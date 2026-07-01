Grande Fratello, Mediaset rompe il silenzio: ecco la scelta tra Simona Ventura e Ilary Blasi

Pubblicazione: 01 luglio alle 12:10

Il panorama televisivo italiano si appresta a vivere una stagione di profondi cambiamenti e decisioni strategiche cruciali. I vertici di Cologno Monzese sono infatti nel pieno della definizione dei palinsesti per la prossima stagione autunnale e, secondo le ultime indiscrezioni circolate nelle scorse ore, Mediaset avrebbe preso una posizione netta sul futuro del suo franchise più longevo e discusso: il Grande Fratello. La convivenza tra le diverse anime del reality show sembra essere giunta a un bivio definitivo. Nell'ultimo anno la rete ammiraglia del Biscione ha sperimentato una formula a doppia staffetta.

Da un lato, la versione "Nip" (dedicata alle persone comuni) affidata allache ha visto al timone Ilary Blasi dopo la complessa parentesi legata all'era di Alfonso Signorini. Tuttavia, le logiche di programmazione e la gestione delle produzioni correlate stanno spingendo i vertici aziendali verso una drastica riduzione degli spazi. A condizionare la definizione del palinsestoLe registrazioni del format isolano sono già in corso nelle Filippine, sotto la nuova e attesissima gestione della conduttrice Selvaggia Lucarelli e dello storico inviato Alvin.

Con un prodotto televisivo di questa portata già "confezionato" e pronto per la messa in onda la rete del Biscione si trova nella necessità di ottimizzare gli slot della prima serata. Di conseguenza, su Canale 5 ci sarà spazio per un’unica versione del Grande Fratello. La scelta finale, stando ai rumors lanciati dall'esperto di dinamiche televisive Lorenzo Pugnaloni, è ricaduta su un'analisi approfondita delle performance e dei dati auditel delle passate edizioni. L'esperimento "Nip" guidato da Simona Ventura, sebbene abbia creato alcune dinamiche interne e dinamiche di coppia, non ha pienamente convinto sul piano degli ascolti, registrando uno share al di sotto delle aspettative aziendali.

Simona Ventura, salta il Grande Fratello-foto Mediasetinfinity

Al contrario, il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, nonostante una partenza contratta e frenata dalle polemiche precedenti, ha vissuto una crescita costante settimana dopo settimana, culminata in una finale record che ha incoronato vincitrice Alessandra Mussolini. Un successo capitalizzato anche grazie al supporto in studio di opinioniste dal forte richiamo mediatico come Cesara Buonamici e la stessa Lucarelli.

Gli indizi sul futuro sono ormai evidenti: mentre attorno alla versione classica tutto tace e i casting faticano a partire, dietro le quinte si starebbero già muovendo i primi passi per i provini della nuova edizione del GF Vip. Lo scenario più accreditato per il prossimo annoseguito, subito dopo la consueta pausa natalizia o all'inizio della primavera, dal ritorno della casa più spiata d'Italia con Ilary Blasi saldamente al comando.

Per Simona Ventura, al momento, la prospettiva sembra essere quella di una panchina forzata in attesa di nuove collocazioni editoriali. Per il momento manca ancora una comunicazione ufficiale da parte di Mediaset, ma le indiscrezioni stanno già facendo discutere i fan del programma sui social.