa condurrà Sanremo 2027? Stefano De Martino tenta la fortuna, trattative avanzate

Pubblicazione: 26 agosto alle 13:05

Dietro le quinte del Teatro Ariston si sta consumando una partita diplomatica di alto livello. Stefano De Martino, al suo esordio come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, sta orchestrando quello che potrebbe trasformarsi nel colpo mediatico della kermesse: portare Dua Lipa sul palco non come semplice ospite musicale, ma come co-conduttrice ufficiale di una delle cinque serate.





Un momento di Affari Tuoi (fonte: Rai)

di origini kosovaro-albanesi conosce già l'atmosfera dell'Ariston., durante la prima edizione guidata da Amadeus,sulle note di Don't Start Now, circondata da otto ballerine in una coreografia che ancora molti ricordano.Secondo quanto riportato,. Dagli uffici di Viale Mazzini, però, filtra ilNon è ancora chiaro, alla finale di sabato 20 o alla nuova serata Performance, quella dedicata anche alla selezione del rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest.

Un dettaglio non trascurabile gioca a favore dell'operazione: al momento Dua Lipa non ha concerti in calendario durante la settimana del Festival, che si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027. L'agenda libera lascia spazio a possibilità che fino a qualche tempo fa sarebbero sembrate irrealizzabili. Avere ottenuto la direzione artistica con largo anticipo ha garantito a De Martino un vantaggio strategico fondamentale: il tempo per costruire un cast capace di unire il richiamo globale alle radici televisive italiane. E in questo puzzle di nomi e volti, un altro tassello potrebbe incastrarsi alla perfezione.





, questa volta nelle vesti diper una serata speciale., un gesto dal forte valore simbolico. Il conduttore ha mossonel 2009, il talent show di Canale 5 che lo ha lanciato e che ha contribuito a costruire la sua carriera. Il rapporto con De Filippi è rimasto solido negli anni, fatto di stima reciproca e riconoscenza. Averla accanto sul palco sanremese rappresenterebbe un passaggio di testimone emozionale, oltre che un richiamo potentissimo per il pubblico televisivo italiano.

Sul fronte dell'intrattenimento comico, invece, sembra ormai quasi certa la presenza di Brenda Lodigiani, già complice di De Martino a Stasera tutto è possibile. Per lei si starebbe studiando un coinvolgimento trasversale, non limitato a una singola serata ma pensato per punteggiare con interventi ironici tutte le cinque serate del Festival. Un modo per dare continuità e ritmo a uno spettacolo che De Martino vuole moderno, dinamico e capace di parlare anche alle generazioni più giovani.



Non tutti sono felici di tornare all'Ariston e hanno già detto no. Belén Rodriguez ha provato a chiamarsi fuori dal toto-Sanremo, rispondendo sui social a chi continuava a chiederle se sarebbe stata accanto all'ex marito: "Sanremo è di Stefano", ha tagliato corto. Per poi aggiungere una previsione affettuosa e fiduciosa: "Fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia".





, spinta da un lavoro di diplomazia e costruzione che punta a trasformare l'esordio di Stefano De Martino in un evento di portata globale. L'obiettivo è ambizioso: fare dell'Ariston un palcoscenico capace di attrarre star internazionali non solo come ospiti di passaggio, ma come protagonisti attivi della narrazione televisiva.