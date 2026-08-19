Sanremo 2027, Belen Rodriguez rompe il silenzio: perché non ci sarà al Festival di Stefano De Martino

Pubblicazione: 19 agosto alle 11:02

Nelle ultime settimane il mondo della televisione e del gossip non ha fatto altro che interrogarsi sul casting di Sanremo 2027, la prima edizione del Festival di Sanremo affidata alla conduzione e direzione artistica di Stefano De Martino. Tra le tante indiscrezioni circolate, una delle più insistenti riguardava il possibile ritorno sul palco dell'Ariston di Belen Rodriguez, sia come co-conduttrice al fianco dell'ex marito sia come cantante in gara tra i Big. A mettere definitivamente la parola fine alle speculazioni ci ha pensato la diretta interessata.

Con un messaggio secco e inaspettato lasciato sui propri canali social, la showgirl argentina ha chiarito una volta per tutte la sua posizione, regalando al contempo una vera e propria investitura al conduttore napoletano. Rispondendo al commento di un utente sui social che le chiedeva notizienon ha usato mezzi termini: "Ancora con Sanremo. Sanremo è di Stefano. E fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia".

Poche parole ma chiarissime, con cui l'argentina ha voluto marcare i confini ed evitare qualsiasi ingerenza mediatica che potesse oscurare il grande debutto di De Martino alla guida del Festival più importante d'Italia. Dopo le voci di presunte registrazioni in studio di incisione a Milano e le ipotesi di una clamorosa reunion televisiva, Belen ha scelto l'eleganza, sfilandosi dalla scena per lasciare tutto lo spazio al talento dell'ex conduttore di Stasera tutto è possibile ed Affari Tuoi.

L'affermazione "sarà il Sanremo più bello della storia" suona come una vera benedizione da parte di chi il Teatro Ariston lo conosce benissimo, essendone stata protagonista per ben quattro edizioni. Belen ha riconosciuto il lungo percorso professionale fatto da Stefano De Martino, un'evoluzione artistica che lo ha portato dalla danza fino al vertice dell'intrattenimento Rai. Sebbene non la vedremo all'Ariston nel 2027, la passione per la musica della Rodriguez resta viva.