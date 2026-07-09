Gerry Scotti batte Enrico Papi: Mediaset sul testa a testa tra i programmi dell'estate

Pubblicazione: 09 luglio alle 15:43

Doveva essere una delle novità più attese dell'estate televisiva di Canale 5, invece Let's Make a Deal si trasforma in uno dei casi più discussi degli ultimi palinsesti Mediaset. Il nuovo game show affidato a Enrico Papi, che avrebbe dovuto alternarsi con La Ruota della Fortuna nell'access prime time estivo, sarebbe stato rinviato. Non di qualche settimana, ma addirittura al periodo natalizio. Una decisione che ha sorpreso addetti ai lavori e appassionati, e che racconta molto delle dinamiche interne al Biscione.



Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, alla base di questo improvviso cambio di programma ci sarebbe un confronto delicato tra diverse anime aziendali. Da una parte la volontà di lanciare un format internazionale collaudato, con un conduttore esperto e in cerca di rilancio come Enrico Papi. Dall'altra la necessità pragmatica di non interrompere una macchina da ascolti che funziona alla perfezione: La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti continua infatti a rappresentare una certezza per Canale 5, capace di tenere testa alla concorrenza di Affari Tuoi con Stefano De Martino su Rai 1 e persino alla presenza ingombrante dei Mondiali 2026.



Alla fine ha prevalso la linea della continuità. L'access estivo dell'ammiraglia Mediaset resterà quindi nelle mani sicure di Gerry Scotti, evitando di fermare un programma che sta garantendo risultati importanti in una fascia oraria strategica. Il format americano slitterebbe così a dicembre, in una collocazione che potrebbe effettivamente valorizzarlo maggiormente. Il periodo natalizio, con il suo pubblico più vasto e la tradizionale propensione agli show basati su premi e sorprese, potrebbe rappresentare il contesto ideale per un game show incentrato su scelte imprevedibili e colpi di scena.

La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset





Ma cosa succede a Enrico Papi in tutto questo? Stando a quanto riportato da Davide Maggio, il conduttore avrebbe accettato il rinvio e sarebbe pronto a firmare il rinnovo contrattuale con Mediaset a brevissimo. Una scelta non scontata, considerando che nelle scorse settimane erano circolate voci su possibili interessamenti da parte di altri gruppi televisivi come Warner Bros Discovery. Mediaset, evidentemente, è riuscita a garantire al conduttore una messa in onda strategica nel periodo più importante dell'anno, convincendolo a restare.



Il lavoro sul programma, intanto, non si fermerebbe affatto. La puntata pilota sarebbe confermata per il 15 luglio, un passaggio fondamentale per testare il format, definire gli ultimi dettagli produttivi e preparare il pacchetto di 35 puntate previste. Nello Studio 20 di Cologno Monzese tutto procede secondo i piani, semplicemente con una prospettiva temporale diversa da quella iniziale.



Let's Make a Deal è un game show nato negli Stati Uniti nel 1963 e considerato uno dei giochi televisivi più longevi della storia internazionale. Il meccanismo si basa su trattative, scambi e decisioni strategiche da parte dei concorrenti, chiamati a scegliere tra premi certi e ricompense misteriose nascoste dietro porte, tende o scatole. Nel corso degli anni il format è stato esportato in numerosi Paesi e per il pubblico italiano non rappresenta una novità assoluta: è già apparso in passato in diverse versioni, ma il progetto del 2026 punta a proporre una veste completamente aggiornata.





Alcune dinamiche del gioco potrebbero effettivamente ricordare quelle di Affari Tuoi, che ricordiamo è tornato a far parlare di sé per la scelta di mandar via la fedele mascotte, soprattutto per il rapporto tra intuizione del concorrente e premio nascosto, tra scelta razionale e scommessa emotiva. Proprio questa parentela con un meccanismo già amato dal pubblico potrebbe costituire un punto di forza, ma richiede anche un posizionamento accurato nel palinsesto per evitare sovrapposizioni narrative.



L'eventuale annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, probabilmente in occasione della presentazione dei palinsesti della rete. Fino ad allora, Gerry Scotti continuerà a far girare la ruota più amata della televisione italiana, mentre Enrico Papi attende il suo momento sotto l'albero di Natale. Per il conduttore non si tratta di una bocciatura, ma di una promessa di tutela: debuttare a dicembre significa avere maggiore visibilità, maggiori aspettative e, potenzialmente, maggiori soddisfazioni. Resta da capire se questa scelta si rivelerà vincente o se il rinvio peserà sul morale del progetto.