Un posto al sole, l'annuncio inatteso per il trentennale: la storica soap cambia location, ecco dove spostano le riprese

Pubblicazione: 16 giugno alle 11:27

Dopo quasi trent’anni di storie, emozioni e intrecci ambientati tra i luoghi simbolo di Napoli, Un Posto al Sole è pronta a regalare una novità che potrebbe entusiasmare i telespettatori più affezionati. La soap di Rai 3, infatti, si prepara a uscire temporaneamente dai suoi confini abituali per raccontare una parentesi estiva in una cornice completamente diversa. Una scelta che arriva in un momento particolarmente importante per la serie televisiva più longeva della TV italiana.

Mentre si avvicina il traguardo dei trent’anni dalla prima messa in onda, la produzione ha deciso di offrire al pubblico nuove atmosfere, paesaggi inediti e avventure che porteranno alcuni. Le nuove puntate, previste in onda a partire dalla seconda metà di luglio, saranno caratterizzate da un vero e proprio viaggio. Al centro della narrazione ci saranno soprattutto i personaggi più giovani della soap, pronti a vivere un’esperienza fuori dagli schemi tra amicizie, sentimenti e momenti di svago. Per anni Un Posto al Sole ha valorizzato soprattutto il territorio campano, scegliendo spesso location suggestive della regione per raccontare vacanze e momenti speciali dei suoi protagonisti.

Questa volta, però, la produzione ha deciso di guardare oltre, puntando su scenari capaci di offrire nuove suggestioni visive e narrative. Una scelta che rappresenta una piccola svolta nella lunga storia della serie. Tuttavia non si tratta solo di una semplice pausa estiva per il cast, tutt'altro. La macchina organizzativa di Rai e FremantleMedia Italia ha pianificato un cambio di ambientazione in piena regola per una serie di episodi speciali. L'obiettivo è quello di seguire alcuni dei personaggi storici direttamente nelle loro vacanze, portando le telecamere fuori dai set tradizionali per immergerle in scenari naturalistici altrettanto affascinanti.

Dopo la speciale partecipazione di Whoopi Goldberg, anche questa decisione promette di regalare nuove dinamiche. Lontano dal trambusto e dai segreti del condominio più famoso della TV, i protagonisti si troveranno a interagire in contesti differenti, dove il relax sotto il sole potrebbe dar vita alla nascita di nuovi amori, di storici ritorni e inaspettati confronti. La destinazione scelta è la Calabria. Le riprese interesserannotra montagne, borghi e panorami sul mare. Il percorso partirà dalla Sila per poi raggiungere la costa tirrenica, attraversando luoghi molto apprezzati come Camigliatello Silano, Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare, scenari davvero incantevoli.

Ma cosa dovrà aspettarsi il pubblico dell'iconica soap da questo soggiorno lontano da Napoli? Per il momento non sono state condivise anticipazioni, è tuttavia noto che faranno parte di questa nuova avventura Rossella, Nunzio, Micaela, Samuel e Jimmy, tutti personaggi molto amati dal pubblico e protagonisti di alcune delle trame più seguite degli ultimi mesi. Le loro vicende si intrecceranno con i paesaggi calabresi, offrendo agli spettatori un mix di emozioni, leggerezza e scoperta del territorio.