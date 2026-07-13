Roberta Bruzzone lascia Mediaset dopo anni: i due programmi che condurrà su Rai 2

Pubblicazione: 13 luglio alle 13:09

Roberta Bruzzone ha chiuso un capitolo importante della sua carriera televisiva. La criminologa e psicologa forense ha ufficializzato l'addio a Quarto Grado, il programma di cronaca di Rete 4 che per anni l'ha vista protagonista nell'analisi dei casi più discussi della televisione italiana. L'annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, dopo giorni di voci e domande da parte del pubblico affezionato.



La decisione di lasciare la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero e Siria Magri non è stata semplice, ma Bruzzone ha voluto chiarire immediatamente che non ci sono dissapori o incomprensioni dietro questa scelta. Anzi, il messaggio pubblicato su Instagram trabocca di riconoscenza verso il programma e l'intera squadra con cui ha condiviso un percorso professionale intenso e formativo.

"Nutro la massima stima nei confronti di Quarto Grado, di Gianluigi Nuzzi, Siria Magri, Alessandra Viero e di tutta la squadra che, in questi anni, mi ha dato l'opportunità di condividere un percorso professionale estremamente importante". - Roberta Bruzzone

"I nuovi progetti che mi vedono protagonista in Rai, con un ruolo sempre più centrale e con programmi che mi vedono direttamente in conduzione, mi hanno portata a fare una scelta che ritengo naturale, doverosa e ormai non più procrastinabile". - Roberta Bruzzone

Perché quando la carriera prende una direzione diversa, certe scelte diventano inevitabili. Ed è proprio questo il cuore della questione. Bruzzone ha spiegato che iNon si tratta più di partecipare a trasmissioni come ospite o come esperta, ma di assumere un ruolo completamente diverso: quello di conduttrice.

Il cambio di rete rappresenta quindi un salto significativo., da volto ricorrente nei programmi di cronaca a padrona di casa di format pensati attorno alle sue competenze. Tra le principali novità che attendono Bruzzone c'èdurante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva . Il format metterà al centro un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante:Il programma cercherà di rispondere a domande attraversoUn terreno perfetto per Roberta Bruzzone, abituata a tradurre concetti complessi in un linguaggio comprensibile anche al grande pubblico,. La sua capacità di entrare nella mente dei manipolatori, analizzando comportamenti e motivazioni, sarà la chiave narrativa del format.





Ma non è tutto. È prevista anche una nuova edizione di Nella mente di Narciso, trasmissione ideata e condotta dalla stessa Bruzzone che approfondisce i disturbi della personalità narcisistica e le dinamiche delle relazioni disfunzionali. Un tema che continua a suscitare forte interesse, soprattutto tra chi cerca strumenti per riconoscere rapporti segnati da manipolazione, dipendenza emotiva e controllo.



La criminologa sarà dunque uno dei volti più visibili della prossima stagione del servizio pubblico. Un cambio di scenario che segna un punto di svolta nella sua carriera, trasformandola da esperta chiamata a commentare i fatti ad autrice e conduttrice di progetti che portano la sua firma. Il saluto a Quarto Grado chiude quindi una fase significativa, ma non ha il sapore di un addio amaro. È piuttosto l'inizio di una nuova avventura, con responsabilità diverse e una visibilità ancora maggiore. La vera sfida per Roberta Bruzzone sarà ora conquistare il pubblico non più soltanto come esperta, ma come padrona di casa, capace di guidare il telespettatore attraverso temi complessi con autorevolezza e vicinanza.