Alberto Angela battuto dalla fiction turca di Canale 5: i dati degli ascolti del 12 Luglio 2026

Pubblicazione: 13 luglio alle 12:55

La domenica sera televisiva del 12 luglio 2026 ha riservato un risultato inaspettato per la prima serata di Rai1. Il ritorno di Alberto Angela con Noos - L'avventura della conoscenza, uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva, non è bastato a conquistare il primato degli ascolti. A trionfare è stata infatti Canale5 con la fiction turca Racconto di una notte, confermando ancora una volta la forza di un pubblico affezionato e sempre più numeroso.



Noos - L'avventura della conoscenza ha totalizzato 1.518.000 spettatori con uno share del 13.4%, andando in onda dalle 21:42 fino alle 00:05. Un risultato dignitoso ma non sufficiente per battere la concorrenza di Canale5, dove Racconto di una notte ha conquistato 1.825.000 spettatori con il 17.8% di share, trasmesso dalle 21:54 alle 00:28. La differenza di oltre 300mila spettatori rappresenta un distacco significativo e testimonia la capacità delle serie turche di fidelizzare il pubblico italiano.



Il dato conferma un trend ormai consolidato: le fiction turche hanno conquistato una fetta importante del pubblico televisivo nostrano, specialmente in quella fascia di spettatori che cerca intrattenimento emotivo e storie d'amore avvincenti. La programmazione di Canale5 ha saputo intercettare questo bisogno, costruendo un appuntamento fisso settimanale che difficilmente viene tradito dai suoi fan.



Nel panorama delle altre reti, la serata ha visto una distribuzione piuttosto frammentata degli ascolti. Su Rai2, la serie crime Elsbeth ha intrattenuto 394.000 spettatori con il 2.9% di share, mentre su Italia1 lo show comico Anche Meno di Max Angioni ha incollato davanti allo schermo 594.000 spettatori con il 5.2%. Rai3 ha proposto la replica del docureality Che ci faccio qui condotto da Domenico Iannacone, che ha registrato 594.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rete4 gli appassionati di gialli hanno potuto seguire Delitti ai Caraibi, che ha totalizzato 529.000 spettatori con il 4.3% di share. La7 ha trasmesso il film Diaz - Non pulire questo sangue, che ha raggiunto 311.000 spettatori e il 2.5%.



La fascia dell'access prime time ha visto invece una competizione più equilibrata. Su Rai1, Affari Tuoi Mundial ha raggiunto 2.776.000 spettatori con il 17.4% dalle 20:41 alle 21:39. Ma è stata Canale5 a dominare questa fascia oraria: dopo Gira La Ruota della Fortuna, che dalle 20:42 alle 20:51 ha raccolto 2.532.000 spettatori con il 16.4%, La Ruota della Fortuna ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:54 alle 21:48, confermandosi uno dei programmi più seguiti della serata.



Gli ascolti del 12 luglio 2026 raccontano dunque una serata complessa, in cui il ritorno di Alberto Angela e la sua intervista esclusiva a Christopher Nolan, non è stato sufficiente a riconquistare il primato della domenica sera. La vittoria di Racconto di una notte rappresenta l'ennesima conferma di come il pubblico televisivo italiano si stia evolvendo, premiando formati e narrazioni che fino a qualche anno fa occupavano uno spazio più marginale nel palinsesto nazionale.