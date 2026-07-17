Rivoluzione Sanremo 2027: Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte. Ecco come cambia il Festival
Sanremo 2027 cambia volto con Stefano De Martino: stop alle Nuove Proposte, meno Big in gara e un nuovo format per gli artisti emergenti. Tutte le novità della kermesse più amata.
Il Festival di Sanremo 2027 si preannuncia come uno dei più rivoluzionari degli ultimi decenni. A pochi mesi dall’avvio della macchina organizzativa, le prime indiscrezioni sul regolamento stanno già sollevando un enorme polverone mediatico. Al centro del dibattito c’è la figura del nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, pronto a firmare un’edizione all’insegna della semplificazione e del rinnovamento strutturale. La novità più clamorosa? L’addio definitivo alla storica categoria delle Nuove Proposte.Secondo le ultime indiscrezioni, De Martino avrebbe deciso di archiviare la classica distinzione tra "Big" e "Giovani" sul palco dell'Ariston, una scelta che rompe nettamente con la linea editoriale delle passate edizioni. Ma cosa succederà adesso ai talenti emergenti della musica italiana? La cancellazione delle Nuove Proposte non significa affatto una chiusura nei confronti degli esordienti, bensì una loro diversa valorizzazione. L'idea del conduttore e direttore artistico campano è quella di emulare formule già sperimentate in passato da Claudio Baglioni e Amadeus.
Il vincitore di Sanremo Giovani non gareggerà più in una bolla separata, spesso penalizzata da orari impossibili e scarso share televisivo, ma entrerà di diritto nel cast principale. Questo unico giovane talento si ritroverà a sfidare direttamente i giganti della musica italiana su un piano di totale parità. Una formula audace che in passato ha fatto la fortuna di pesi massimi della discografia attuale, basti pensare al trionfo di Mahmood nel 2019 con il brano "Soldi".
La rivoluzione di Stefano De Martino non tocca solo la settimana del Festival, ma modifica radicalmente l'intero percorso di selezione. Le indiscrezioni rivelano che la kermesse di Sanremo Giovani non andrà più in onda in prima serata su Rai 2. Per garantire la massima visibilità possibile ai candidati, si starebbe studiando una striscia quotidiana nella prestigiosa vetrina dell'access prime time di Rai 1. Inoltre, si va verso l’unificazione dei canali di accesso: la distinzione tra la selezione classica di Sanremo Giovani e quella di Area Sanremo verrà superata per confluire in un unico, lineare percorso di scrematura. L'obiettivo è presentare al pubblico un cammino più leggibile e avvincente.La rimozione della categoria dei giovani risponde anche a un'esigenza puramente televisiva: accorciare la durata delle serate del Festival, da anni al centro di polemiche per via di dirette interminabili che superano regolarmente l'una e mezza di notte. Con un cast complessivo ridotto a 24 artisti (composto da 23 Big e dal solo vincitore di Sanremo Giovani), la scaletta promette di essere più serrata, scorrevole e godibile per il pubblico a casa. Stefano De Martino punta tutto su un ritmo televisivo moderno, senza però rinunciare alla qualità della proposta musicale. La sfida per Sanremo 2027 è ufficialmente lanciata: la rivoluzione pop del Festival è appena cominciata.