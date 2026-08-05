Gerry Scotti compie 70 anni: la puntata speciale della Ruota della Fortuna celebra il conduttore

Pubblicazione: 05 agosto alle 14:47

Il 7 agosto 2026 Gerry Scotti compie 70 anni, un traguardo importante che arriva in un momento particolarmente positivo della sua carriera. Il ritorno de La Ruota della Fortuna lo ha riportato al centro dell'access prime time di Canale 5, dimostrando ancora una volta che alcuni programmi riescono a superare il passare degli anni quando trovano il volto giusto per raccontarli. La sfida quotidiana con L'Eredità Summer su Rai 1, e con Affari Tuoi prima ancora, non ha scalfito il successo del format, che continua a raccogliere ascolti importanti nella fascia preserale più seguita della televisione italiana.



Per celebrare il compleanno, Mediaset ha preparato una puntata speciale del game show, interamente dedicata alla carriera e alla storia televisiva del conduttore. Non sarà quindi un normale appuntamento con il quiz: i tabelloni, i giochi e le sorprese saranno costruiti intorno alla figura di Gerry Scotti, che raggiunge i settant'anni dopo una carriera durata oltre quattro decenni. Un percorso che lo ha visto protagonista di programmi diventati parte della memoria collettiva degli italiani, dal Passaparola a Chi vuol essere milionario, da Striscia la Notizia a Caduta Libera.



Al suo fianco, nella serata celebrativa, ci sarà naturalmente Samira Lui, diventata una delle presenze centrali della nuova edizione de La Ruota della Fortuna. Secondo le anticipazioni del settimanale Chi, durante la puntata sono previsti videomessaggi da parte di alcuni dei volti più importanti della televisione italiana e degli amici storici del conduttore. Tra questi Michelle Hunziker, con cui Gerry ha condiviso anni di risate e complicità al bancone di Striscia la Notizia, Max Giusti, Federica Panicucci, il cantante Zucchero e persino Maria De Filippi.

Samira Lui e Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Ma la vera chicca della serata sarà la presenza in studio di tre concorrenti che rappresentano altrettanti momenti cruciali della carriera di Gerry Scotti. A sfidarsi alla ruota ci saranno infatti Ferdinando Sallustio, storico campione di Passaparola, Enrico Remigio, vincitore di un milione di euro a Chi vuol essere milionario, e Nicolò Scalfi, uno dei concorrenti più celebri di Caduta Libera. La loro partecipazione permetterà al programma di ripercorrere alcuni dei quiz più amati condotti da Scotti, trasformando la puntata in un viaggio tra ricordi, vittorie e momenti entrati nella storia della televisione italiana.



I tabelloni della serata saranno ispirati alla vita e alla carriera del presentatore, con sorprese preparate appositamente per il suo settantesimo compleanno. Un modo per celebrare non solo un'età raggiunta, ma una presenza televisiva che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Dal quiz alla musica, dall'intrattenimento ai grandi show, Gerry Scotti ha attraversato epoche diverse della televisione senza mai perdere il suo stile: quella capacità di essere ironico senza essere volgare, empatico senza essere invadente, popolare senza essere banale.

La ruota della fortuna, Scotti ferma il gioco, fonte: Mediaset

Nato il 7 agosto 1956, Gerry Scotti arriva a questo traguardo con un percorso professionale ancora pienamente vivo e una capacità di rinnovarsi che pochi colleghi possono vantare. Il suo modo spontaneo e rassicurante di fare televisione continua a creare quell'atmosfera familiare che ha sempre contraddistinto i suoi programmi. Non è un caso che milioni di italiani lo abbiano accolto nelle proprie case, facendolo diventare quasi un membro della famiglia.



La puntata speciale de La Ruota della Fortuna dedicata ai 70 anni di Gerry Scotti andrà in onda venerdì 7 agosto 2026 su Canale 5. Sarà una festa di compleanno ma anche un omaggio a una carriera straordinaria, a un modo di fare televisione che ha lasciato il segno. Un segno che ha scalzato tutti, anche all'interno della stessa Mediaset.