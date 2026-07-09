La casa di Un medico in famiglia si può davvero visitare? Il luogo che ha fatto sognare milioni di italiani

Pubblicazione: 09 luglio alle 16:15

Un medico in famiglia è una delle serie televisive che più è rimasta nel cuore del pubblico. Per molti rappresenta il ritorno di Lino Banfi sul set con un ruolo diverso da quelli che hanno caratterizzato la sua lunga carriera davanti alla macchina da presa, quella di nonno. Un nonno affettuoso, divertente e con quella simpatia che solo l’attore pugliese riesce a trasmettere. E poi ci sono i luoghi che hanno raccontato per quasi vent'anni le vicende della famiglia Martini, facendo affezionare il pubblico non soltanto a Nonno Libero, a Lele, a Maria, a Cettina e agli altri protagonisti, ma anche a quella grande villetta gialla con il giardino sempre curato, diventata il cuore pulsante della fiction.

Ancora oggi, a distanza di anni dall'ultima puntata, sono tantissimi i fan che si chiedonoe se sia possibile visitarla. La risposta sorprende molti:anche se non è esattamente come appare sul piccolo schermo.

Prima di parlare della casa, vale la pena ricordare l'importanza che Un medico in famiglia ha avuto nella storia della televisione italiana. Debuttata su Rai 1 nel dicembre del 1998, la serie nasce come adattamento del format spagnolo Médico de familia, ma riesce ben presto a costruire un'identità tutta italiana.

Un medico in famiglia - Fonte: Rai

Ambientata a Roma, racconta la quotidianità della famiglia Martini, guidata inizialmente dal dottor Lele, interpretato da Giulio Scarpati, e dal nonno Libero, interpretato da Lino Banfi. Attorno a loro ruotano figli, parenti, amici e vicini di casa, in una narrazione che alterna leggerezza, momenti divertenti e temi profondi legati alla famiglia, alla crescita e ai rapporti tra generazioni.

Con, la fiction è diventata una delle produzioni italiane più longeve e amate di sempre, arrivando in alcuni momenti. Un successo costruito grazie a personaggi che sono riusciti ad evolversi nel tempo e a un'atmosfera familiare che ha accompagnato il pubblico per quasi due decenni.

Nel corso degli anni il cast è cambiato più volte. Dopo l'uscita temporanea di Giulio Scarpati e Claudia Pandolfi, la serie ha saputo rinnovarsi senza perdere il favore del pubblico, grazie anche al ruolo centrale di Lino Banfi e all'arrivo di nuovi personaggi come Guido, Maria ormai adulta e Lorenzo Martini. Non sono mancati i ritorni degli interpreti storici e persino l'ipotesi di una nuova stagione, più volte evocata ma mai concretizzata.

La curiosità più frequente riguarda proprio la casa che ha ospitato le vicende della famiglia Martini. Molti fan si chiedono se sia reale. La risposta è positiva, ma con una precisazione importante. La celebre villetta non è una normale abitazione privata situata in un quartiere residenziale romano. Si trova infatti all'interno degli storici studi di Cinecittà, in via Tuscolana, dove è stata realizzata come scenografia permanente per le riprese esterne.

Cast della serie TV Un Medico in Famiglia - Fonte: Rai

Chi partecipa ai tour organizzati negli studi cinematografici può ancora ammirare la caratteristica facciata gialla che milioni di italiani hanno visto per anni in televisione. Anche il giardino che la circonda richiama fedelmente quello mostrato nella fiction, contribuendo a far rivivere l'atmosfera che ha reso celebre la serie. Per molti visitatori è una vera emozione ritrovarsi davanti a un luogo diventato parte della memoria collettiva, tanto da rappresentare una delle tappe più fotografate di Cinecittà.

Se l'esterno della casa è reale, lo stesso non si può dire degli ambienti interni. Le stanze dove si svolgevano le scene più importanti – dal soggiorno alla cucina, passando per le camere da letto e lo studio – non erano infatti all'interno della villetta visibile in televisione. Tutti gli interni venivano ricostruiti nei teatri di posa di Cinecittà.

Questa scelta consentiva alla produzione di modificare facilmente gli ambienti nel corso delle varie stagioni, adattandoli alle esigenze narrative e tecniche delle riprese. Una soluzione molto comune nel mondo delle serie televisive, che permette di lavorare con maggiore libertà rispetto a una vera abitazione.

Anche il quartiere di Poggio Fiorito, dove vive la famiglia Martini, è frutto della fantasia degli sceneggiatori. Nella fiction viene presentato come una tranquilla zona residenziale della periferia romana, popolata da famiglie, negozi e attività che fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti. In realtà non esiste una località con questo nome a Roma. Eppure, grazie alla forza del racconto, Poggio Fiorito è diventato quasi un luogo reale nell'immaginario degli spettatori, simbolo di una quotidianità rassicurante fatta di vicinato, amicizie e solidarietà.

La villetta non è l'unica ambientazione realmente riconoscibile della serie. La clinica Villa Aurora, nella quale lavorano diversi protagonisti nelle stagioni più recenti, corrisponde infatti a una vera struttura sanitaria romana situata in via Nomentana. Anche molte altre ambientazioni, come la casa di Cettina e alcuni negozi frequentati dai personaggi, sono state ricostruite all'interno del complesso di Cinecittà.