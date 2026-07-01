Cruciani lascia la radio per Mediaset: la Zanzara sbarca su Italia 1, Veronica Gentili al bivio

Pubblicazione: 01 luglio alle 10:16

Mediaset si prepara a scrivere un nuovo capitolo per Italia 1, la rete che dagli anni Ottanta ha accompagnato generazioni di telespettatori italiani e che ora necessita di una bussola più definita. L'8 luglio, durante la presentazione ufficiale dei palinsesti per la stagione 2026/27, Pier Silvio Berlusconi svelerà il piano strategico per rilanciare un canale che negli ultimi anni ha trovato stabilità principalmente grazie a Le Iene, fiction e film, ma che sembra aver smarrito quella fisionomia riconoscibile che un tempo lo rendeva il punto di riferimento del pubblico giovane del Biscione.



Secondo le indiscrezioni che circolano a Cologno Monzese, l'operazione di rilancio punterà su volti nuovi e su una maggiore attenzione all'informazione e all'attualità. Un cambio di paradigma che potrebbe restituire alla rete un'identità editoriale più marcata, capace di competere in un panorama televisivo sempre più frammentato e agguerrito.



Il nome più caldo è quello di Giuseppe Cruciani, voce pungente e irriverente de La Zanzara, il programma radiofonico che da anni anima Radio24 con il suo stile provocatorio e senza filtri. L'idea di Mediaset sarebbe quella di affidargli la conduzione di uno spazio dedicato, sperando in un travaso di pubblico dalla radio alla televisione. Cruciani rappresenterebbe un esperimento interessante: portare su Italia 1 quel linguaggio diretto, quella capacità di alzare il dibattito e di non lasciare zone grigie che hanno reso La Zanzara un fenomeno mediatico.

Mario Giordano, fonte: Rai, YouTube





Accanto a Cruciani, potrebbe arrivare anche Giuseppe Brindisi, giornalista che il pubblico conosce bene per il suo lavoro su Rete 4, dove negli anni del Covid e dell'invasione russa in Ucraina ha condotto programmi di approfondimento. Brindisi potrebbe rappresentare un tassello complementare nel mosaico del nuovo Italia 1: meno polarizzante di Cruciani, ma altrettanto capace di tenere alta l'attenzione su temi di attualità. Il suo eventuale passaggio da Rete 4 al canale giovane del gruppo testimonierebbe la volontà di costruire un'offerta informativa strutturata, non limitata a un solo programma.



Altro nome in ballo è quello di Mario Giordano, storico volto del Biscione che proprio su Italia 1 aveva mosso i primi passi televisivi con Studio Aperto e Lucignolo. Un ritorno che avrebbe il sapore della nostalgia ma anche della strategia: Fuori dal Coro, il suo programma su Rete 4, ha dovuto affrontare una concorrenza feroce negli ultimi anni. Spostarlo su Italia 1 potrebbe rappresentare per lui una nuova opportunità e per il canale un volto già conosciuto e apprezzato da una fetta di pubblico.



Ma è sul futuro di Veronica Gentili che si concentrano le maggiori incertezze. La giornalista è attualmente il volto de Le Iene, programma ideato da Davide Parenti che continua a rappresentare uno dei pilastri del palinsesto di Italia 1. Gentili, molto attiva anche sui social, è stata anche alla guida de L'Isola dei Famosi su Canale 5, esperienza che però non ha convinto del tutto i vertici aziendali, tanto che la prossima edizione del reality vedrà al timone Selvaggia Lucarelli, dopo il suo addio alla giuria di Ballando con le Stelle.

Logo di L'Isola dei Famosi, fonte. Mediaset





La domanda che circola negli ambienti televisivi è: cosa farà Mediaset con Veronica Gentili? Se Le Iene dovessero essere confermati con la sua conduzione, la giornalista rappresenterebbe il punto di riferimento attorno al quale costruire il nuovo corso editoriale di Italia 1, fungendo da collante tra tradizione e innovazione. In questo scenario, il suo profilo - forte nell'approfondimento, capace di gestire il ritmo televisivo e di dialogare con il pubblico giovane - risulterebbe strategico per dare continuità al progetto.



Ma se per lei non ci fossero nuovi progetti all'orizzonte, il quadro cambierebbe radicalmente. L'esclusione dalla conduzione dell'Isola sarebbe letta come una bocciatura dell'azienda rispetto alle sue capacità nel mondo dell'intrattenimento puro, e la mancanza di investimenti su di lei aprirebbe scenari di addio. In assenza di novità concrete, Gentili potrebbe guardarsi intorno: Rai e La7 rappresenterebbero approdi naturali per una professionista con le sue caratteristiche, capace di muoversi con disinvoltura tra cronaca, politica e attualità.



Il rilancio di Italia 1 non è solo una questione di nomi e volti. È un tentativo di ridefinire l'anima di una rete che ha perso progressivamente terreno nella battaglia degli ascolti e della riconoscibilità. Negli anni d'oro, Italia 1 era la casa dei giovani, dei cartoni animati giapponesi, dei telefilm americani, di Drive In e dei grandi show musicali. Oggi quel pubblico è cresciuto, frammentato, migrato verso piattaforme streaming e social. Riconquistarlo significa proporre contenuti che abbiano un'identità forte, una linea editoriale chiara, non solo una somma di programmi.

Logo Mediaset (Immagine: Depositphotos)





L'arrivo di volti come Cruciani e Brindisi segnerebbe un cambio di rotta verso l'informazione e il talk show, terreni tradizionalmente presidiati da Rete 4 e Canale 5. Spostare questo baricentro su Italia 1 significherebbe tentare di intercettare un pubblico più giovane rispetto a quello abituale dei canali generalisti, ma interessato comunque ai temi caldi dell'attualità. Un pubblico che forse non si ritrova più nei toni di certi salotti televisivi ma che potrebbe apprezzare linguaggi più diretti, meno formali, capaci di usare anche l'arma dell'ironia senza rinunciare alla sostanza.



Dopo l'annunciato arrivo di Milo Infante, strappato alla Rai dove conduceva con successo Ore 14, Mediaset dimostra di voler investire su professionisti che hanno dimostrato di saper generare ascolti e dibattito. Infante rappresenta un altro tassello del puzzle: la sua capacità di raccontare storie di cronaca nera e di attualità con un taglio narrativo coinvolgente lo rende perfetto per un progetto editoriale che voglia distinguersi. La presentazione dell'8 luglio dirà se queste indiscrezioni troveranno conferma e soprattutto se il piano di Pier Silvio Berlusconi riuscirà a dare a Italia 1 quella identità che da troppo tempo sembra cercare senza trovarla.

Immagine: DepositPhotos.com