Affari Tuoi, la scelta della Rai sorprende tutti: cosa succederà nella prossima stagione

Pubblicazione: 09 luglio alle 10:51

Il mondo della televisione italiana si prepara a una vera e propria rivoluzione autunnale. Il successo travolgente di Affari Tuoi, capace di polverizzare ogni record di ascolti nell'access prime time di Rai 1, si scontra ora con una radicale trasformazione logistica e artistica. La notizia era nell'aria dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, ma le conferme emerse nelle ultime ore delineano un quadro completamente inedito per il fortunato quiz show condotto da Stefano De Martino. Due le variazioni principali destinate a cambiare il volto della trasmissione: il trasferimento definitivo degli studi televisivi e il doloroso addio a una delle mascotte più amate del piccolo schermo.

La prima grande novità riguarda la geografia del programma. Dopo anni di permanenza ininterrotta nella Capitale, la produzione di Affari Tuoi ha deciso di. A partire dalla prossima stagione televisiva, le iconiche scatole azzurre verranno aperte all'interno degli storici studi Rai del capoluogo lombardo. Si tratta di un trasloco strategico che comporterà una notevole riorganizzazione logistica sia per la macchina produttivaQuesta transizione territoriale rappresenta una scommessa importante per la rete ammiraglia, intenzionata a mantenere salda la leadership degli ascolti pur cambiando radicalmente l'atmosfera e il contesto cittadino del format.

Il cambio di sede porta con sé una conseguenza che ha già rattristato i telespettatori, in particolare i bambini e i fan più affezionati del programma. Gennarino, il simpatico Jack Russell Terrier che per due stagioni ha scodinzolato in studio accanto a Stefano De Martino rubando il cuore del pubblico, non farà parte del cast della prossima edizione. A fare chiarezza sui motivi dell'addio è stato l'attore comico Herbert Ballerina, supportato dalle dichiarazioni dei professionisti del settore. Il cagnolino (il cui vero nome è Seven) ha ormai raggiunto la veneranda età di 13 anni e vive stabilmente a Roma insieme al suo addestratore.

Sottoporlo a continue ed estenuanti trasferte settimanali verso Milano avrebbe potuto minare la sua salute e il suo benessere. Per questa ragione, di comune accordo con la produzione, si è preferito optare per una meritata "pensione" lontano dai riflettori. Il trasloco a Milano rischia di provocare un vero e proprio effetto domino sul resto dei protagonisti fissi dello show. Stando alle ultime indiscrezioni, anche le presenze degli opinionisti del pubblico Lupo e Thanat sarebbero fortemente a rischio per motivi analoghi legati alla distanza geografica.