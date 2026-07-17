Rivoluzione Sanremo 2027: Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte. Ecco come cambia il Festival

Pubblicazione: 17 luglio alle 10:15

Il Festival di Sanremo 2027 si preannuncia come uno dei più rivoluzionari degli ultimi decenni. A pochi mesi dall’avvio della macchina organizzativa, le prime indiscrezioni sul regolamento stanno già sollevando un enorme polverone mediatico. Al centro del dibattito c’è la figura del nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, pronto a firmare un’edizione all’insegna della semplificazione e del rinnovamento strutturale. La novità più clamorosa? L’addio definitivo alla storica categoria delle Nuove Proposte.

Secondo le ultime indiscrezioni,sul palco dell'Ariston, una scelta che rompe nettamente con la linea editoriale delle passate edizioni. Ma cosa succederà adesso ai talenti emergenti della musica italiana? La cancellazione delle Nuove Proposte non significa affatto una chiusura nei confronti degli esordienti, bensì una loro diversa valorizzazione. L'idea del conduttore e direttore artistico campano

Il vincitore di Sanremo Giovani non gareggerà più in una bolla separata, spesso penalizzata da orari impossibili e scarso share televisivo, ma entrerà di diritto nel cast principale. Questo unico giovane talento si ritroverà a sfidare direttamente i giganti della musica italiana su un piano di totale parità. Una formula audace che in passato ha fatto la fortuna di pesi massimi della discografia attuale, basti pensare al trionfo di Mahmood nel 2019 con il brano "Soldi".

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo 2027- foto Raiplay

La rivoluzione di Stefano De Martino non tocca solo la settimana del Festival, ma modifica radicalmente l'intero percorso di selezione. Le indiscrezioni rivelano che la kermesse di Sanremo Giovani non andrà più in onda in prima serata su Rai 2. Per garantire la massima visibilità possibile ai candidati, si starebbe studiando una striscia quotidiana nella prestigiosa vetrina dell'access prime time di Rai 1. Inoltre, si va verso l’unificazione dei canali di accesso: la distinzione tra la selezione classica di Sanremo Giovani e quella di Area Sanremo verrà superata per confluire in un unico, lineare percorso di scrematura. L'obiettivo è presentare al pubblico un cammino più leggibile e avvincente.