La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi, Bonolis perde contro i Mondiali: ecco cosa emerge dagli ascolti tv

Pubblicazione: 29 giugno alle 11:37

Gli ascolti della settimana dal 22 al 27 giugno hanno rivelato qualcosa di inaspettato, in particolare nella serata del sabato, la più ambita da ogni palinsesto. Sabato 27 ha riscritto le gerarchie consolidate della televisione italiana, con sorprese che hanno lasciato il segno negli ascolti. Se in prima serata i Mondiali di calcio hanno dominato come previsto, è nella fascia dell'access prime time che si è consumato il vero colpo di scena: La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti ha superato Affari Tuoi con Stefano De Martino, un evento raro che testimonia quanto l'effetto Mondiali stia ridisegnando le abitudini del pubblico italiano.



La sfida dell'access prime time ha visto La Ruota della Fortuna trionfare con 3.593.000 spettatori e uno share del 26,4%, superando nettamente Affari Tuoi Mundial che si è fermato a 3.326.000 spettatori e il 24,5%. Un sorpasso che rappresenta più di un semplice dato numerico: è la testimonianza di come la competizione tra Canale5 e Rai1 si stia facendo sempre più serrata, soprattutto in un periodo dominato dall'evento calcistico planetario.



Il programma di De Martino, che negli ultimi mesi aveva costruito una leadership quasi incontrastata nella fascia oraria, ha pagato lo scotto della concomitanza con i Mondiali. La collocazione di Affari Tuoi subito prima della partita tra Croazia e Ghana ha infatti portato molti spettatori a sintonizzarsi direttamente su Rai1 per seguire il pre-partita, ma evidentemente non è bastato a compensare la fuga verso Canale5 di chi preferiva intrattenersi con i giochi di Gerry Scotti.

Samira Lui e Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna - Fonte: Mediaset

La prima serata ha confermato il dominio del calcio mondiale. Notti Mondiali su Rai1, in onda dalle 21:42 alle 22:44, ha intrattenuto 1.888.000 spettatori con il 14,5% di share. Ma è stato il match tra Croazia e Ghana, trasmesso in diretta dal Philadelphia Stadium a partire dalle 23, a fare la vera differenza: quasi 1.975.000 spettatori hanno seguito la partita, con uno share medio del 24,3% che è salito dal 23,2% del primo tempo al 26% nella ripresa. Numeri che certificano l'inarrestabile richiamo del calcio mondiale sul pubblico italiano.



Su Canale5, la replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha comunque tenuto botta, raccogliendo 1.360.000 spettatori e il 15,4% di share in una maratona durata dalle 22:11 fino all'1:19 di notte. Un risultato più che dignitoso considerando l'avversario, che conferma la solidità del format ideato da Bonolis e la fedeltà del suo pubblico, ma non è riuscito a tenere testa al calcio dei mondiali.



Le altre reti hanno dovuto accontentarsi delle briciole lasciate dai due giganti. Su Rete4, La Promessa ha totalizzato 840.000 spettatori e il 7,1%, confermandosi un appuntamento fisso per gli appassionati di soap opera. Rai2 con il thriller Scomparsa nella Death Valley ha registrato 784.000 spettatori pari al 6,1%, mentre su Rai3 il classico di Bud Spencer Piedone l'africano ha raccolto 723.000 spettatori e il 5,7%, testimoniando l'affetto sempreverde per il mitico Piedone.

Pino Insegno a Reazione a Catena - Fonte: Rai

Italia1 con il film per famiglie King – Un cucciolo da salvare si è fermata a 436.000 spettatori e il 3,5%, stessa percentuale ottenuta da La7 con il thriller Entrapment (452.000 spettatori) e da Tv8 con 4 Ristoranti (446.000 telespettatori). Chiude la classifica il Nove con Delitti in Famiglia, che ha catturato l'attenzione di 252.000 spettatori e il 2,1%.



Nel preserale, Reazione a Catena su Rai1 ha mantenuto il suo predominio con numeri solidi: L'Intesa Vincente ha ottenuto 1.932.000 spettatori e il 20,4%, mentre la fase finale del gioco ha registrato 2.733.000 spettatori e il 24,3%. Su Canale5, Avanti il Primo Story ha intrattenuto 987.000 spettatori con l'11,4%, mentre Avanti un Altro Story ha coinvolto 1.388.000 spettatori e il 13,3%.



La serata del 27 giugno ha dunque confermato due tendenze: da un lato il dominio assoluto dei Mondiali di calcio sulla prima serata, capace di catalizzare un quarto degli spettatori italiani davanti alla tv. Dall'altro, la crescente competitività dell'access prime time, dove anche programmi storicamente dominanti come Affari Tuoi possono essere insidiati quando il palinsesto generale viene stravolto da eventi eccezionali come una Coppa del Mondo.



Per Gerry Scotti è una vittoria dal sapore particolare, che premia la costanza e l'affidabilità di un format che continua a funzionare. Per Stefano De Martino e la Rai, invece, è un campanello d'allarme che ricorda come nulla sia scontato nel volatile mondo degli ascolti televisivi, soprattutto quando a dettare l'agenda è il pallone.