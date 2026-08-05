Tutto per la mia famiglia, cosa sappiamo della stagione 2: l'arresto di Kadir e la separazione dei fratelli

Pubblicazione: 05 agosto alle 15:15

In questo agosto inizia su Canale 5 la seconda stagione di Tutto per la mia famiglia, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano durante l'estate. I nuovi episodi, in onda dal lunedì al venerdì alle 17.15 e nel weekend alle 17.45, ripartono da una situazione drammatica che ribalta completamente gli equilibri tra i protagonisti. Dopo un finale di prima stagione che ha lasciato la famiglia Eren in ginocchio, la nuova fase della storia promette colpi di scena ancora più intensi e un rovesciamento sociale che tocca tutti i personaggi.



La prima stagione si è chiusa lunedì 3 agosto con una serie di eventi devastanti orchestrati da Akif, l'antagonista principale della storia. Kadir viene arrestato con l'accusa di rapina e tentato omicidio, pagando per una colpa che non ha commesso. Le prove sono state costruite ad arte proprio da Akif, che ha anche sparato a Erhan, oggi ancora in coma. Ma il dramma non finisce qui. Hilmi decide di sfrattare gli Eren, che si ritrovano senza casa proprio mentre affrontano una crisi economica sempre più pesante.



Il vero colpo di scena arriva però sul fronte di Doruk, il figlio di Akif legato sentimentalmente ad Asiye. Tolga gli rivela la verità: è stato suo padre a sparare a Erhan e a costruire le prove che hanno incastrato Kadir. Il ragazzo si trova così davanti a una scelta durissima, sospeso tra la lealtà al padre e il desiderio di salvare il fratello della ragazza che ama. Un dilemma morale che diventerà centrale nella seconda stagione, mentre Akif continua a usare il ricatto come arma per mantenere il controllo.

La nuova stagione riprende da una famiglia divisa. Kadir è in prigione, dove dovrà dimostrare la propria innocenza affrontando la durezza del carcere. Ömer, Asiye ed Emel cercano di adattarsi alla vita in orfanotrofio, dove le ragazze devono fare i conti con i continui attacchi di Cemile. Şengül chiede ospitalità alla sorella Sermin, mentre Suzan cambia vita radicalmente: dopo un colloquio andato male, accetta un lavoro come commessa, scontrandosi con le pretese di Harika.



Ma è proprio il destino di Suzan e Harika a rappresentare il rovesciamento più drammatico e simbolico della serie. Nella puntata in onda mercoledì 5 agosto, madre e figlia si ritroveranno senza una casa e cercheranno rifugio nel vecchio pollaio in cui avevano vissuto Ömer e i suoi fratelli. Un passaggio che ha un forte valore narrativo: Harika, abituata a una vita privilegiata e a guardare con superiorità le difficoltà degli Eren, si ritroverà a vivere nello stesso spazio che rappresentava la loro povertà.



Per Suzan il trasferimento mostra fino a che punto il piano di Akif abbia distrutto la sua indipendenza. La donna ha scoperto che l'imprenditore non si è limitato a favorire il pignoramento dei suoi beni, ma ha acquistato personalmente anche le sue abitazioni. Una manovra che rivela quanto Akif abbia pianificato ogni dettaglio per controllare e sottomettere chi gli si oppone. La nuova sistemazione costringerà entrambe a confrontarsi con una realtà che fino a poco tempo prima sembrava appartenere soltanto agli altri.

Il cast di Tutto per la mia famiglia, fonte: Mediaset

Nelle settimane successive, secondo le anticipazioni disponibili, Suzan scoprirà che è stato Ömer a pagare la retta di Harika, mentre Melisa comincerà a manifestare gelosia nei confronti di Kadir e Cemile. I nuovi episodi metteranno al centro le dinamiche familiari e sentimentali, con il legame tra Doruk e Asiye messo alla prova proprio dalle mosse di Akif.



La seconda stagione di Tutto per la mia famiglia comincerà così a mostrare quanto rapidamente possano cambiare il denaro, il potere e i rapporti tra i protagonisti. Un rovesciamento che non risparmia nessuno e che trasforma vittime in protagonisti della propria rinascita, mentre chi sembrava intoccabile scopre la fragilità delle proprie certezze. Gli Eren dovranno dimostrare ancora una volta la loro resilienza, mentre Akif continua a tessere le sue trame nell'ombra.



Chi non riesce a seguire la diretta può recuperare le puntate in streaming gratuito su Mediaset Infinity, insieme ai contenuti extra dedicati ai protagonisti. La programmazione proseguirà per tutta l'estate, accompagnando il pubblico italiano attraverso una storia di famiglia, sacrificio e rivalsa sociale che continua a conquistare gli ascolti del pomeriggio di Canale 5.