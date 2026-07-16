Tom Cruise e Laura Pausini insieme per i Mondiali 2026: quello che devi sapere, dalle star all'orario

Pubblicazione: 16 luglio alle 09:45

L'Italia non ci sarà in campo, ma la sua bandiera sventolerà comunque. Per l'ennesima volta la nazionale azzurra ha mancato l'appuntamento con la Coppa del Mondo, lasciando milioni di tifosi con l'amaro in bocca. Eppure qualcosa di italiano risuonerà lo stesso al MetLife Stadium di New York il prossimo 19 luglio: la voce di Laura Pausini, chiamata a rappresentare il nostro paese nella cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026.



La cantante romagnola, icona indiscussa della musica italiana nel mondo, salirà sul palco della finale insieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger per eseguire Desire, l'inno ufficiale della FIFA. Un brano scritto dal cantante britannico e adattato in lingua spagnola proprio da Laura Pausini, che del mercato latinoamericano è da sempre una regina incontrastata.



La FIFA ha ufficializzato il cast completo della cerimonia che precederà il calcio d'inizio, puntando su un mix esplosivo di musica, cinema e intrattenimento digitale. Accanto al trio Pausini-Williams-Scherzinger, infatti, ci sarà anche Tom Cruise, protagonista di un'apparizione speciale che promette di regalare qualcosa nello stile delle sue celebri acrobazie da Mission Impossible. L'attore americano, reduce da una stagione cinematografica particolarmente intensa, aggiunge ulteriore lustro internazionale a uno show pensato per parlare a un pubblico globale.





Ma non finisce qui. Sul palco saliranno anche IShowSpeed, lo streamer americano diventato fenomeno planetario, e Jennifer Hudson, che eseguirà l'inno nazionale degli Stati Uniti pochi minuti prima del fischio iniziale. L'artista americana, tra le pochissime personalità dello spettacolo ad aver conquistato lo status di EGOT grazie alla vittoria di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, sarà protagonista di uno dei momenti più attesi e tradizionali della serata.

"Ogni volta che ho l'opportunità di unire musica e sport mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione. Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un'altra esperienza indimenticabile, e sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono".

Non è la prima volta che la Pausini viene scelta per rappresentare l'Italia in grandi eventi internazionali. Poche settimane fa, confermandosi ambasciatrice culturale del nostro paese sui palcoscenici di mezzo mondo.proprio perché arriva in un momento di delusione calcistica: dove gli azzurri non sono riusciti ad arrivare con i piedi, ci arriva la musica italiana con la voce.

La cerimonia di chiusura prenderà il via circa novanta minuti prima del fischio d'inizio, preceduta da una giornata ricca di attività ed esperienze dedicate al pubblico presente allo stadio. Ma l'innovazione più grande riguarda proprio il format: per la prima volta nella storia dei Mondiali ci sarà anche un vero e proprio halftime show durante l'intervallo della partita, curato da Chris Martin dei Coldplay.