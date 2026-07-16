Un posto al sole, 30 anni dopo: da Napoli una donna ha trovato il coraggio di denunciare

Pubblicazione: 16 luglio alle 12:24

Era il 21 ottobre 1996 quando la Rai accese i riflettori su una nuova fiction. Internet era ancora un concetto astratto per la maggior parte degli italiani, i telefonini sembravano ricetrasmittenti aliene e nessuno immaginava che quella serie ambientata a Napoli sarebbe diventata la soap opera più longeva della televisione italiana. Eppure oggi, trent'anni e quasi 7.000 puntate dopo, Un posto al sole continua a tenere compagnia agli spettatori di Rai3 ogni sera, con una fedeltà che ha dell'incredibile.



Il traguardo del trentennale è stato celebrato con una festa all'Italian Global Series Festival di Riccione, dove cast storico e interpreti più recenti si sono ritrovati per ripercorrere la storia di una produzione che ha segnato il panorama televisivo italiano. Un evento che ha trasformato l'arena Ceccarini in un punto di ritrovo per migliaia di fan, in quella che è stata definita la festa di mezza Italia.

"Ci dissero che saremmo durati nove mesi e che avremmo finito per litigare. Dopo trent'anni siamo ancora qui e continuiamo a lavorare insieme. All'inizio sembravamo ragazzi che correvano nei corridoi della Rai senza sapere bene cosa ci aspettasse. Con il tempo siamo diventati una famiglia vera, e il ricambio del cast ha portato nuove energie senza alterare lo spirito originario della serie". - Marina Tagliaferri

. Il format della soap opera quotidiana era una scommessa per la televisione pubblica italiana edi una produzione così impegnativa. Accanto ai veterani come Patrizio Rispo, presente dalla prima puntata nel ruolo dell'iconico portiere Raffaele,senza stravolgere l'identità della serie., che interpreta la seconda moglie di Guido,abbia rappresentato una sfida professionale: "È una macchina perfettamente rodata e bisogna riuscire a stare al passo con ritmi molto serrati".





Ma Un posto al sole non è solo una macchina produttiva efficiente. È anche una serie che ha scelto di affrontare temi sociali delicati con una sensibilità che l'ha resa punto di riferimento per molti spettatori. Marina Tagliaferri rivendica con orgoglio il ruolo civile della fiction:

"Una donna mi raccontò di aver trovato il coraggio di denunciare dopo aver visto il mio personaggio affrontare una situazione di violenza di genere. È anche per questo che sentiamo il dovere di raccontare certi temi". - Marina Tagliaferri

Diego di un Posto al Sole, fonte: Rai

: Un posto al sole ha attraversato tre decenni di storia italiana raccontando le trasformazioni della società con "naturalezza e senza rinunciare alla leggerezza", come sottolinea Antonella Prisco. Una capacità di intrecciare il dramma con momenti più leggeri che ha creato un equilibrio narrativo apprezzato da generazioni diverse di spettatori.





E poi c'è Napoli, protagonista assoluta di questa storia. Patrizio Rispo definisce la serie "un piccolo miracolo produttivo" e sottolinea come il successo sia legato indissolubilmente alla città che la ospita: "Napoli è una protagonista fondamentale della serie". Uno dei meriti principali di Un posto al sole, secondo l'attore, è stato quello di restituire "un'immagine positiva, vitale e ottimista di Napoli", lontana dagli stereotipi negativi che spesso dominano la narrazione mediatica sulla città partenopea.



L'impatto internazionale della soap è un altro aspetto sorprendente. Rispo racconta di aver ricevuto negli anni messaggi da spettatori di molti Paesi che hanno scoperto o approfondito la lingua italiana seguendo la fiction. Un ruolo quasi educativo che va oltre l'intrattenimento, trasformando Un posto al sole in un inaspettato ambasciatore della cultura italiana nel mondo.



Con 6.990 puntate all'attivo al 16 luglio 2026, la serie non accenna a fermarsi. Quello che doveva durare nove mesi è diventato un punto fermo della televisione italiana, una presenza quotidiana che accompagna le giornate di milioni di persone. Una famiglia allargata che ha attraversato tre decenni senza perdere la sua anima, dimostrando che in un'epoca di contenuti usa e getta, la qualità costante e la cura narrativa possono ancora costruire storie destinate a durare.