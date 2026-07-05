Un posto al sole anticipazioni 6-10 luglio: Damiano tradisce, Clara ignara di tutto

Pubblicazione: 05 luglio alle 18:45

Una nuova settimana di Un posto al sole si apre all'insegna dei dilemmi morali, dei segreti che pesano come macigni e delle verità che faticano a emergere. Dal 6 al 10 luglio 2026, la soap di Rai 3 prosegue il suo trentesimo anno con trame che vedono protagonisti i volti storici della serie, impegnati in scelte difficili e rivelazioni scioccanti.



Le anticipazioni rivelano sviluppi cruciali per diverse storyline, a partire dal dramma che coinvolge Damiano, Eduardo e Rosa. Il poliziotto si trova davanti a una decisione lacerante: alla vigilia di una scelta che potrebbe cambiare tutto, ripercorre mentalmente i momenti salienti della sua amicizia con Eduardo, poi si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Eppure, nonostante il giudizio severo su quanto fatto dall'amico, Damiano sceglierà di stargli vicino per combattere insieme il loro comune avversario, Grillo.



Il sacrificio di Damiano, però, potrebbe rivelarsi inutile. Qualcuno, infatti, si avvicinerà casualmente alla verità sul colpo a casa Ferri, mettendo a rischio l'intera strategia. Eduardo, dal canto suo, cercherà faticosamente di rigare dritto, ignaro che la sua situazione stia per precipitare. Rosa, intrappolata tra l'accordo preso con Damiano e la pressione delle richieste di Clara, si sentirà sempre più in colpa. L'amica è ancora all'oscuro di tutto quello che è successo e Rosa fatica tremendamente a tacerle la verità. Sia Damiano che Rosa dovranno fare i conti con il peso delle bugie e la difficoltà di gestire Clara, tenuta volutamente all'oscuro di tutto.

Viola di Un Posto al sole, fonte: Rai





Parallelamente, Roberto Ferri si trova ad affrontare nuove difficoltà professionali. Dopo aver perso la speaker su cui aveva puntato, trasferitasi alla radio rivale di Stefano Mori, l'imprenditore riceverà un'altra notizia sulla nuova emittente che provocherà la sua irritazione e, soprattutto, la gelosia di Marina. Ma le preoccupazioni di Roberto non finiscono qui: Cristina si appresta ad annunciare al padre che ha intenzione di trasferirsi dalla madre. Come reagirà Ferri a questa decisione?



Sul fronte sentimentale, Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la volontà della donna, parte per raggiungerla. Il suo obiettivo è aiutarla a superare i suoi fantasmi, allentando le sue difese con una proposta che sembra funzionare. Durante una serata apparentemente leggera con Rossella e Nunzio, Gianluca si godrà un momento di spensieratezza, ignaro di ciò che bolle in pentola.



Diego, invece, sarà protagonista di una reazione impulsiva destinata a sbalordire tutti. Roso dalla gelosia per Lorenza, proprio mentre è atteso a cena, il giovane avrà uno sfogo che lascerà tutti senza parole. Informata dei fatti, Silvia deciderà di parlare con Diego, offrendogli il suo aiuto per ritrovare un minimo di serenità. Raffaele, dal canto suo, riuscirà a convincerlo ad allontanarsi per un po' da Lorenza, cercando di raffreddare una situazione incandescente.

Diego di un Posto al Sole, fonte: Rai





Niko e Manuela continuano a preoccuparsi per l'apatia di Jimmy. Il bambino sembra attraversare un momento difficile e i due, grazie all'intervento prezioso di Serena e Filippo, finiranno col prendere una decisione importante per il suo benessere. Nel frattempo, Mariella e Bice impongono a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse che quest'ultimo sta vivendo.



L'imminente seduta di Bice e Sergio col sessuologo Del Toro contagia Mariella, che finisce per fare un sogno dagli esiti tanto inaspettati quanto divertenti. Nello studio, intanto, Bice e Massaro attendono il vero dottor Del Toro, in una sequenza che promette momenti di leggerezza in mezzo ai drammi che caratterizzano questa settimana. Rossella, invece, si trova ancora davanti al bivio che la tormenta da giorni: da un lato una nuova prospettiva lavorativa che potrebbe rappresentare una svolta professionale, dall'altro l'amore di Nunzio. Una scelta che non può più rimandare e che inevitabilmente avrà conseguenze sulla sua vita.



La settimana dal 6 al 10 luglio di Un posto al sole si preannuncia quindi ricca di colpi di scena, decisioni cruciali e segreti pronti a esplodere. Tra amicizie tradite, amori complicati e verità taciute, i protagonisti della soap partenopea dovranno affrontare le conseguenze delle loro scelte in una Napoli che continua a essere lo sfondo perfetto per storie di passione, tradimento e redenzione.