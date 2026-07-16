La famiglia Panini, Serena Rossi guida la nuova serie Rai: trailer, trama e il sogno delle figurine italiane

Pubblicazione: 16 luglio alle 11:57

Ci sono storie che riescono a raccontare molto più del successo di un'azienda. È proprio questo l'obiettivo de La famiglia Panini – L'avventura delle figurine, la nuova serie Rai che porta sul piccolo schermo la nascita di uno dei marchi più iconici della cultura pop italiana. Dopo la diffusione delle prime immagini e del teaser trailer, cresce l'attesa per una produzione che promette di emozionare il pubblico raccontando il percorso umano e imprenditoriale della famiglia che ha trasformato una semplice intuizione in un fenomeno mondiale.

A guidare il cast è Serena Rossi, chiamata a interpretare Olga Cuoghi Panini, figura centrale nella storia familiare. Accanto a lei troviamoe un gruppo di interpreti che daranno vita ai protagonisti di un racconto ambientato nell'Italia del dopoguerra, tra sacrifici, speranze e voglia di costruire un futuro migliore. La regia è affidata a Letizia Lamartire, mentre la sceneggiatura si ispira al romanzo L'album dei sogni di Luigi Garlando. Il teaser mostra una narrazione che parte da una famiglia numerosa, con poche risorse economiche, ma una straordinaria determinazione.

Dopo il trasferimento a Modena, l'acquisto di un'edicola rappresenta il primo passo verso un'intuizione destinata a cambiare per sempre il modo di vivere lo sport e il collezionismo. Da quel piccolo negozio nascerà infatti l'idea delle figurine, un prodotto semplice ma capace di coinvolgere milioni di bambini e adulti in tutto il mondo. La serie non si limita però a raccontare la nascita di un'impresa di successo. Al centro della vicenda ci sono i rapporti familiari, le difficoltà economiche, la ricostruzione dell'Italia e la forza di chi decide di inseguire un sogno nonostante gli ostacoli.

È proprio questa dimensione umana a rendere il progetto diverso dalle classiche fiction biografiche, offrendo uno sguardo più intimo su una famiglia diventata simbolo del Made in Italy. Un ruolo importante sarà naturalmente riservato anche al calcio. Le figurine Panini hanno accompagnato intere generazioni di tifosi e il loro legame con i Mondiali è ormai parte della memoria collettiva italiana. Non sorprende quindi che la promozione della serie sia arrivata proprio durante il periodo dei Mondiali, richiamando immediatamente quel sentimento di nostalgia condiviso da milioni di appassionati.