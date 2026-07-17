De Martino saluta Affari Tuoi, ecco quando andranno in onda le ultime puntate estive

Pubblicazione: 17 luglio alle 07:45

L'estate si avvicina e con lei arriva anche il momento dei saluti per uno dei programmi più amati dell'access prime time di Rai1. Affari Tuoi, il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino, sta per chiudere i battenti per la consueta pausa estiva, ma il finale di stagione riserva qualche sorpresa nella programmazione che i telespettatori più affezionati farebbero bene a segnare in calendario.



Le ultime puntate regolari andranno in onda giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 luglio, offrendo tre appuntamenti consecutivi con De Martino, Martina Miliddi e Herbert Ballerina. Ma è proprio qui che arriva il colpo di scena: domenica 19 luglio, quella che inizialmente doveva essere l'ultima puntata stagionale, salterà per lasciare spazio alla finale dei Mondiali in programma alle 21. Di conseguenza, l'ultimo appuntamento della stagione sarà anticipato a sabato 18 luglio.



Una scelta comprensibile dal punto di vista degli ascolti e dell'importanza dell'evento sportivo, che Rai1 trasmette in esclusiva, ma che inevitabilmente modifica i piani originali e costringe il pubblico a rivedere le proprie abitudini. Per i fan più fedeli del programma, l'importante è saperlo: l'addio prima della pausa estiva arriverà con un giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

Stefano De Martino apre un pacco ad Affari Tuoi, fonte: Rai





Da lunedì 20 luglio, l'access prime time della rete ammiraglia cambierà volto. Al posto di Affari Tuoi arriverà Marco Liorni con L'Eredità - Summer Edition, che accompagnerà i telespettatori per la seconda parte di luglio e per tutto agosto. Una staffetta collaudata che permette a De Martino di prendersi le meritate vacanze dopo una stagione intensa e ricca di soddisfazioni in termini di ascolti.



La concorrenza, però, non si ferma. Su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui continuerà la sua programmazione anche nei mesi più caldi, forte di un pubblico ben fidelizzato che ha dato filo da torcere alla rete ammiraglia per tutta la stagione. Sarà interessante vedere come si comporteranno gli ascolti estivi in questa fascia oraria cruciale, tradizionalmente terreno di scontro tra le due reti generaliste.



Ma la pausa non significa solo vacanze. Per Affari Tuoi, i mesi estivi rappresenteranno anche il momento per preparare la nuova edizione, chiamata a confermare i numeri eccellenti di questa stagione che hanno spesso dominato l'access prime time. Il ritorno è fissato per il 7 settembre, e le novità non mancheranno. Ora non resta che godersi questi ultimi tre appuntamenti con il programma, segnando bene in agenda che l'ultimo sarà sabato 18 luglio e non domenica come qualcuno potrebbe aspettarsi.