Stefano De Martino, Affari Tuoi torna ma è una replica: la scelta scatena polemiche, cos'è successo

Pubblicazione: 06 luglio alle 10:30

Il pubblico di Affari Tuoi si è trovato di fronte a una sorpresa tutt'altro che gradita la sera del 5 luglio 2026. Dopo il ritorno in onda con una puntata inedita il giorno precedente, sabato 4 luglio, lo show condotto da Stefano De Martino ha mandato in onda una replica, creando non poca confusione tra i telespettatori che hanno scoperto la situazione solo a programma già iniziato.



La decisione di viale Mazzini ha scatenato immediate reazioni sui social, dove gli spettatori hanno manifestato il proprio disappunto per una scelta comunicata in modo poco chiaro. La Rai ha ribattezzato la puntata come Revival Affari Tuoi, ma l'espediente non è bastato a placare le critiche di chi si aspettava una nuova partita dopo la pausa forzata delle ultime settimane.

La replica scelta per la serata del 5 luglio è stata quella andata in onda il 28 marzo 2026, con protagonista Domenico dal Molise, accompagnato dal padre Fernando. Una puntata che all'epoca aveva riscosso notevole successo proprio per la grande spontaneità dei concorrenti e per alcuni momenti diventati virali.

Stefano De Martino ad Affari Tuoi , fonte: Rai





Il programma ha infatti subito numerose interruzioni recentemente, principalmente a causa della messa in onda dei Mondiali di calcio 2026, che hanno costretto il palinsesto a diversi riassestamenti. Questa frammentazione ha reso ancora più evidente la mancanza di continuità, alimentando l'aspettativa di un ritorno stabile che invece non si è concretizzato. Nonostante la qualità della puntata riproposta, la scelta di mandare in onda una replica proprio il giorno successivo a una puntata inedita ha generato spaesamento.

La logica dietro questa programmazione sembra legata alla necessità di riempire lo spazio nel palinsesto in attesa dell'inizio de L'Eredità Estate, il programma che prenderà il posto di Affari Tuoi nei mesi estivi. La questione che emerge è soprattutto comunicativa: la mancanza di puntate già registrate a disposizione potrebbe spiegare la scelta, ma la comunicazione poco chiara verso il pubblico ha trasformato quella che poteva essere una replica apprezzata in un motivo di polemica. I telespettatori, abituati alla presenza costante dello show nella fascia preserale, si sono sentiti spiazzati da una programmazione definita confusionaria.



Il rientro a pieno regime di Affari Tuoi è previsto per settembre 2026 come comunicato negli ultimi palinsesti Rai, quando Stefano De Martino tornerà con nuove puntate e il format riprenderà la sua regolarità. Nel frattempo, la presenza di Herbert Ballerina, le performance di Martina Miliddi e la conduzione scoppiettante di De Martino dovranno attendere l'autunno per tornare a essere un appuntamento fisso nelle case degli italiani.

