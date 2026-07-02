Temptation Island rischia la sospensione per lo scandalo dei video a luci rosse? Facciamo chiarezza

Pubblicazione: 02 luglio alle 12:34

Il reality estivo più seguito d'Italia si trova improvvisamente sull'orlo di una crisi senza precedenti. Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia che da anni tiene incollati milioni di italiani davanti allo schermo, è finito nel mirino del Codacons. L'associazione per la tutela dei consumatori ha inviato una diffida formale a Mediaset, chiedendo verifiche immediate sulla regolarità della trasmissione e valutando persino la sospensione del programma.



Al centro della bufera c'è una delle coppie più discusse di questa edizione: Sara Palumbieri e Gabriele Govoni. Dopo il loro debutto televisivo, sono emersi dettagli compromettenti sul loro passato che hanno scatenato un terremoto mediatico. Secondo quanto ricostruito, i due fidanzati avrebbero partecipato circa quattro anni fa alla realizzazione di contenuti per adulti e a dirette video a pagamento su piattaforme internet dedicate a un pubblico maggiorenne.



La questione centrale, secondo il Codacons, riguarda il fatto che Sara e Gabriele non avrebbero comunicato queste informazioni alla produzione durante la fase di selezione per il programma. Una circostanza che, se confermata, potrebbe configurare possibili violazioni delle clausole contrattuali e del codice etico previsto per i partecipanti al reality. L'associazione ha quindi chiesto a Mediaset di valutare attentamente la posizione della coppia e le eventuali conseguenze sulla loro permanenza nel villaggio.

Logo di Temptation Island, fonte: Mediaset





La vicenda è esplosa quando in rete hanno iniziato a circolare vecchi filmati privati dei due concorrenti. Il materiale, rapidamente diffuso sui social e sui forum dedicati al programma, ha generato un dibattito acceso tra i fan della trasmissione. Di fronte al clamore crescente, Sara e Gabriele sono intervenuti attraverso i profili social ufficiali di Temptation Island, fornendo la loro versione dei fatti.



I due hanno ammesso candidamente di non aver mai parlato di quel capitolo della loro vita con la produzione. La motivazione addotta è stata la vergogna: si sarebbero vergognati di rivelare quelle esperienze passate, scegliendo quindi di mantenere il riserbo. Una spiegazione umana e comprensibile sul piano personale, ma che secondo il Codacons non chiude affatto la questione dal punto di vista della correttezza televisiva e della tutela del pubblico.



L'associazione non si è limitata a una semplice lettera di protesta. Ha inviato una segnalazione ufficiale tramite posta elettronica certificata all'AGCOM e al Comitato Codice e Minori, chiedendo di avviare con urgenza un'indagine approfondita. L'obiettivo è verificare se la presenza dei due fidanzati nel programma sia in linea con le regole vigenti sulla tutela dei minori, sulla responsabilità dei mezzi di comunicazione e sulla correttezza dei contenuti televisivi trasmessi in prima serata su una rete generalista.





Il Codacons vuole capire se la partecipazione di Sara e Gabriele rispetti il Codice Media e Minori, le norme sui servizi audiovisivi e il codice etico che Mediaset stessa si è data. C'è inoltre il timore concreto che il programma possa trasformarsi in uno strumento di pubblicità indiretta per le attività commerciali private dei concorrenti, alterando la spontaneità del format e influenzando il pubblico a casa. In altre parole, si teme che la trasmissione possa diventare una piattaforma per amplificare la notorietà di persone che basano la propria visibilità sulla messa in mostra dell'intimità.



Per questo motivo, il Codacons ha avanzato richieste molto precise: tagliare dalle puntate le parti in cui compare la coppia e, se necessario, valutare la sospensione dell'intero programma fino al completamento di tutti gli accertamenti. La produzione di Temptation Island si è trovata a gestire una situazione del tutto imprevista. Gli autori hanno immediatamente chiarito di non essere stati a conoscenza dei dettagli legati al passato di Sara e Gabriele prima del loro ingresso nel villaggio calabrese dove vengono registrate le puntate. Una versione confermata dagli stessi protagonisti, che hanno ribadito di aver omesso quelle informazioni per un forte senso di vergogna, sottolineando come si sia trattato di un errore commesso diversi anni fa, quando erano più giovani e in difficoltà economiche.

La produzione potrebbe ricorrere a un intervento drastico in fase di montaggio, riducendo al minimo lo spazio dedicato alle dinamiche di Sara e Gabriele all'interno dei rispettivi villaggi. L'idea sarebbe quella di anticipare il loro falò di confronto definitivo, chiudendo così la loro linea narrativa in tempi brevissimi e offrendo una via d'uscita per allontanare le polemiche dal format.





Una scelta del genere rappresenterebbe una soluzione di compromesso. Da un lato permetterebbe di non ignorare completamente la coppia, evitando accuse di censura. Dall'altro consentirebbe di minimizzare la loro presenza, riducendo l'attenzione mediatica negativa e concentrando le puntate sulle altre coppie partecipanti. Una strategia che salvaguarderebbe il programma nel suo complesso, sacrificando però una delle storyline inizialmente pensate come centrali per questa edizione.



Nonostante le richieste formali del Codacons e il polverone mediatico, al momento la programmazione di Canale 5 non ha subito variazioni. Le puntate di Temptation Island rimangono confermate nel palinsesto serale, con l'appuntamento fisso del martedì sera che continua a registrare ascolti molto elevati, come evidenziato dalla puntata del primo luglio. Mediaset non ha ancora fornito una risposta ufficiale alle richieste dell'associazione, limitandosi a far sapere attraverso fonti vicine alla produzione che la situazione è sotto controllo e che tutte le verifiche necessarie sono in corso.



Gli organismi di controllo come AGCOM e il Comitato Codice e Minori hanno ora il compito di valutare se esistano realmente violazioni delle norme sulla tutela dei minori e sulla responsabilità dei contenuti trasmessi in prima serata. La loro decisione potrebbe avere ripercussioni non solo su questa edizione di Temptation Island, ma sull'intero panorama dei reality italiani, stabilendo precedenti importanti per il futuro.