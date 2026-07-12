La fiction Rai più vista lascia le Dolomiti: cancellata dopo 8 stagioni

Pubblicazione: 12 luglio alle 15:41

L'estate del 2026 in Cadore si svolge senza il consueto via vai di troupe televisive, attori e tecnici che per anni hanno popolato San Vito di Cadore. Un passo dal cielo, la fiction Rai che dalla sesta stagione aveva scelto le Dolomiti bellunesi come set principale, non tornerà per una nona stagione. La notizia, ormai confermata dalla cancellazione dai palinsesti Rai, rappresenta un duro colpo per un territorio che aveva fatto di quella visibilità televisiva una leva formidabile per il turismo.



Franco De Bon, sindaco di San Vito di Cadore, racconta con un velo di nostalgia l'assenza di quell'universo produttivo che aveva trasformato il piccolo comune ai piedi dell'Antelao in un set a cielo aperto. Un centinaio di persone tra attori, registi, sceneggiatori, maestranze, comparse e perfino un'équipe medica del Gemelli di Roma animavano il paese da aprile a fine giugno, diventando parte integrante della comunità locale.



Le prime riprese bellunesi risalgono all'estate del 2020, in piena pandemia. Le ultime si sono svolte nel 2024, seguite dalla messa in onda degli episodi dell'ottava stagione. Poi più nulla, se non una serata celebrativa con tutto il cast nella sala polifunzionale del paese, un momento di festa che ha permesso al pubblico di incontrare i protagonisti della fiction prima dell'addio definitivo.





L'impatto economico e promozionale di Un passo dal cielo sul territorio è stato considerevole. De Bon non ha dubbi: l'impatto è stato incredibile, con gli alberghi pieni anche nel 2021, subito dopo il periodo più difficile della pandemia. Un risultato straordinario per una località montana che ha saputo sfruttare la vetrina televisiva per attirare curiosi, appassionati della serie e turisti alla ricerca di quei paesaggi visti in prima serata su Rai Uno.



La fiction, che RaiPlay descrive come un racconto di montagne, acque cristalline di laghi e fiumi, prati verde smeraldo e cime innevate, ha portato milioni di spettatori a conoscere angoli del Cadore che altrimenti sarebbero rimasti fuori dai circuiti turistici più battuti. Per otto stagioni, le avventure delle guardie forestali guidate da personaggi come quello interpretato da Daniele Liotti hanno trasformato il lago di Mosigo, dove era ambientata la stazione di polizia, e altre località limitrofe in mete di pellegrinaggio per i fan.



Resta il rammarico per un'opportunità perduta. La cancellazione della nona stagione di Un passo dal cielo lascia dunque un vuoto non solo affettivo ma anche strategico per il Cadore. Otto stagioni di una delle fiction Rai più seguite hanno costruito un immaginario collettivo potente, associando quei paesaggi montani a storie di comunità, natura e valori autentici.