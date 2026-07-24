Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara la svolta: da Bar Stella all'Ariston il passo è brevissimo

Pubblicazione: 24 luglio alle 12:59

Anche se le luci dell'Ariston sono ancora spente, la macchina organizzativa del Festival di Sanremo 2027 è già in pienissima attività. A dimostrarlo è un recente avvistamento che ha infiammato i rumor sul mondo della televisione e dello spettacolo italiano. Stefano De Martino, pronto ad affrontare la sfida più importante della sua carriera con la conduzione e la direzione artistica della kermesse canora, è stato infatti immortalato durante una cena speciale in Costiera Amalfitana. Non si è trattato di una semplice serata di relax estivo, ma di una vera e propria reunion strategica con il suo team storico.

I dettagli emersi da questo incontro rilanciano con forza un'ipotesi che sta facendo entusiasmare i fan del conduttore campano: l'impronta dilo show cult che ha consacrato il talento e la cifra stilistica di De Martino su Rai 2. Tra i commensali seduti al tavolo in Costiera è stata notata la presenza fondamentale di Riccardo Cassini, storico autore televisivo e braccio destro diLa partnership professionale tra i due suggerisce che la struttura visiva, narrativa e comica di Sanremo 2027 attingerà a piene mani dal bagaglio stilistico costruito in questi anni.

L'idea di portare sul palco più prestigioso d'Italia un clima intimo, brillante e dal sapore d'altri tempi, proprio come quello che caratterizzava il salotto di Bar Stella, appare sempre più concreta. Tra i nomi dei possibili volti da coinvolgere figurano comici e performer come Carlo Amleto e Giulia Vecchio, oltre ai talenti del collettivo Contenuti Zero. Non manca poi l'ipotesi di vedere al suo fianco Herbert Ballerina, spalla comica insostituibile che ha già conquistato il pubblico di Affari Tuoi.

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027- foto Raiplay

Oltre allo show in prima serata, l'organizzazione del Festival punta forte sul rilancio della sezione "Nuove Proposte". Il piano di De Martino prevede di restituire centralità ai giovani talenti emergenti, ma con un'importante novità strategica. Per garantire massima visibilità ai brani in gara, prima dell'approdo sul palco dell'Ariston, la Rai starebbe pensando di sfruttare l'enorme cassa di risonanza di Affari Tuoi. Il game show dell'access prime time di Rai 1 potrebbe trasformarsi in una vetrina preliminare, ospitando gli artisti in gara e permettendo al grande pubblico di familiarizzare con le voci e le canzoni ben prima della settimana sanremese.

Un'intuizione di marketing televisivo che unisce due dei marchi di maggior successo dell'azienda pubblica. Mentre sul fronte internazionale continuano a rincorrersi voci ambiziose su possibili super ospiti della musica mondialealla propria identità artistica. Mixando eleganza, spontaneità e una squadra di collaboratori affiatata, il nuovo direttore artistico si prepara a firmare un'edizione memorabile, capace di coniugare la tradizione della canzone italiana con il linguaggio fresco della televisione contemporanea.