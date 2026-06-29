La promessa, anticipazioni 29 Giugno: il piano segreto di Curro e l'esercito avanza sulla tenuta. Tutto sulle nuove puntate

Pubblicazione: 29 giugno alle 11:19

Le puntate de La Promessa in onda dal 27 giugno al 3 luglio su Rete 4 promettono di tenere incollati allo schermo gli appassionati della soap spagnola. Al centro delle trame della settimana c'è una mossa audace e pericolosa: Curro ha deciso di passare all'azione contro Lorenzo, l'ex temibile capitano De la Mata, orchestrando un piano che potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri della tenuta.



La storia prende una piega inaspettata quando Curro invita alla Promessa il colonnello Fuentes, un ufficiale dell'esercito dalla reputazione intimidatoria. Non si tratta certo di una visita di cortesia. Fuentes arriva con un obiettivo preciso: mettere le mani su alcuni documenti che gli vengono consegnati. Carte scottanti, evidentemente, capaci di scatenare un terremoto.



Questi documenti gettano Lorenzo in uno stato di profonda agitazione. L'uomo che fino a poco tempo fa incuteva terrore come capitano De la Mata si ritrova ora nella posizione opposta: è lui ad avere paura. Il colonnello Fuentes non è tipo da lasciarsi sfuggire nulla. Lo incalza senza tregua, vuole risposte, vuole comprendere ogni dettaglio, vuole vedere con i propri occhi. Il suo fiuto da investigatore militare gli sussurra che c'è puzza di corruzione, odore di attività illecite, il sospetto concreto che qualcuno abbia abusato della divisa per fini personali.

Manuel de La promessa - Fonte: Mediaset

Curro, dal canto suo, vive momenti di grande tensione. Sa perfettamente che la sua mossa è rischiosa, potenzialmente esplosiva. Ha scelto di giocare una partita pericolosa, consapevole che le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. Eppure, mentre osserva gli eventi dispiegarsi, nota con crescente soddisfazione che le cose sembrano finalmente girare nella direzione che considera giusta. La giustizia, quella vera, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.



Il momento culminante arriva all'improvviso, con la drammaticità degna di una scena cinematografica. Mentre tutti gli abitanti della tenuta sono riuniti a tavola, immersi nell'apparente normalità della cena, un drappello di soldati fa irruzione. Il silenzio cala pesante sulla sala da pranzo. Poi, una voce autoritaria rompe l'atmosfera: "Capitano De la Mata, lei è in arresto".



L'arresto di Lorenzo durante il pasto collettivo rappresenta un ribaltamento totale delle gerarchie e del potere alla Promessa. L'uomo che intimidiva e controllava si ritrova ora pubblicamente umiliato, portato via sotto gli occhi di tutti. La scena dell'arresto durante la cena non è solo un colpo di teatro narrativo, ma simboleggia la caduta di chi ha abusato della propria posizione.



Nel frattempo, le altre storyline continuano a intrecciarsi. Manuel ha affrontato Leocadia, rimproverandole di non averlo informato tempestivamente di un'importante telefonata con don Pedro. Teresa e Lope nutrono crescenti preoccupazioni per Vera, che appare costantemente distratta, con i pensieri evidentemente rivolti alla sua famiglia lontana. Maria, invece, è in apprensione per Samuel, che è ricomparso vestito da prete, lasciandola completamente spiazzata.

Leocadia de La Promessa - Fonte: Mediaset

La soap opera spagnola, trasmessa quotidianamente su Rete 4 alle 19.40 circa e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, conferma anche per questa settimana l'appuntamento speciale del sabato sera in prima serata, previsto per il 4 luglio. Le trame si fanno sempre più intense, con il personaggio di Curro che emerge come figura centrale di questa fase narrativa, capace di mettere in moto meccanismi che sembravano bloccati.



La decisione di coinvolgere il colonnello Fuentes dimostra che Curro non è disposto a restare passivo di fronte alle ingiustizie. Ha scelto la via dell'azione diretta, consapevole dei rischi ma determinato a vedere trionfare la verità. I documenti consegnati a Fuentes rappresentano evidentemente prove concrete, elementi che potrebbero dimostrare le malefatte di Lorenzo e chiudere definitivamente un capitolo oscuro della vita alla Promessa.



Gli spettatori si chiedono quali saranno le conseguenze di questo arresto clamoroso. Lorenzo riuscirà a difendersi dalle accuse o le prove sono troppo schiaccianti? Come reagiranno gli altri personaggi della tenuta? E soprattutto, quali ulteriori segreti potrebbero emergere durante le indagini? La settimana dal 27 giugno al 3 luglio si preannuncia ricca di colpi di scena e rivelazioni che potrebbero cambiare per sempre le dinamiche narrative della serie.